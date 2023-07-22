Yaz aylarında yapılan bu makyaj hataları cildi mahvediyor! Kapatıcı kullanırken...

Uzmanlar, yaz aylarında yaptığınız dört temel makyaj ve cilt bakımı hatasını ve bunların cildinizi nasıl etkilediğini anlattı.
GÖZENEKLERİ TIKAYAN ÜRÜNLER KULLANMAK
Akne , genellikle cilt altındaki kıl köklerinin tıkanmasıyla oluşan yaygın bir cilt rahatsızlığıdır. Uzmanlara göre makyajın neden olduğu aşırı ısı ve nem felakete davetiye olabilir. Gözenekler, ciltteki yağı ve teri dışarı atmada hayati bir rol oynar - ancak bunaltıcı sıcakta kalın bir fondöten tabakası sürmek, gözeneklerinizin ter, yağ, bakteri ve ölü deri ile tıkanma olasılığının daha yüksek olduğu ve bunun da sivilcelere neden olmasına yol açabilir. Gözenek tıkanmasını önlemek için, gözenekleri tıkamayan bileşenler içereceğinden 'komedojenik olmayan' makyaj ürünlerini tercih etmeniz önerilir.
MASKARAYI UZUN SÜRE KULLANMAK
Göz enfeksiyonlarına, gözlere giren bakteri, mantar, parazit ve virüsler neden olur ve bunlar özellikle yaz aylarında bir sorun olabilir. Özellikle şu anda tüm ülkeyi etkileyen aşırı seviyelerdeki sıcaklıklarda , bazı makyaj ürünleri eriyebilir veya cildinizin yüzeyinde kolayca bulaşabilir ve gözünüze girebilir. Uzun süredir kullandığınız bir maskaranız varsa bu, gözlerde tahrişine ve hatta enfeksiyona yol açabilir. Bakteriler, özellikle daha yüksek sıcaklıklarda, eski maskaralarda gelişebilir. Uzmanlar altı ayda bir maskaranızı değiştirmenizi ve kontakt lens kullanıyorsanız daha dikkatli olmanızı önerdi.
MATLAŞTIRICI ÜRÜNLER KULLANMAK
Sıcak olduğunda ısı cildinizdeki nemi güneşte kuruyan bir sünger gibi emmektedir. Çoğumuz, sıcaklık arttıkça yüz makyajımızın çok yağlı görünmesi konusunda endişeleniriz. Ancak fondöten, yüzünüzde yağları ve teri tutan bir maske gibi etki edebilirve ağır makyaj yapmak bunu daha da kötüleştirir. Cildinizin havadaki nemi emmesini engeller, bu da cildinizin çok daha kurumasına neden olabilir. Kuru cilt başlı başına büyük bir sorun teşkil etmese de kuru cildinize özen göstermemek, potansiyel olarak egzama olarak da bilinen atopik dermatit geliştirmenize yol açabilir. Aşırı kuruluk, bu durumun tetikleyerek bir kızarıklığın gelişmesine ve cildin çatlamasına neden olabilir.
RETİNOL VE AHA KULLANIRKEN GÜNEŞE MARUZ KALMAK
Yanmanın yanı sıra, güneşe maruz kalmak da renk bozulmasına ve güneş lekelerine neden olabilir. Güneş kremi kullanırken dikkatli olsanız bile, bazı makyaj ve cilt bakım ürünleri güneş ışınlarıyla reaksiyona girerek güneş ışınlarına karşı daha hassas hale gelebilir. Bu fototoksik bileşenler arasında, furanokumarin adı verilen bir bileşik içeren narenciye yağlarını, A vitamini ve AHA'lardan (Alfa-Hidroksi-Asitleri) yapılan retinoidler bulunur. Bütün bu bileşenler, cildinizin ışığa duyarlılığını artırarak daha fazla lekeye neden olabilir. Uzun süre güneşe maruz kalmak cildin daha derin katmanlarına zarar verebilir ve kırışıklıkların ve çizgilerin artmasına neden olabilir ve cilt kanseri riskini artırabilir.
YAZ İÇİN MAKYAJ TÜYOLARI
Uzmanlar ilk olarak daha açık renklerde ve ince kıyafetler giymenizi öneriyor. Sıcak havalarda uzmanlar "az çoktur" mantığının izlenmesi gerektiğini söylüyorlar.
Ağır bir fondöten sıcakta yoğun gelebilir, bu nedenle bunun yerine hafif bir BB veya CC kremine geçmeniz önerilir. Bu kremler sadece daha hafif değil, aynı zamanda genellikle ek SPF ve nemlendirici faydalar sağlarlar. Bu, cildinizin nefes almasına ve nem seviyelerini düzenlemesine yardımcı olacaktır.
Ek olarak uzmanlar bulutlu günlerde bile makyajınızla birlikte mutlaka güneş koruyucu sürmenizi öneriyor. "Makyajınızdan önce mutlaka bir güneş kremi uygulayın, makyaj malzemelerinin içerisinde bulunan SPF'lere güvenmeyin" diyorlar. Aynı şekidle dudaklarınızı nemlendirmek ve zararlı UV ışınlarından korumak için ruj sürmeden önce SPF'li bir dudak kremi kullanmanızı öneriyorlar. Terlediğimizde de güneş kreminin etkisi azalacağından her 2 saatte bir yeniden uygulamanız önerilir.
Makyaj uzmanları makyajınızı sıcak havalarda sabit tutmak ve nemi hapsetmek için sabitleyici spreyleri öneriyorlar. "Bu spreyler gün boyu taze ve kusursuz bir görünüm sağlayarak, sıcağa rağmen makyajınızın sabit kalmasına yardımcı olur" diyorlar. Bu spreyler tipik olarak, nemi daha uzun süre tutarak nem kaybını önleyen bileşenler olan nemlendiriciler adı verilen nemlendirici bileşenler içerir, böylece cildiniz daha yüksek ısı seviyelerinde kurumaz.
Akma ve bulaşma olasılığını azaltmak için su geçirmez maskarayı tercih etmeniz önerilir. Bu sayede gözlerinizi de tahrişten koruyabilirsiniz. Ayrıca cildinizin aşırı parlak veya yağlı hale gelmesini önlemek için yağsız fondötenleri ve kapatıcıları tercih etmeniz öneriliyor. Bu ürünler, cildinizin ısı nedeniyle üretebileceği ek yağı kontrol etmeye yardımcı olabilmektedir.