Tırnaklar nasıl hızlı uzar? Bu yöntem kısa ve kırılgan tırnak problemine son noktayı koyuyor...

Tırnaklarımızın ve tırnak etlerimizin sağlığını ve görünümünü birçok faktör etkiler. Soğuk hava, sık sık el yıkama ve deterjanlara ve ev temizlik maddelerine maruz kalma, daha kuru, daha sert ve kolayca çatlayabilen tırnakların yanı sıra gözle görülür şekilde neme aç olan pürüzlü, pürüzlü tırnak etlerine neden olabilir.
Özellikle soğuk havalarda tırnaklar ve kütiküller susuz kalır, bu da soyulma ve yarılmaların yanı sıra yıpranmış kenarlara neden olur. Tırnaklar ayrıca kış aylarında mantar ve bakteri enfeksiyonlarına karşı daha hassastır.
TIRNAKLAR YAZ AYLARINDA DAHA HIZLI UZAR
Kuru ciltle mücadele ederken, insanlar genellikle cildin yüzeyini nemlendiren, ancak düzgün bir şekilde ememeyen ve bu nedenle yalnızca geçici bir rahatlama sağlayan losyonlara ve kremlere yönelirler. Kremler ve losyonlar tipik olarak bir kurutma maddesi olan alkol ve renk, doku ve kokuyu geliştirmek için birçok sentetik bileşen içerir, ancak ne yazık ki faydadan çok zarara neden olur.
Tırnaklarınız da gündüz ve yaz aylarında daha hızlı uzar.Tırnaklarınızın nasıl büyüdüğüne dair bir mantık ya da sebep yokmuş gibi görünse de, büyüme hızını etkileyen birkaç temel faktör vardır.
SUSAM YAĞI
Susam tohumu yağı, tırnakları sağlıklı tutmak için kütiküller için ultra nemlendirici ve derinlemesine nemlendiricidir. Bu mineral açısından zengin yağ, cildi hasardan korumak için bir bariyer görevi gören yüksek düzeyde mineraller ve yağ asitleri ile kaplar. Aynı zamanda doğal olarak anti-mikrobiyal, anti-bakteriyel ve anti-fungaldir, bu da onu tırnakların enfeksiyonlara daha duyarlı olduğu kış aylarında harika bir tırnak tedavisi yapar.
ZEYTİNYAĞI
Zeytinyağı son derece nemlendirici ve iyileştirici bir yağdır ve cilde kolayca emilir, bu da onu tırnak ve kütikül bakımı için mükemmel bir seçim yapar. E vitamini açısından zengin olan zeytinyağı, kalsiyum emilimine yardımcı olur, kemik mineralizasyonunu ve kireçlenme sürecini iyileştirerek tırnakların daha hızlı uzamasına yardımcı olur. Ayrıca kırılgan tırnakları güçlendirir, tırnak etlerini yumuşatır, şeytan tırnaklarını önlemeye yardımcı olur ve kırılmayı önlemek için tırnak esnekliğini artırır.
TATLI BADEM YAĞI
Badem yağı, tırnak sağlığının doğal olarak geri kazanılmasına yardımcı olur. Temel antioksidanlar, Omega 6 ve 9 yağ asitleri ve E, A, B1, B2 ve B6 vitaminleri açısından zengin olan Badem yağı, tırnakları soyulma, çatlama, kuruluk ve kırılmaya karşı koruyan zengin besinlerle kaplar. Koruma sağlamanın yanı sıra birkaç damla Tatlı Badem Yağı, tırnak etlerinizi pürüzsüzleştirir ve tırnaklarınıza parlak bir parlaklık verir.
BİOTİN KULLANIN: 2007 tarihli bir çalışmada araştırmacılar, her gün 2,5 miligram biyotin almanın kırılmayı azalttığını ve genel tırnak sağlığını artırdığını buldu.
TIRNAK SERTLEŞTİRİCİ KULLANIN: Tırnak sertleştiriciler ayrıca tırnağı güçlendirebilir ve kırılmayı azaltabilir. Ancak uzmanlar, zamanla tırnağı gerçekten kırabilecekleri için uzun süreli kullanımdan kaçınılması gerektiğini söylüyorlar. Formaldehit veya formalin içeren güçlendiricileri sınırlandırmalı veya bunlardan kaçınmalısınız.
YAPIŞKANLI TIRNAKLARDAN VE CİLALARDAN KAÇININ: Sık sık yapışkanlı tırnaklar veya zehirli cilalar uygulamak, kırılma riskinizi artırabilir. Mümkün olduğunda toksik olmayan veya su bazlı cilaları tercih edin.
TIRNAKLARINIZI NEMLENDİRİN: Tırnaklarınızı temiz tutmak, genel tırnak sağlığının anahtarıdır. Düzenli olarak kesmek için temiz bir makas kullanın. Haftada bir kez yeterli olmalıdır. Tırnak etlerinizi de geri itin veya kırpın. Ve nemlendirmeyi unutmayın!