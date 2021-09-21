Uzmanlar açıkladı: Hiç yaşlanmamanın sırrı midenizde!

Fiziksel durumunuzu dondurmak hala bilim kurgu konusu olsa da, yaşlanmanın etkilerini önleyebilecek, yapabileceğiniz kolay, bilim destekli yaşam tarzı seçimleri var. Biz de bu ipuçlarını sizler için derledik...

Asitli İçecekleri İçmeyi Bırakın

California-San Francisco Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, asitli şekerli içecekleri daha fazla tüketen kişilerin, hücrelerimizin DNA'yı tutan kısmı olan telomerlerin daha kısa olduğunu buldu. Telomerler yaşlandıkça kısalır; çok kısaldıklarında ölürler. Çalışmanın yazarları, "Şekerle tatlandırılmış gazlı içeceklerin düzenli tüketimi, hızlandırılmış hücre yaşlanması yoluyla metabolik hastalık gelişimini etkileyebilir" diye yazdı.

Şekeri Azaltın

Şekerin kilo alımı üzerindeki etkisi, çoğumuzun tatlıya düşkün olmasını engellemez. Ama sana bunun seni de daha yaşlı gösterebileceğini söylesek, yine de canını ister miydin? Cildimiz, dolgun ve genç görünmesini sağlayan iki bileşik, kolajen ve elastin tarafından desteklenir. Clinical Dermatology dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, yüksek düzeyde şeker tüketildiğinde kolajen ve elastindeki amino asitlere bağlanarak onlara zarar verir ve vücudun onarım çabalarını engeller.