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Sizi anında yaşlandıran makyaj hatası! Maskarayı bu şekilde sürdüğünüzde…

Rimel genellikle göz açıcı eyeliner ve gölgeli göz farına eşlik eden son temel dokunuş görevi görür. Gözlerinizin çekici ve anlamlı bakmasını sağlar. Fakat rimeli çoğu zaman yanlış tekniklerle kullanırız. Bu yaptığımız hatalar ise gözü düşük ve sizi daha yaşlı gösteriyor! İşte uyguladığımız bu 4 hata…

Giriş Tarihi: 12.10.2022 13:16 Güncelleme Tarihi: 12.10.2022 13:40
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Sizi anında yaşlandıran makyaj hatası! Maskarayı bu şekilde sürdüğünüzde…

Maskara kullanmak, makyajın vazgeçilmezleri arasında yerini alıyor. Makyajın tamamlayıcı parçası olan bu ürün, gözleri daha anlamlı hale getiriyor. Fakat yanlış sürüldüğünde tam tersi bir etki yaratabiliyor. Gelin yapılan 4 hataya birlikte bir bakalım.

TARİHİ GEÇMİŞ BİR MASKARA KULLANMAK

Maskara formülleri sürekli olarak güncelleniyor ve geliştiriliyor, bu nedenle yıllardır kullandığınız maskarayı hala kullanıyorsanız, bazı şeyleri değiştirmenin zamanı geldi. Yeni maskaralar genellikle daha iyi kalıcılığa sahiptir ve kirpiklerinize daha dolgun, hacimli bir görünüm verebilir.

Yeni makyaj ürünleri satın almak söz konusu olduğunda, birçok uzman göz makyajınızı her 3-6 ayda bir yeniden değerlendirmenizi ve topaklaşmaya başlarsa veya uygulandığında daha az hacimli bir etki veriyorsa değiştirmenizi öneriyor.

KİRPİKLERİ KIVIRMAYI UNUTMAK

Yüksek kirpikler söz konusu olduğunda kirpik kıvırıcıların maskaranın en iyi arkadaşı olduğunu söyleyebiliriz. Maskaranızı sürmeden önce bu aracı kullanmamak, kaçınmayı amaçladığınız o sarkık görünüme yol açabilir. Birçok kadın rimel sürmeden önce kirpiklerini kıvırmama hatasına düşüyor.

Bu hata, kirpiklerinize sizi yorgun ve yaşlı gösterebilecek sarkık, aşağı bakan bir görünüm verebilir. Daha kalkık bir görünüm kazandırmak için rimel sürmeden önce kirpiklerinizi kirpik kıvırıcıyla kıvırmanızı" öneriyor.

MASKARAYI EŞİT ŞEKİLDE SÜRMEMEK

Kirpiklerin her seferinde bir kat olmak üzere rimel ile eşit şekilde kaplandığından emin olun. Eşit şekilde uygulanan maskara daha sağlıklı ve daha hacimli görünür. Bu yüzden maskarayı eşit bir şekilde dağıtın.

MASKARAYLA UYUMAK

Göz makyajı söz konusu olduğunda kaçınılması gereken belki de en önemli hata, içinde uyumak veya çarşaflara çarpmadan tamamen çıkarmamaktır. Maskara gece boyunca kolayca topaklanıp pul pul dökülebilir, sabahları cildinizde rakun gözleri ve bakteri bırakabili. Bu, cildinizin yaşlanmasına ve gerçekte olduğunuzdan çok daha yaşlı görünmesine neden olur.

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