Sizi anında yaşlandıran makyaj hatası! Maskarayı bu şekilde sürdüğünüzde…

Maskara kullanmak, makyajın vazgeçilmezleri arasında yerini alıyor. Makyajın tamamlayıcı parçası olan bu ürün, gözleri daha anlamlı hale getiriyor. Fakat yanlış sürüldüğünde tam tersi bir etki yaratabiliyor. Gelin yapılan 4 hataya birlikte bir bakalım.

TARİHİ GEÇMİŞ BİR MASKARA KULLANMAK

Maskara formülleri sürekli olarak güncelleniyor ve geliştiriliyor, bu nedenle yıllardır kullandığınız maskarayı hala kullanıyorsanız, bazı şeyleri değiştirmenin zamanı geldi. Yeni maskaralar genellikle daha iyi kalıcılığa sahiptir ve kirpiklerinize daha dolgun, hacimli bir görünüm verebilir.

Yeni makyaj ürünleri satın almak söz konusu olduğunda, birçok uzman göz makyajınızı her 3-6 ayda bir yeniden değerlendirmenizi ve topaklaşmaya başlarsa veya uygulandığında daha az hacimli bir etki veriyorsa değiştirmenizi öneriyor.