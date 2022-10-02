Tüm cildinizi mahvediyor! Tüylerinizden kurtulmadan önce sakın bu hatayı yapmayın

Evde ağda yapsanız da aklınızda bulunması gereken önemli ayrıntılar bulunuyor. Doğru adımları ve ön hazırlığı yapmadığınızda, cildinizde tahriş, tüylerde batma veya yeterince tüy alımını sağlayamayabilirsiniz. İşte ağda yaparken en sık yapılan hata
CİLDİ HAZIRLAMAMAK
Cildinizi eşit ve pürüzsüz bir ağdaya hazırlamak çok önemlidir. Herhangi bir kiri, ter veya pislikten kurtulmak için cildinizi nemli bir havlu veya mendille silerek temizleyin. Ardından cildi bir havluyla kurulayın.
Ağda öncesi kremler veya jeller cildinizi nemli tutar ve ağdadan sonra kurumasını veya aşırı dökülmesini engeller. Ağda işleminden önce cildinize bol miktarda talk pudrası uygulamak, aynı zamanda pürüzsüz ve yakın bir tüy alma deneyimini garanti eder.
EKSTRA AĞDA KULLANIMI
Ağda uygulaması esnasında cildinizin her bölgesine çok küçük bir ağda tabakası uygulamak yeterlidir. Tüyleriniz ince ağda tabakası tarafından yerinde tutulur ve yapışması sayesinde kolayca çıkarılabilir. Çok fazla ağda uygularsanız, tüyler düzensiz olarak alınacaktır.
Ek olarak, cildinizde mumsu kalıntılar bırakabilir. Bu durumda yapılacak en iyi hareket, ince bir ağda kaplaması yaymaktır. Üzerine temiz bir ağda bandı yerleştirin, hafifçe tekrar ısıtın, ardından ağda kalıntısını çıkarmak için hızlıca çekin. Kalın ağda katmanları uygulamak boşa harcanan malzeme demektir.
AĞDAYI DOĞRU ISIDA KULLANMAMAK
Ağdayı doğru sıcaklığa getirmek, ağda epilasyon sürecindeki en önemli adımlardan biridir. Ağdanın sıcaklığı, tüylerin ne kadar etkili bir şekilde alındığıyla doğrudan ilişkilidir.
Uygulandığında, çok soğuk olan ağda topaklanır ve cilde etkili bir şekilde yapışmaz. Ağda çok sıcaksa, cildinizi yakma riskiniz vardır. Ağdayı cildinize uygulamadan önce bunu önlemek için 5-7 dakika oda sıcaklığına getirin. Dokunun cilde uygulanmasının kolay olduğundan ve karamel benzeri bir kıvamda olduğundan emin olun. Açık yaralara balmumu sürmekten kaçının
Taze veya açık ya da morarmış kesiklerin üzerine ağda yapmamalısınız. Sıcak ağda bir çekme hareketiyle çekildiğinde derinin hasarlı bölgesi çok daha fazla hasar görebilir. Daha fazla hasarı önlemek için etrafı ağdalamadan önce yaranın iyileşmesini beklemek en iyisidir.
NE KADAR HIZLIYSANIZ O KADAR İYİ SONUÇ ALIRSINIZ!
Kendinize ağda yaparken, ani bir şekilde çekmekten endişelendiğiniz için yavaşça çekmeye çalışabilirsiniz. Bu yapabileceğiniz en hatalı durumlardan biridir. Aksi takdirde ağda yeterince iyi çıkmayacak ve sadece daha fazla tüye yapışan bir ağda bandıyla karşılaşmanıza neden olacaktır. Bu nedenle ağda bandını, hızlı ve etkili bir şekilde çektiğinizden emin olmanız önemlidir. Bunu yaparak, ağrı minimumda tutulacak ve tüyler düzgün bir şekilde alınacaktır.