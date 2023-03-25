Yaşlanma hücrelerini yakıp küle çeviriyor! Bir damlası 10 yaş birden gençleştiriyor

Cilt sağlığını korumak, herkes için oldukça önemli durumlardan biridir. Yaşa ve beslenmeye bağlı olarak cildimizde hasar ve kırışıklıklar meydana gelebilir. Fakat söyleyeceğimiz bu yöntemlerle cildinizi tazeleyebilir, cilt lekelerini giderebilir ve genç bir görünüm kazanabilirsiniz.
UYARI: Paylaşacağımız bu yöntemleri cildiniz üzerinde denemeden önce mutlaka uzmanına danışın. Herhangi bir alerjik reaksiyona karşı cildiniz hasar görebilir.
CİLDE TAZELİK VEREN YÖNTEMLER
DOMATES SUYU
Domates, C vitamini ve antioksidanlar açısından oldukça zengindir. Bu yüzden cilt iyileştirme konusunda çok başarılıdır. Domates suyu sivilcelerin neden olduğu açık gözenekleri küçültmeye yardımcı olur. Ciltteki koyu lekelere gelince, domateste bulunan yüksek likopen içeriği bu inatçı lekelerin açılmasına yardımcı olur.
Nasıl uygulanır?
Cildinize bir domatesin suyuyla masaj yapın. 15 dakika kurumasını bekleyin ve ardından su ile yıkayın. Bu rutini on beş gün boyunca takip edin. Sonucu görünce şaşıracaksınız.
ALOE VERA
Aloe vera sivilceleri iyileştirmede önemli bir rol oynar. Ancak pek çok kişi aloe veranın yeni cilt hücrelerinin büyümesini teşvik eden, lekeleri ve yara izlerini iyileştirmeye yardımcı olan polisakkaritler içerdiğini bilmiyor. Aynı zamanda aloe vera, antioksidan ve vitamin içeriği sayesinde yaşlanma karşıtı etki gösterir. Bu mucize bitkinin bir damlası adeta 10 yaş birden gençleştiriyor.
Nasıl uygulanır?
Aloe vera bitkisinden bir yaprak alın ve alabildiğiniz kadar jeli çıkarın. Şimdi, cildinize uygulayın ve kurumaya bırakın. Tamamen kuruduğunda su ile yıkayınız. Bu doğal jeli bir ay boyunca uygulayın. Bunun sonucunda lekelerinizin gün geçtikçe hafiflediğini fark edeceksiniz.
YUMURTA AKI
Yumurtalar sadece lezzetli olmakla kalmaz, aynı zamanda beyaz kısmı cildi eşitlemeye ve en koyu lekeleri ve yara izlerini hafifletmeye yardımcı olan doğal enzimler içerir.
Nasıl uygulanır?
Bir yumurta alın ve beyaz kısmı sarısından ayırın. Şimdi, parmaklarınızı veya fırçanızı kullanarak yumurta akını uygulayın ve kurumasını bekleyin. Tamamen kuruduğunda, soğuk suyla durulayın. Bir ay boyunca haftada iki kez yumurta akı sürmek lekenin kaybolmasını sağlayacaktır.
BAL
Balın antioksidanları ve antienflamatuar özellikleri, yara izlerini hafifletmeye yardımcı olur.
Nasıl uygulanır?
Lekelerin üzerine bir çay kaşığı bal sürün ve soğuk suyla yıkamadan önce yaklaşık on beş dakika bekletin. Bu rejimi on beş gün boyunca takip edin. Bu işlem sonrasında yara izinin kaybolmaya başladığını fark edeceksiniz.
LİMON MASKESİ
Limon C vitamini ve kolajen üretimi açısından oldukça zengin bir üründür.
Nasıl uygulanır?
Yapmanız gereken tek şey, yarım adet limon suyunu ve 1 çay bardağı yoğurdu iyice karıştırın. Maskeyi 20 dakika kadar yüzünüzde beklettikten sonra ılık su ile cildinizi güzelce temizleyin.
BİBERİYE MASKESİ
Cilde masaj yapılarak uygulanan biberiye yağı ile daha rahatlamış daha canlı ve daha parlak bir cilde sahip olunabilir. Aynı zamanda ciltte zamanla oluşan kırışıklıkları önleyebilirsiniz.
Nasıl uygulanır?
2-3 damla biberiye yağı ile 1 su bardağı gül suyunu bir kabın içerisinde karıştırın. Oluşan karışımı bir şişeye koyarak 2 gün süreyle bekletin. Ardından bu karışımı az miktarlarda alarak bir pamuk yardımıyla günde 2 kere yüzünüze uygulayın.
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