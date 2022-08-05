Yaşlanmayı önlüyor! İşte bu küpler sizi 10 yaş gençleştirecek...

Yüzümüzdeki kusurlardan kurtulmak bazen zor bir hal alabilir. Herkesin evinde bulunan mu malzemeyle, tüm kusurlarınızdan kurtulacaksınız! Bu cilt problemlerini çözmek için ihtiyacınız olan tek şey buz. Dermatologlar'ın önerdiği bu yönteme gelin birlikte bir bakalım.
CİLTTE LEKELER NEDEN OLUŞUR?
Güneşe maruz kalma, hava kirliliği, sağlıksız beslenme, stres yüzümüze yansır. Bu sorunlar otomatik olarak akne, ince çizgiler ve kırışıklıklar, genişlemiş gözenekler, donuk cilt gibi sorunlara yol açar.
ANINDA PARLAMANIZI SAĞLAR
Buzlanma kan damarlarınızı daraltır ve iltihabı yatıştırır. Yüzünüzdeki gözle görülür şekilde azalan bu yorgunluk, kan akışını iyileştirir ve teninizi aydınlatır ve böylece cilt anında ışıltı kazanır.
AKNEYİ YOK EDER
Cilt üzerinde buz kullanmak, kan akışını iyileştirerek ve gözenekleri küçülterek, aşırı yağ üretimini de engelleyerek kızarıklığı ve iltihabı azaltmaya yardımcı olabilir.
ŞİŞLİKLERİ AZALTIR
Yüzünüze düzenli olarak buz uygulamak, genişleyen kan damarlarını küçülterek şişmeyi azaltır. Böylece göz altı şişliklerinden kurtulmaya yardımcı olur.
YAŞLANMA BELİRTİLERİ AZALIR
Buzun soğukluğu ciltteki gözeneklerin sıkılaşmasına yardımcı olur ve ortaya çıkan kırışıklıklar, ince çizgiler gibi yaşlanma belirtilerinin görünümünü sınırlayarak cildinizin daha sıkı ve genç görünmesini sağlar.