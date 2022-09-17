Yıllardır yanlış yapıyormuşuz: Cildinizi temizlediğinizi sanarken parçalıyor olabilirsiniz

YAĞLI BİR CİLDE SAHİP OLDUĞUNUZ İÇİN NEMLENDİRİCİ KULLANMAMAK

Yağlı bir cildiniz varsa, onu daha yağlı hale getirmek yerine kurumasını sağlamak için gerçekten bir ürüne ihtiyacınız olduğuna inanabilirsiniz. Aslında nemlendiriciler, cildinize daha fazla su eklemek yerine cildinizin dış tabakasındaki suyu tutmak için kullanılır. Yağlı bir cildiniz varsa bunu göz önünde bulundurarak, gözeneklerinizi tıkama olasılığı daha düşük olan "yağsız" veya "komedojenik olmayan" ürünleri tercih edebilirsiniz.

Bu sayede yağ ve yağ bazlı ürünler kullanmayarak cildinizin yağlanmasının da önüne geçebilrisiniz.