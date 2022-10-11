Yok gibi makyaj yapmanın püf noktası! Makyaj artistinden adım adım uygulama rehberi…

Doğal ancak ışıltılı bir görünüm elde etmek için bu adımları sırasıyla uygulamanız yeterli. Sonuçlar sizi bile şaşırtacak…
MAKYAJINIZI NASIL YAPMALISINIZ?
Makyaj yaparken en önemli adım alt boyama kısmıdır. Bu teknik yeni bir yöntem olmasa da henüz denemeyenlerin mutlaka bir şans vermesi öneriliyor. Alt boyama aslında allık, kontür ve diğer tüm makyaj ürünlerinin altına uygulayacağınız baz anlamına gelmektedir.
İlk olarak krem bazlı ürünleri kullanmak, bronzer uygulamak ve yüzünüzü şekillendirmek onemlidir. Bu sayede güneşin zararlı etkilerinden etkilenmeden bronzluğu taklit edebilirsiniz. Yüzünüzde güneşin etkisiyle bir bronzluk hissi varsa bu, çıplak teninizde de görünür. Bu nedenle, bronzlaştırıcınızı fondötenin altına uygulamanız daha doğal bir görüntüye kavuşmanızı sağlayacak.
Ardından sıra allığı uygulamaya geliyor. Bol güneşli bir tatilden yeni dönmüş gibi görünmek için burnunuzun kemiğine suni güneş yanığı görünümü vermek için biraz allık sürmeyi ihmal etmeyin.
Ürünleri yüzünüze yerleştirdikten sonra fırça, sünger veya parmaklarınızı kullanarak mutlaka dağıtın. Bu süreçte makyajınız biraz değişik görünebilir ancak sürece güvenmeniz önem taşımaktadır. Bir fırça kullanıyorsanız, bir ürünün diğerine bulaşmasını önlemek için allık ve bronzlaştırıcı fırçalarınızı ayrı tutmayı unutmayın.
Ardından diğer ürünlerin uygulanmadığı kısımlara kapatıcı uygulayabilirsiniz. Makyajsız makyaj görünümü elde etmek için göz altlarına, alnın ortasına ve bronzlaştırıcı sürdüğünüz kısımların altına kapatıcı sürmeniz yeterli olacaktır.
Yani aslında allık ve bronzlaştırıcının üzerine fondöten sürmeseniz de, bu teknik ciltte sadece bir kat makyaj tutarken tüm ürünlerinizi kusursuz bir şekilde harmanlamanızı sağlayacaktır. Ekstra nemli bir görüntü elde etmek istiyorsanız, elmacık kemiklerinize, kaşınızın ortasının altına ve burnunuzun ucuna biraz aydınlatıcı sürebilirsiniz.