Yok gibi makyaj yapmanın püf noktası! Makyaj artistinden adım adım uygulama rehberi…

Doğal ancak ışıltılı bir görünüm elde etmek için bu adımları sırasıyla uygulamanız yeterli. Sonuçlar sizi bile şaşırtacak…

Makyaj yaparken en önemli adım alt boyama kısmıdır. Bu teknik yeni bir yöntem olmasa da henüz denemeyenlerin mutlaka bir şans vermesi öneriliyor. Alt boyama aslında allık, kontür ve diğer tüm makyaj ürünlerinin altına uygulayacağınız baz anlamına gelmektedir.

İlk olarak krem bazlı ürünleri kullanmak, bronzer uygulamak ve yüzünüzü şekillendirmek onemlidir. Bu sayede güneşin zararlı etkilerinden etkilenmeden bronzluğu taklit edebilirsiniz. Yüzünüzde güneşin etkisiyle bir bronzluk hissi varsa bu, çıplak teninizde de görünür. Bu nedenle, bronzlaştırıcınızı fondötenin altına uygulamanız daha doğal bir görüntüye kavuşmanızı sağlayacak.

Ardından sıra allığı uygulamaya geliyor. Bol güneşli bir tatilden yeni dönmüş gibi görünmek için burnunuzun kemiğine suni güneş yanığı görünümü vermek için biraz allık sürmeyi ihmal etmeyin.