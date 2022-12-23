Yedikçe ciltteki kırışıklıkları açıyor! Bir ayda 10 yaş genç görünüme sahip olmak için...

Edamame, kollajen üretimini uyarırken cildin pürüzsüz ve sıkı kalmasına yardımcı olan lifli bir proteine sahiptir. Bu süper besin cildin genç görünmesini sağlar ve kırışıklıkların görünümünü azaltır.

BİTTER ÇİKOLATA

Özellikle bitter çikolata, diğer çikolatalardan daha büyük fayda sağlar. Çikolatanın yapıldığı kakao çekirdeğinin antioksidan kapasitesi diğer besinlere göre daha yüksektir. Kakao, "kaz ayağı" görünümünü iyileştirme gibi cilt görünümü üzerinde klinik olarak önemli faydalara sahiptir. Bu besinlerin düzenli tüketimi ise bir hafta gibi kısa bir süre içerisinde ciltte büyük farkların oluşmasını sağlayabilir.