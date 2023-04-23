Uzun saçların sırrı bu yöntemde saklı! Saç tellerini hızla uzatıyor...

Saç büyümesi için en iyi yiyeceklerden bazıları, yumurta, yeşil yapraklı sebzeler ve yağlı balık gibi besin değeri yüksek yiyeceklerdir. Besin eksiklikleri saç sağlığını etkileyebilir.
Beslenme eksikliğinin saça etkisi nedir?
Pek çok insan, özellikle yaşlandıkça güçlü ve sağlıklı saçlar ister. Bununla birlikte, ne kadar hızlı büyüdüğü ve ne kadar sağlıklı olduğu yaş, genel sağlık, genetik, çevresel maruziyet, ilaçlar ve diyet gibi birçok faktöre bağlıdır. Yaş ve genetik gibi bazı faktörleri değiştiremeseniz de, muhtemelen üzerinde daha fazla kontrole sahip olduğunuz faktörlerden biri diyetinizdir. Yiyeceklerden alınan vitaminler ve mineraller, saç folikülünün büyüme döngüsünde ve hücresel dönüşümde önemli bir rol oynar. Doğru besinlerden yoksun bir diyet tüketmek saç dökülmesine neden olabilir. Çalışmalar, B12 ve D vitaminleri, biotin, riboflavin, demir ve diğer besinlerdeki eksikliklerin saç dökülmesiyle ilişkili olduğunu göstermektedir. Bu vitaminler ve mineraller açısından zengin dengeli bir diyet yemek, özellikle yetersiz beslenme nedeniyle saç dökülmesi yaşıyorsanız, saç büyümesini desteklemeye yardımcı olabilir. Mikrobesinler ve saç dökülmesi arasındaki bağlantıyı anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulsa da, saç büyümesini destekleyen besinler açısından zengin olan bu 13 gıdayı yeterince aldığınızdan emin olmak iyi bir fikirdir.
Saç Uzatmak İçin Her Gün Tüketmeniz Gereken 7 Gıda
Saç uzatan yiyecekler: Saç derinizi temiz ve sağlıklı tutmanız önemlidir, ancak beslenmenize dikkat etmeniz de önemlidir.
Öne Çıkanlar
Uzun, güçlü ve parlak saçlar hemen hemen herkesin hayalidir ancak herkes bunu gerçekleştirememektedir. Elbette saç derinizi sağlıklı tutmanız önemlidir, ancak beslenmenize de dikkat etmeniz çok önemlidir. Kuru, kıvırcık, pürüzsüz veya ipeksi saçlara sahip olabilirsiniz - tüm bunlar iç sağlığınızın belirtileridir. Her bir iplikçik, keratin adı verilen sert bir protein içeren hücrelerden oluşur ve saçınızın uzun ve güçlü olması için sürekli olarak mineraller ve vitaminlerle beslenmeleri gerekir.
Günlük beslenmenize mutlaka eklemeniz gereken saç büyümesi için bazı yiyecekleri sizler için listeledik. Peki, sağlıklı saçlar için daha hızlı uzamasına yardımcı olacak en iyi yiyecek nedir?
*Yumurta Protein Sağlar
Saçınız proteinden oluşur, bu nedenle diyetinizde yeterli protein olduğundan emin olmanız önemlidir. Protein saçın yapı taşıdır ve yumurta en zengin doğal protein kaynaklarından biridir.
*Ispanak ve Diğer Koyu Yapraklı Yeşillikler Demir Sağlar Demir
Demir, saç hücrelerinizin ihtiyaç duyduğu temel bir mineraldir. Aslında vücuttaki demir eksikliği saç dökülmesine neden olabilir. Vücudunuzdaki demir azaldığında, oksijen ve besinler saç köklerine ve köklerine yeterince taşınamaz, bu da büyümeyi engelleyebilir ve saç tellerinizi zayıflatabilir.
*C Vitamini Dozunuzu Almak İçin Turunçgiller
Vücudunuz demir emilimi için C Vitaminine ihtiyaç duyar; diyetinize narenciye eklemeniz gerekir. Beslenme uzmanları, günlük C Vitamini dozunuzu almanız için günde bir misket limonunun yeterli olduğunu söylemektedir. Ek olarak aynı şekilde portakal da tercih edebilirsiniz. C vitamini ayrıca, saç tellerine bağlanan kılcal damarları güçlendiren, böylece düzenli besin kaynağı ve hızlı saç büyümesini sağlayan kollajen üretimi için de gereklidir.
*Omega-3 Yağ Asitleri İçin Kuruyemiş ve Tohumlar
Omega-3 yağ asitleri saçı besler ve kalınlaşmasını destekler. Vücudunuz bu sağlıklı yağları üretemediğinden, onları yiyeceklerden almanız gerekir. Badem ve ceviz Omega-3 yağ asitlerinde gerçekten yüksektir. Benzer şekilde keten tohumu, saçınıza gerekli yağları sağlarken, öğünler arasında sağlıklı bir atıştırmalık görevi görebilir.
*Avokado E Vitamini Sağlar E
Vitamini kan dolaşımını iyileştirir ve foliküllerin saç büyümesini desteklemek için daha verimli çalışmasına yardımcı olur. Ayrıca, saç köklerini tıkayabilecek ve saç büyümesini durdurabilecek yağ ve PH seviyeleri dengesini korur. Avokado, harika bir E Vitamini kaynağıdır ve aynı zamanda kalp için sağlıklı tekli doymamış yağlar açısından da zengindir. Kahvaltılık salatanıza ekleyebilir veya yeşil bir smoothie'ye karıştırabilirsiniz.