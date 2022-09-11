Yaşlılık bir hastalık yenebilirsiniz





- Hücreyi niye gençleştirmek istiyoruz?

- Bu sadece gençlik için değil. Bir hücrede gençleşme mekanizmaları çalıştığı zaman, çevresindeki hasarlı hücreleri de gençleştiriyor. Bir hücre yaşlanmaya, yani hasar almaya başladığında, etrafındakiler de hasarlı hale geliyor. Bu yüzden tıp, yaşlanma kontrol edilebilir bir hastalık diyor.

- Bu hücre bazında bir tespit... Ama bu iş bu kadar basit değil sanırım. Sadece medikal estetikle sağlanabilecek bir şey değil...

- Gençleşme protokolü bir bütün. Sadece yüzünüze yapacağınız dokunuşlarla yönetebileceğiniz bir şey değil. Hücre hasarı yüksek düzeyde, antioksidan oranı düşük, sigara içen, kötü beslenen, hayata olumsuz bakan, üretmeyen birine yaptığınız dolgu botoks enjeksiyonla, diğerine yaptığınız arasında dağlar kadar fark var.

- Şimdi "Yaşlanma bir hastalık yenebiliriz" diyoruz. 20 yıl sonra durum ne olacak?

- Şu anda insanların 10 yaş genç görünmesi sıradan. 20 yıl sonra bu açık daha da büyür. Tıp etiği ne kadar izin verirse duruma. Bundan 20 yıl önce kök hücre konuşuyorduk ama şu an estetikte kök hücre beklenen seviyeye gelmedi, etik değerler bu işi zorluyor. Etik değerler izin verse kimse yaşlanmayacak. 60-70 sonrası hızlı çöküşü durdurabilsek, hastalanarak değil de, kendi işini hallederek, kemiklerin, kasların yerinde bir ölüm daha güzel sanki.

- Peki neyin yaşlanmasına çözüm bulunamıyor?

- DNA'nın yaşlanmasına çözüm bulunamıyor. DNA'mızda bizi gençleştiren, hasarı tamir eden bir bölüm var. DNA'daki gençleştirme bölümünün tamiri sağlanırsa tümden yaşlanmayabiliriz.





DR. SEÇİL KENAR (Diyetisyen)

ORUÇ TUTUN, PAKETLİ ÜRÜNE YÜZ VERMEYİN

"Tıbbın ve teknolojinin ilerlemesi insan ömrünü çok uzattı. Estetikler, vitamin takviyeleri devreye girdi. Yaşlanma hastalığını yenmenin kuralları basit: Düzenli uyku, her gün düzenli hareket, beslenmede karbonhidratları mümkün olduğu kadar azaltmak, az öğün, düşük kalori...

Çok ağır bir işte çalışmıyorsanız sık sık yemenize gerek yok, öğün sayıları azaldı. Eskiden sekiz öğün önerirken, şimdi iki üç öğüne kadar düştü diyetlerimiz. Hem öğünleri, hem kalorileri, hem de karbonhidratı azalttık. Ve paketli ürünleri çıkardık hayatımızdan. Paketli ürün katkı maddesiyle giriyor vücudunuza. Sağlıklı ve güvenli, evde yapılmış yemeklerle beslenmek çok önemli. Stresi azaltmak da çok çok önemli.

Çoğunluğu Müslüman olan bir toplum olarak orucun faydalarını biz zaten biliyorduk ama oruç farklı dinlerde de var olan kadim bir bilgi. Hem zihni hem vücudu dinlendirmek. Vücudun kendini temizlemesi, oruç. Bu nedenle aralıklı oruç çok önemli bir etken, yaşlanmayı durdurmak için. Uzun süreli açlık çok kıymetli.

Cilt gençliği için ceviz, badem, fındık, balık, yeşil sebzeler, kolajen çok önemli. Kolajeni evde yapabilirsiniz, dışardan alınanlar hâlâ tartışmalı."