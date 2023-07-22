Yaz aylarında yapılan bu makyaj hataları cildi mahvediyor! Kapatıcı kullanırken...

MATLAŞTIRICI ÜRÜNLER KULLANMAK Sıcak olduğunda ısı cildinizdeki nemi güneşte kuruyan bir sünger gibi emmektedir. Çoğumuz, sıcaklık arttıkça yüz makyajımızın çok yağlı görünmesi konusunda endişeleniriz. Ancak fondöten, yüzünüzde yağları ve teri tutan bir maske gibi etki edebilirve ağır makyaj yapmak bunu daha da kötüleştirir. Cildinizin havadaki nemi emmesini engeller, bu da cildinizin çok daha kurumasına neden olabilir. Kuru cilt başlı başına büyük bir sorun teşkil etmese de kuru cildinize özen göstermemek, potansiyel olarak egzama olarak da bilinen atopik dermatit geliştirmenize yol açabilir. Aşırı kuruluk, bu durumun tetikleyerek bir kızarıklığın gelişmesine ve cildin çatlamasına neden olabilir.

RETİNOL VE AHA KULLANIRKEN GÜNEŞE MARUZ KALMAK Yanmanın yanı sıra, güneşe maruz kalmak da renk bozulmasına ve güneş lekelerine neden olabilir. Güneş kremi kullanırken dikkatli olsanız bile, bazı makyaj ve cilt bakım ürünleri güneş ışınlarıyla reaksiyona girerek güneş ışınlarına karşı daha hassas hale gelebilir. Bu fototoksik bileşenler arasında, furanokumarin adı verilen bir bileşik içeren narenciye yağlarını, A vitamini ve AHA'lardan (Alfa-Hidroksi-Asitleri) yapılan retinoidler bulunur. Bütün bu bileşenler, cildinizin ışığa duyarlılığını artırarak daha fazla lekeye neden olabilir. Uzun süre güneşe maruz kalmak cildin daha derin katmanlarına zarar verebilir ve kırışıklıkların ve çizgilerin artmasına neden olabilir ve cilt kanseri riskini artırabilir.