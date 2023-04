Uzun saçların sırrı bu yöntemde saklı! Saç tellerini hızla uzatıyor...

*C Vitamini Dozunuzu Almak İçin Turunçgiller

Vücudunuz demir emilimi için C Vitaminine ihtiyaç duyar; diyetinize narenciye eklemeniz gerekir. Beslenme uzmanları, günlük C Vitamini dozunuzu almanız için günde bir misket limonunun yeterli olduğunu söylemektedir. Ek olarak aynı şekilde portakal da tercih edebilirsiniz. C vitamini ayrıca, saç tellerine bağlanan kılcal damarları güçlendiren, böylece düzenli besin kaynağı ve hızlı saç büyümesini sağlayan kollajen üretimi için de gereklidir.