Yıllardır yanlış yapıyormuşuz: Cildinizi temizlediğinizi sanarken parçalıyor olabilirsiniz

Paylaştığımız bu yaygın olarak doğru bilinen yanlışlar, sizi cildinize zarar vermekten kurtaracak.
KISA SÜRE İÇERİSİNDE ÇOK FAZLA ÜRÜN KULLANMAK
Her gün giderek artan cilt bakım ürünleri size farklı amaçlar için çok sayıda farklı ürün gerektiren ürünler kullanmanız gerektiğini düşündürebilir. Cildinize bu şekilde iyi baktığınızı düşünebilirsiniz. Ancak yüzünüz her şeyi bir kerede ememeyeceği için katmanlar ve ürünler eklemek gerekli değildir. Bu aslında gözeneklerin tıkanmasını ve kurumasına neden olmaktadır.
SİVİLCELERE DİŞ MACUNU UYGULAMAK
Bu ipucu sie doğru gibi görünebilir, çünkü diş macununda sivilcelerin biraz küçülmesine yardımcı olabilecek kabartma tozu gibi bazı kurutucu maddeler bulunur. Ancak bu gerçekten işe yaramaz. Diş macunu dişler için yapılır ve onları temizlemede çok etkili olsa da, cildinizde kızarıklıklara neden olabileceğinden yüzünüzde kullanmak için fazla güçlüdür.
YAĞLI BİR CİLDE SAHİP OLDUĞUNUZ İÇİN NEMLENDİRİCİ KULLANMAMAK
Yağlı bir cildiniz varsa, onu daha yağlı hale getirmek yerine kurumasını sağlamak için gerçekten bir ürüne ihtiyacınız olduğuna inanabilirsiniz. Aslında nemlendiriciler, cildinize daha fazla su eklemek yerine cildinizin dış tabakasındaki suyu tutmak için kullanılır. Yağlı bir cildiniz varsa bunu göz önünde bulundurarak, gözeneklerinizi tıkama olasılığı daha düşük olan "yağsız" veya "komedojenik olmayan" ürünleri tercih edebilirsiniz.
Bu sayede yağ ve yağ bazlı ürünler kullanmayarak cildinizin yağlanmasının da önüne geçebilrisiniz.
TEREYAĞI YANIKLARI İYİLEŞTİRİR
Bir yanığın üzerine tereyağı gibi yağlı bir şey sürdüğünüzde, deriden ısı salınımını yavaşlatır. Bu da ısının tutulduğuna neden olduğundan aslında kötüdür. Bu durumlarda yanıkları tedavi etmenin en iyi yolu soğuk su kullanmaktır. Buz ve buzlu su da cilt için çok aşırıdır ve bundan kaçınmak da daha doğrudur.
SİVİLCELERİ PATLATMAMALISINIZ
Doğru şekilde yaparsanız, bir sivilceyi sıkmak, basıncı ve içindeki maddeyi serbest bıraktığı için aslında sivilcenin daha hızlı iyileşmesine yardımcı olabilir. Sivilcenin hafif şişmiş gibi göründüğü ve içeriğinin serbest bırakılmaya hazır olduğu bir zamanı tercih edin ve mümkün olduğunca nazik olun.
YÜZÜ SICAK SUYLA YIKAMAK GÖZENEKLERİ AÇAR VE DAHA İYİ TEMİZLER
Sıcak bir banyonun buharı gözeneklerin açılmasına yardımcı olabilirken, sıcak suyla duş almak doğal, koruyucu bariyerin yok olup cildin kurumasına neden olabilir. En iyi seçenek, suyun çok sıcak olmadığından emin olmak için suyun sıcaklığını kontrol etmektir. Çünkü sıcak buhar ciltte kızarıklığa ve kuruluğa neden olabilir.
PEELİNG NE KADAR SERT OLURSA O KADAR ETKİLİDİR
Yüzünüze yeterince sert bir şekilde peeling yaparsanız, tüm istenmeyen maddelerin ve ölü hücrelerin çıkaraj yüzünüzü taze ve güzel olacağına inanıyor olabilirsiniz. Aslında, peeling nazik yapılması gereken bir işlemdir. Çünkü cilt kendi kendini yenileyebilir ve bunu yapmak için harici bir maddeye ihtiyaç duymaz. Çok sert yapılan peeling cildinize zarar verebilir ve hatta kırışıklıkları artırabilir.