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Yedikçe ciltteki kırışıklıkları açıyor! Bir ayda 10 yaş genç görünüme sahip olmak için...

Hepimiz kırışıklıklardan kaçınmak ve harika görünen bir cilde sahip olmak isteriz. Ancak dışarıdan krem gibi müdahalelerin dışında içeriden cildi beslemek de büyük önem taşıyor. Bu günlük yiyecekleri diyetinize veya cilt bakımı rutininize dahil etmeyi etmek 1 haftada cildinizde büyük farklar yaratacak . Bu nefis yiyecekleri kullanarak genç görünmeye devam edebilir ve bu çizgilerin ortaya çıkmasını önleyebilirsiniz!

Giriş Tarihi: 23.12.2022 15:38
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Yedikçe ciltteki kırışıklıkları açıyor! Bir ayda 10 yaş genç görünüme sahip olmak için...

İşte yaşlanmaya karşı en etkili besinler…

YABAN MERSİNİ

Yaban mersini antioksidan bakımından zengindir, bu küçük süper gıdalar atıştırmak için de harikadır ve genç bir görünüm için cildinizin sağlıklı yapısını ve elastikiyetini korumaya yardımcı olur.

AVOKADO

Avokado harika bir güzellik sırrıdır, onları yiyebilir veya yüz maskesinde kullanabiliriz. C ve E Vitamini içerirler ve doğal bir nemlendirici ve cildiniz için harika olan kollajen formu olarak çalışırlar.

CEVİZ

Ceviz, yüksek konsantrasyonlarda B ve E Vitaminleri içerir. Cilt hasarını önlemeye ve bu ince çizgileri uzak tutmaya yardımcı olur. Ayrıca göz çevresindeki koyu halkaların da azalmasına yardımcı olabilir.

TATLI PATATES

Tatlı patatesler harika bir A Vitamini kaynağıdır, kolajeni artırmaya yardımcı olur ve cildinizi güneşten, kuruluktan korur.

PAPAYA

Bu meyve harika bir kırışıklık savaşçısıdır. Papayalar cildinize doğal bir parlaklık verir. Cildinizi güzel ve nemli tutan harika bir kolajen güçlendiricidir.

NAR

Bu güzel kırmızı renkli meyvenin taneleri hem ekşi hem de tatlı lezzetiyle pek çok farklı şekilde kullanılabiliyor. Nar tanelerinin cildi yumuşatma ve nemlendirme faydaları bulunuyor.

ZEYTİNYAĞI

Zeytinyağı, ince çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünü azaltan E Vitamini içerir. Bunu günlük beslenmenize ekleyebilir ya da doğrudan cildinizde kullanın. Cilt bakımı rutininizde kullanmadan önce, cildinizin nasıl tepki verdiğini görmek için bir cilt parçası üzerinde test etmeyi unutmayın.

YUMURTA

Yumurtalar, özellikle yumurta akı, cildi dolgunlaştırır. Kırışıklıkları daha az görünür hale getirirler ve yaşlanan ciltler için harika bir amino asitler kaynağıdır.

EDAMAME

Edamame, kollajen üretimini uyarırken cildin pürüzsüz ve sıkı kalmasına yardımcı olan lifli bir proteine sahiptir. Bu süper besin cildin genç görünmesini sağlar ve kırışıklıkların görünümünü azaltır.

ANANAS

Ananas, cilt sağlığını iyileştirebilen C vitamini ve antioksidanlar açısından zengindir. İnce çizgilerin görünümünü azaltmaya yardımcı olur ve ciltteki elastikiyeti artırır.

BİTTER ÇİKOLATA

Özellikle bitter çikolata, diğer çikolatalardan daha büyük fayda sağlar. Çikolatanın yapıldığı kakao çekirdeğinin antioksidan kapasitesi diğer besinlere göre daha yüksektir. Kakao, "kaz ayağı" görünümünü iyileştirme gibi cilt görünümü üzerinde klinik olarak önemli faydalara sahiptir. Bu besinlerin düzenli tüketimi ise bir hafta gibi kısa bir süre içerisinde ciltte büyük farkların oluşmasını sağlayabilir.

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