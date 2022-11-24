Tırnaklar nasıl hızlı uzar? Bu yöntem kısa ve kırılgan tırnak problemine son noktayı koyuyor...

Tırnaklarımızı hızlı bir şekilde uzatmak için çeşitli yöntemler deneriz. Hatta tırnaklar, bir süre sonra hassaslaşır, kırılmalara başlar. Peki tırnaklarımızı hızlı bir şekilde uzatıp nasıl güçlenmesini sağlarız? İşte detaylarını sizler için araştırdık…

Giriş Tarihi: 24.11.2022 09:14 PAYLAŞ ABONE OL

Tırnaklarımızın ve tırnak etlerimizin sağlığını ve görünümünü birçok faktör etkiler. Soğuk hava, sık sık el yıkama ve deterjanlara ve ev temizlik maddelerine maruz kalma, daha kuru, daha sert ve kolayca çatlayabilen tırnakların yanı sıra gözle görülür şekilde neme aç olan pürüzlü, pürüzlü tırnak etlerine neden olabilir. Özellikle soğuk havalarda tırnaklar ve kütiküller susuz kalır, bu da soyulma ve yarılmaların yanı sıra yıpranmış kenarlara neden olur. Tırnaklar ayrıca kış aylarında mantar ve bakteri enfeksiyonlarına karşı daha hassastır.

TIRNAKLAR YAZ AYLARINDA DAHA HIZLI UZAR Kuru ciltle mücadele ederken, insanlar genellikle cildin yüzeyini nemlendiren, ancak düzgün bir şekilde ememeyen ve bu nedenle yalnızca geçici bir rahatlama sağlayan losyonlara ve kremlere yönelirler. Kremler ve losyonlar tipik olarak bir kurutma maddesi olan alkol ve renk, doku ve kokuyu geliştirmek için birçok sentetik bileşen içerir, ancak ne yazık ki faydadan çok zarara neden olur. Tırnaklarınız da gündüz ve yaz aylarında daha hızlı uzar.Tırnaklarınızın nasıl büyüdüğüne dair bir mantık ya da sebep yokmuş gibi görünse de, büyüme hızını etkileyen birkaç temel faktör vardır.