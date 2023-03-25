Yaşlanma hücrelerini yakıp küle çeviriyor! Bir damlası 10 yaş birden gençleştiriyor

Genç kalmak ve yaşlanmanın önüne geçmek, milyonlarca kişinin hayallerinden biri oluyor. Yaşlılığı ve ciltte oluşan kırışıklıkları önlemek için çeşit çeşit cilt bakım ürünleri denesek de birçoğu işe yaramayabilir. Özellikle de cilt belli bir yaştan sonra elastikiyetini kaybettiği için oluşan hasarları önlemek bir hayli zor olabilir. Fakat şimdi bahsedeceğimiz bu formül ile cildinizi taze bir görünüme kavuşturabilir, yaşlanma hücrelerini ortadan kaldırabilirsiniz. Nasıl mı? İşte haberin detayları geliyor…

Giriş Tarihi: 25.03.2023 10:10 PAYLAŞ ABONE OL

Cilt sağlığını korumak, herkes için oldukça önemli durumlardan biridir. Yaşa ve beslenmeye bağlı olarak cildimizde hasar ve kırışıklıklar meydana gelebilir. Fakat söyleyeceğimiz bu yöntemlerle cildinizi tazeleyebilir, cilt lekelerini giderebilir ve genç bir görünüm kazanabilirsiniz. UYARI: Paylaşacağımız bu yöntemleri cildiniz üzerinde denemeden önce mutlaka uzmanına danışın. Herhangi bir alerjik reaksiyona karşı cildiniz hasar görebilir.



CİLDE TAZELİK VEREN YÖNTEMLER DOMATES SUYU Domates, C vitamini ve antioksidanlar açısından oldukça zengindir. Bu yüzden cilt iyileştirme konusunda çok başarılıdır. Domates suyu sivilcelerin neden olduğu açık gözenekleri küçültmeye yardımcı olur. Ciltteki koyu lekelere gelince, domateste bulunan yüksek likopen içeriği bu inatçı lekelerin açılmasına yardımcı olur. Nasıl uygulanır? Cildinize bir domatesin suyuyla masaj yapın. 15 dakika kurumasını bekleyin ve ardından su ile yıkayın. Bu rutini on beş gün boyunca takip edin. Sonucu görünce şaşıracaksınız.