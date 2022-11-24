Yaptırdığı manikür parmağını kaybetmesine neden oluyordu! O hatanın sonuçları büyük oldu…

Tırnaklarını yapıp kendini biraz şımartmak isteyen kadının macerası neredeyse hayatını değiştiren bir amputasyonla sonuçlanıyordu.
TikTok kullanan Beth, "profesyonel" bir deneyim nedeniyle neredeyse parmağını kaybediyor olmasından dolayı bir dahaki sefere tırnaklarının bakımlı görünmesini istediğinde sadece takma tırnak kullanacağını söyledi.
Beth, artık viral olan hikayesinin başında şunları iletiyor: "Neredeyse baş parmağım kesiliyordu ve şimdi tırnaklarımda sadece takma tırnak kullanıyorum."
2020 yılında başına gelen bu olayın dışarıdan aslında temiz gibi görünen sıradan bir güzellik salonunda başına geldiğini söyledi. Ancak tırnaklarını yaptırmak için gittiği bu yerde tırnak teknisyenin kullanılan malzemeleri dezenfekte etmediğini fark ettiğini söyledi.
Bu durumu ise şöyle açıkladı: "Başkalarının bölmelerinden ekipman aldıklarını fark ettim. En iyi arkadaşım yanımda oturuyordu ve onda kullanılan bir aleti hemen ardından dezenfekte etmeden bende kullanıyorlardı."
Beth o anda neden tepki göstermediğine karşın açıklamayı ise "O zamanlar bunun hakkında hiçbir şey düşünmedim ve sorun çıkaran kişi olmak istemedim" şeklinde yapıyor.
Salondan güzel tırnaklarla ayrıldığını ancak ertesi gün tırnaklarında ağrı başladığını söyleyen Beth, uzun süredir tırnaklarını yaptırdığı için bazen ağrı yaşadığını belirtiyor.
Yapılan akrilik tırnakların çok sıkı olduğu durumlarda bunun yaşandığının altını çizen genç kadın, bu seferki ağrının özellikle baş parmağının bir köşesinde yoğun olduğunu söylüyor.
Ancak yine de başparmağının kırmızıya dönmesini ve acımasını görmezden geldi ve akrilik tırnağın altında biraz yapıştırıcı kalmış olabileceğini düşündüğünü söylüyor.
Bu olayın yaşandığı zaman yeni bir anne olduğunu ve tırnağı hakkında çok da endişelenecek vakti olmadığını söyleyen Beth, annesinin de baş parmağındaki değişimi fark ettiğini belirtiyor. Annesinin kahve almaya gittiği sırada o zamana kadar yaşadığı en kötü ağrıya dönüştüğünü söyleyen genç kadın, direkt arabaya bindiğini ve hastanenin yolunu tuttuğunu söylüyor.
Beth, hastaneye vardığında ateşinin yükseldiğini ve sonunda bir tırnak enfeksiyonu olan dolama teşhisi konduğunu söyledi.
"Kan sayımımı yaptılar ve o kadar ciddi bir enfeksiyon olduğuna dair sonuçlar geldi ki, baş parmağımdaki enfeksiyonu boşaltmak için beni hemen ameliyat için diğer bir hastaneye naklettiler."
"Hastaneye gitmeyi daha fazla geciktirseydim, kemiğime, kan dolaşımıma bu enfeksiyonun karışacağını ve kemiğimi çürüteceği için baş parmağımı kaybedecek olduğumu söylediler."
Beth videosunu, başkalarını kendisiyle aynı hatayı yapmamaları ve güzellik salonunda ekipmanın yeniden kullanılmasına sorgusuz sualsiz izin vermemeleri konusunda uyararak bitirdi.
Videoya gelen yorumlarda da güzellik salonunu dava etmeleri gerektiğini söyleyenler olduğu gibi bir kişi ise tırnaklarını bu nedenle evde kendisinin yaptığını ekledi.