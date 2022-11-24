Yaptırdığı manikür parmağını kaybetmesine neden oluyordu! O hatanın sonuçları büyük oldu…

TikTok kullanan Beth, "profesyonel" bir deneyim nedeniyle neredeyse parmağını kaybediyor olmasından dolayı bir dahaki sefere tırnaklarının bakımlı görünmesini istediğinde sadece takma tırnak kullanacağını söyledi.

2020 yılında başına gelen bu olayın dışarıdan aslında temiz gibi görünen sıradan bir güzellik salonunda başına geldiğini söyledi. Ancak tırnaklarını yaptırmak için gittiği bu yerde tırnak teknisyenin kullanılan malzemeleri dezenfekte etmediğini fark ettiğini söyledi.

Beth, artık viral olan hikayesinin başında şunları iletiyor: "Neredeyse baş parmağım kesiliyordu ve şimdi tırnaklarımda sadece takma tırnak kullanıyorum."

Bu durumu ise şöyle açıkladı: "Başkalarının bölmelerinden ekipman aldıklarını fark ettim. En iyi arkadaşım yanımda oturuyordu ve onda kullanılan bir aleti hemen ardından dezenfekte etmeden bende kullanıyorlardı."

Beth o anda neden tepki göstermediğine karşın açıklamayı ise "O zamanlar bunun hakkında hiçbir şey düşünmedim ve sorun çıkaran kişi olmak istemedim" şeklinde yapıyor.

Salondan güzel tırnaklarla ayrıldığını ancak ertesi gün tırnaklarında ağrı başladığını söyleyen Beth, uzun süredir tırnaklarını yaptırdığı için bazen ağrı yaşadığını belirtiyor.