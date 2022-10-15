Takma kirpikler bu hastalığa neden oluyor!

Takma kirpiklerin uzun süre bakımsız kullanımı sonucu gözde oluşturduğu zarara değinen Doç. Dr. Aylin Kılıç, “Bazı hastalar 1 ay takma kirpik kullanıyorlar bunun sonucu da gözlerde yanma, batma, kızarıklık ve enfeksiyona sebep oluyor. Bizler gözümüzle oynarsak ek yabancı cisim eklersek, gözümüzün korunması için olan bütün engelleri kaldırmış oluruz” dedi.

İHA Giriş Tarihi: 15.10.2022 11:55 PAYLAŞ ABONE OL

Göz Hastalıkları Bölümünden Doç. Dr. Aylin Kılıç, uzun süre takılan takma kirpiklerin gözde oluşturduğu zararlar hakkında açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Aylin Kılıç, takma kirpiklerin temizlikleri yapılmadığı taktirde gözün mikrop kapacağını belirterek, "Takma kirpikler günümüzde çoğu kişide gördüğümüz kozmetik üründür. İpek kirpik türü kadınlar tarafından daha çok tercih ediliyor fakat bakımı yapılmazsa kirpik diplerinde ve göz kapaklarında bir takım şişlikler ve kızarıklıklar meydana gelebilir. Hastalar bize geldiklerinde kirpiklerini ve kirpik diplerini daha detaylı görebilmek için biyomikroskopla inceliyoruz. Kirpiklerin diplerinde inflamasyon ve bazı birikintiler görüyoruz. Uzun süre temizlenmeyen gözlerde yanma, batma, kızarıklık ve bazen enfeksiyona sebep oluyor" dedi.

"YANLIŞ TEKNİK SONUCU KİRPİK DİPLERİ TIKANABİLİR" Takma kirpik yapılacaksa en steril yerde yapılması gerektiğine değinen Doç. Dr. Aylin Kılıç, şöyle devam etti: "Takma kirpik veya kirpik lifting yapılacaksa en steril yerde ve en kaliteli malzemeyle yapılması gerekiyor. Uygulanan teknikte çok önemli çünkü yanlış uygulama sonucu kirpik dipleri tıkanabilir. Kirpik taktıran insanlar gözlerini iyice temizleyemiyor, yapışkanlığı gider de kirpikleri düşer diye. Bunun sonucunda göz kuruluğu, yanma ve batma gibi şikâyetleriyle idare etmeye çalışıyorlar. Göz kuruluğu olduğu için suni gözyaşı damlası kullanmaya başlıyorlar. Özellikle ofis çalışanları kirpik taktırdıktan sonra göz kuruluğuyla daha çok karşılaşabiliyorlar. Kirpiklere takılan partiküller gözlere zarar verebilir. Çünkü kendi kirpiklerimizi bastırıyoruz, yıkıyoruz, temizliyoruz ama bunu takma kirpikler varken yapamıyoruz."