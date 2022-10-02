Tüm cildinizi mahvediyor! Tüylerinizden kurtulmadan önce sakın bu hatayı yapmayın

Evde ağda yapsanız da aklınızda bulunması gereken önemli ayrıntılar bulunuyor. Doğru adımları ve ön hazırlığı yapmadığınızda, cildinizde tahriş, tüylerde batma veya yeterince tüy alımını sağlayamayabilirsiniz. İşte ağda yaparken en sık yapılan hata

CİLDİ HAZIRLAMAMAK

Cildinizi eşit ve pürüzsüz bir ağdaya hazırlamak çok önemlidir. Herhangi bir kiri, ter veya pislikten kurtulmak için cildinizi nemli bir havlu veya mendille silerek temizleyin. Ardından cildi bir havluyla kurulayın.

Ağda öncesi kremler veya jeller cildinizi nemli tutar ve ağdadan sonra kurumasını veya aşırı dökülmesini engeller. Ağda işleminden önce cildinize bol miktarda talk pudrası uygulamak, aynı zamanda pürüzsüz ve yakın bir tüy alma deneyimini garanti eder.