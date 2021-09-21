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Uzmanlar açıkladı: Hiç yaşlanmamanın sırrı midenizde!

Sonsuza kadar genç kalan bir vücut. Bu kavram, çoğumuzun hayallerini süslese de yaşlanmaktan tamamen kaçınmak mümkün değil. Fakat buradaki en önemli konu; hangi yaşta ne kadar genç bir bedene sahip olduğunuzun sırrı. 70 ve 80 yaşlarınızda da dinç ve genç gösteren bir bedene sahip olabilirsiniz.

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Giriş Tarihi: 21.09.2021 10:16
Uzmanlar açıkladı: Hiç yaşlanmamanın sırrı midenizde!

Fiziksel durumunuzu dondurmak hala bilim kurgu konusu olsa da, yaşlanmanın etkilerini önleyebilecek, yapabileceğiniz kolay, bilim destekli yaşam tarzı seçimleri var. Biz de bu ipuçlarını sizler için derledik...

Asitli İçecekleri İçmeyi Bırakın

California-San Francisco Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, asitli şekerli içecekleri daha fazla tüketen kişilerin, hücrelerimizin DNA'yı tutan kısmı olan telomerlerin daha kısa olduğunu buldu. Telomerler yaşlandıkça kısalır; çok kısaldıklarında ölürler. Çalışmanın yazarları, "Şekerle tatlandırılmış gazlı içeceklerin düzenli tüketimi, hızlandırılmış hücre yaşlanması yoluyla metabolik hastalık gelişimini etkileyebilir" diye yazdı.

Şekeri Azaltın

Şekerin kilo alımı üzerindeki etkisi, çoğumuzun tatlıya düşkün olmasını engellemez. Ama sana bunun seni de daha yaşlı gösterebileceğini söylesek, yine de canını ister miydin? Cildimiz, dolgun ve genç görünmesini sağlayan iki bileşik, kolajen ve elastin tarafından desteklenir. Clinical Dermatology dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, yüksek düzeyde şeker tüketildiğinde kolajen ve elastindeki amino asitlere bağlanarak onlara zarar verir ve vücudun onarım çabalarını engeller.

Stresi azalt

Şekeri keserken, stresi de kesmeyi hedefleyin. Harvard Tıp Okulu, kronik stresin telomerleri de kısaltabileceğini bildiriyor. Telomer sadece gerçek yaşlanma sürecini kısaltmakla kalmaz, aynı zamanda telomerleri daha kısa olan insanlar kalp hastalığı ve kanser gibi ciddi hastalık riski altındadır.

Yeterli uyku almak

Clinical and Experimental Dermatology'de yayınlanan bir araştırmaya göre, sıklıkla kaliteli uyku aldıklarını söyleyen kadınların, yetersiz uyku bildiren kadınlara göre %30 daha iyi "cilt bariyeri iyileşmesi" ve "önemli ölçüde daha düşük içsel cilt yaşlanması" elde ettikleri görüldü. Uzmanlar genç bir beden için her gece yedi ila dokuz saat kaliteli uyku tavsiye ediyor.

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