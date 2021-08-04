Yaşınız güzelliğinizi etkilemesin! 40 yaş üstünde 20'lerde görünmenin sırrı

İnsanların 40. doğum gününüzü kutlamasından rahatsız olmayın! Hayatınızın en eğlenceli ve aynı zamanda en iyi bakım rutinine giriyor olabilirsiniz. Özellikle cilt bakımı sürecinde oldukça kolay uygulayabileceğiniz güzellik sırları bulunuyor.

Giriş Tarihi: 04.08.2021 12:36 ABONE OL PAYLAŞ

Kurul sertifikalı dermatolog Keira Barr, M.D., "40'lı yaşlarınızda, güneş hasarı belirtileri, cilt elastikiyetinin azalması ve genişlemiş gözenekler ile daha belirgin bir şekilde ortaya çıkabilir" diyor. İşte, bazı en iyi uygulamalar…

RUTİNİNİZİ BELİRLEYİN Şimdiye kadar, sadece temizleyici, nemlendirici ve SPF olsa bile muhtemelen bir cilt bakım rutininiz vardı. Belki de aydınlatıcı bir serum veya haftalık peeling tedavisi gibi daha özel adımlar eklediniz. Ne olursa olsun, 40'lı yaşlarınız, cilt bakımı rutininize gerçekten yatırım yapabileceğiniz ve başlamanız gereken bir zaman. Çünkü şimdi alacağınız önlemler, önümüzdeki birkaç on yıl boyunca cildinizi gerçekten etkileyecektir. Bu, temel rutinleriniz için ne anlama geliyor? Kullandığınız ürün ve aktif maddeler hakkında dikkatli olmaya başlayın: Özel ihtiyaçlarınızı hedefleyebilmeniz için gerçekten bileşenleri ve birincil işlevlerini araştırın. Rutinin her adımını neden attığınızı düşünün: Sizin için anlamlı mı, yoksa her zaman yaptığınız bir şey mi? 40'lı yaşlarınız, cildinize en iyi şekilde nasıl yönelebileceğinizi bulmakla ilgili bir süreç. BAKUCHOIL İLE TANIŞIN Geleneksel olarak dermatologlar, ince çizgileri yumuşatmak ve cilt dokusunu iyileştirmek için Retin-A gibi retinoidleri rutininize dahil etmenizi önerir. Bununla birlikte, retinol, hassas cilt tipleri için dağınık bir durum yaratan ışığa duyarlılığa, kızarıklığa ve soyulmaya neden olabilir. Bunun yerine Babchi bitkisinden elde edilen bir antioksidan olan bakuchiol'e ulaşın. Yakın tarihli bir araştırma, fitokimyasalın "foto yaşlanmayı iyileştirme ve daha iyi tolere etme yeteneğinde retinol ile karşılaştırılabilir" olduğunu buldu.

MASKELEME RUTİNİNİZİ GÖZDEN GEÇİRİN "İnsanlar bana 'Cildime yardımcı olacak ve bakım rutinime ekleyebileceğim tek şey nedir?' diye sorduğunda. Her zaman derim, haftada iki kez maskeleme. Maskeler cilde derinlemesine nüfuz ederek yatıştırır, nemlendirir ve ışıltılı ışıltısını geri kazandırır.Bu özellikle cildiniz gergin, kuru, kırmızı, pürüzlü ise düzenli maskeleme ile cildinizin doğal nem bariyerini koruyabilirsiniz" diyor bütünsel estetisyen Elle Feldman. Ancak yaşlandıkça ve sorumluluklar birikmeye başladıkça, belki de ekstra cilt bakımı tedavileri, sonradan hoşa giden bir düşünce gibi gelmeye başlar. Bunun olmasına izin vermeyin: Her yaşta ve her on yılda bir öz bakımı bir öncelik haline getirdiğinizden emin olun. TAKVİYELER KONUSUNDA UZMAN YARDIMI ALIN Birçok uzman, her yaşta akıllı takviyeleri öneriyor. Fakat 40'lı yaşlarınızda daha da kritik hale gelir. Barr, genel cilt sağlığına yardımcı olan antioksidan ve botanik takviyeleri aramanız gerektiğini belirterek, "Kolajeni korumanın ve artırmanın yanı sıra cildi nemlendirmenin ve yatıştırmanın yollarına odaklanmak anahtardır" diyor. Antioksidanlar ayrıca vücudunuzun oksidatif stresi nötralize etme becerisine de yardımcı olur.* Bilmiyorsanız, oksidatif stres, iç veya dış saldırganlara maruz kaldığınızda vücutta meydana gelen şeydir ve vücudunuzun her yerinde hasara yol açar. Cilt için doğal kolajen, elastin, hyaluronik asit, seramid seviyelerimizi tüketir ve genellikle erken hücre yaşlanmasına katkıda bulunur. Vücuttaki oksidatif stresle daha iyi mücadele edebiliyorsanız, uzun vadede daha iyi sonuç alırsınız.

CİLT TEDAVİLERİNİ İHMAL ETMEYİN Yaşlandıkça, cilt hücre yenileme döngüsü yavaşlar. Bu, doğal yaşlanma sürecinin sadece bir parçasıdır, aynı şekilde kolajen, elastin vb. kaybetmeye başlarız. Bununla birlikte, cildinizin yenilenme süreci yavaşlaması, donukluk anlamına gelir: "Donukluk, cilt dokusundan yansıyan ışıktır, çünkü üstteki ölü tabakanın bir kısmı gitmiştir," diyor kurul sertifikalı dermatolog Zenovia Gabriel, M.D. Yenilenme sürecine yardımcı olmak ve cildi aydınlatmak için kaydırmak için bir glikolik tedavi eklemeyi önerir. Sadece bu değil, araştırmalar glikolik asidin hafif bir iyileşme tepkisini tetikleyerek ciltte kolajen üretimini destekleyebileceğini gösteriyor. EGZERSİZ YAPMAYI ATLAMAYIN Bu yaş aralığı, metabolizmanızdaki değişiklikleri fark etme olasılığınızın daha yüksek olduğu bir yaştır. Feldman, "Egzersiz, kanın toksinleri ve serbest radikalleri giderecek, kolajen üretimini uyaracak, sivilceleri ortadan kaldıracak ve selülit görünümünü azaltacak şekilde dolaşımına yardımcı olur" diyor. "Günde 15 ila 20 dakika terlemek yeterlidir. Terleme, kirleri, yağları ve kiri gözeneklerinizden dışarı atmaya yardımcı olur." Kilo dalgalanmalarının yüzünüzde de ortaya çıkabileceğini unutmayın. Örneğin; hızlı kilo vermek cildin sarkmasına neden olabilir. Sağlıklı bir ortalamayı korumak için elinizden gelenin en iyisini yapın ve kilo alıp vermenin cildiniz ve genel sağlığınız üzerinde yaratabileceği yo-yo etkisinden kaçının.