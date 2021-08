Yaşınız güzelliğinizi etkilemesin! 40 yaş üstünde 20'lerde görünmenin sırrı

Bu, temel rutinleriniz için ne anlama geliyor? Kullandığınız ürün ve aktif maddeler hakkında dikkatli olmaya başlayın: Özel ihtiyaçlarınızı hedefleyebilmeniz için gerçekten bileşenleri ve birincil işlevlerini araştırın. Rutinin her adımını neden attığınızı düşünün: Sizin için anlamlı mı, yoksa her zaman yaptığınız bir şey mi? 40'lı yaşlarınız, cildinize en iyi şekilde nasıl yönelebileceğinizi bulmakla ilgili bir süreç.

Şimdiye kadar, sadece temizleyici, nemlendirici ve SPF olsa bile muhtemelen bir cilt bakım rutininiz vardı. Belki de aydınlatıcı bir serum veya haftalık peeling tedavisi gibi daha özel adımlar eklediniz. Ne olursa olsun, 40'lı yaşlarınız, cilt bakımı rutininize gerçekten yatırım yapabileceğiniz ve başlamanız gereken bir zaman. Çünkü şimdi alacağınız önlemler, önümüzdeki birkaç on yıl boyunca cildinizi gerçekten etkileyecektir.

MASKELEME RUTİNİNİZİ GÖZDEN GEÇİRİN

"İnsanlar bana 'Cildime yardımcı olacak ve bakım rutinime ekleyebileceğim tek şey nedir?' diye sorduğunda. Her zaman derim, haftada iki kez maskeleme. Maskeler cilde derinlemesine nüfuz ederek yatıştırır, nemlendirir ve ışıltılı ışıltısını geri kazandırır.Bu özellikle cildiniz gergin, kuru, kırmızı, pürüzlü ise düzenli maskeleme ile cildinizin doğal nem bariyerini koruyabilirsiniz" diyor bütünsel estetisyen Elle Feldman.

Ancak yaşlandıkça ve sorumluluklar birikmeye başladıkça, belki de ekstra cilt bakımı tedavileri, sonradan hoşa giden bir düşünce gibi gelmeye başlar. Bunun olmasına izin vermeyin: Her yaşta ve her on yılda bir öz bakımı bir öncelik haline getirdiğinizden emin olun.

TAKVİYELER KONUSUNDA UZMAN YARDIMI ALIN

Birçok uzman, her yaşta akıllı takviyeleri öneriyor. Fakat 40'lı yaşlarınızda daha da kritik hale gelir. Barr, genel cilt sağlığına yardımcı olan antioksidan ve botanik takviyeleri aramanız gerektiğini belirterek, "Kolajeni korumanın ve artırmanın yanı sıra cildi nemlendirmenin ve yatıştırmanın yollarına odaklanmak anahtardır" diyor.

Antioksidanlar ayrıca vücudunuzun oksidatif stresi nötralize etme becerisine de yardımcı olur.* Bilmiyorsanız, oksidatif stres, iç veya dış saldırganlara maruz kaldığınızda vücutta meydana gelen şeydir ve vücudunuzun her yerinde hasara yol açar. Cilt için doğal kolajen, elastin, hyaluronik asit, seramid seviyelerimizi tüketir ve genellikle erken hücre yaşlanmasına katkıda bulunur. Vücuttaki oksidatif stresle daha iyi mücadele edebiliyorsanız, uzun vadede daha iyi sonuç alırsınız.