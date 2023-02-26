Soğuk havalarda cilde dikkat! Bunu yapmazsanız iyi sonuç almanız imkansız

Soğuk havalardan sağlığımız kadar cildimiz de etkileniyor. Bu nedenle özellikle kış aylarında cildimize iyi bakmak büyük önem taşıyor. Konu hakkında konuşan Cilt Uzmanı Ahmet Akın, nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı. Cildi güçlendirmek ve nem kaybının önüne geçmek adına neler yapılması gerektiğinden bahsetti.

İHA Giriş Tarihi: 26.02.2023 13:13 PAYLAŞ ABONE OL

Mevsim geçişlerinde cilt bakımının önemine değinen cilt uzmanı Ahmet Akın, "Mevsim geçişlerinde değişen hava şartları cilt türlerine göre farklılık gösterir, cildin gözenekleri havaların soğumasıyla birlikte sıkılaşır ve cildin sebum denen, yağ bezlerinin meydana getirdiği salgıda artış gözlenir. Vücut ısısını korumak için dolaşım sisteminde kan miktarını azaltır, bu azalma ile cilt yeterince kanla beslenemez, renksiz ve mat bir hale gelir. Cildin bu sebeple soğuk ve kuru hava şartlarından etkilenmemesi ve uyum sağlaması için bazı tedbirler alınması gerekir" dedi.



"Cildin kirden, ölü derilerden arındırılması gerekmektedir"

Pürüzsüz, parlak ve temiz bir cilde kavuşmak için en önemli adımın cilt temizliği olduğunun altını çizen Ahmet Akın, "Temiz olmayan, porları tıkalı bir cilde ne uygularsanız uygulayın iyi bir sonuç almanız mümkün değil. Cilt üzerindeki keratin denen ölü hücre tabakasının temizlenmesi, cilt yüzeyinde hijyen sağlayarak bakteri oluşumunu önleyecektir. Cilt temizlenmeden kullanılan her ürün porların tıkanmasına yol açacağı için mutlaka cildin kirden, ölü derilerden arındırılması gerekmektedir. Cilt ürünlerinde PH dengesi oldukça önemli bir faktördür. Cildin kurumasına engel olacak, deriyi tahriş etmeden temizleyecek, cilt tipine uygun, krem, köpük, jel veya akneli ciltler için üretilmiş temizleyicilerden destek alınabilir" diye konuştu.