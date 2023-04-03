Yüzde oluşan çizgileri tek hareketle siliyor: Bu maske kusursuz cildi yeniden inşa ediyor…

Cilt kırışıklıkları belli bir yaştan sonra ortaya çıkan sinir bozucu durumlardan biridir. Günümüzde kırışıklıklarından rahatsız olan bireyler için, çok sayıda yöntem bulunmaktadır. Yaşa ve beslenmeye bağlı olarak cildimizde hasar ve kırışıklıklar meydana gelebilir. Fakat şimdi bahsedeceğimiz bu yöntemler sayesinde kırışıklıklarınızı azaltabilir, mermer gibi bir cilde sahip olabilirsiniz. Gelin öyleyse bu doğal reçetelerin neler olduğuna birlikte göz atalım.
UYARI: Herhangi bir alerjik reaksiyona karşı bu maskeleri uygulamadan önce mutlaka doktorunuza başvurun.
BAL MASKESİ
Bal maskesi, ciltteki kırışıklıkları azaltarak aydınlık bir görünüme kavuşmanızı sağlayabilir. Hazırlayacağınız karışım için; 1 tatlı kaşığı bal, 1 adet yumurta sarısı ve 1 yemek kaşığı zeytinyağını güzelce karıştırın. Sonra bu karışımı, kırışıklıkların olduğu bölgeye doğru masaj yaparak uygulayın. Maskeyi 15 dakika bekletin. Ardından ılık su ile sürdüğünüz bölgeleri güzelce temizleyin. Düzenli olarak haftada 1 kez uygulamanız yeterli olacaktır.
ZENCEFİL MASKESİ
Zencefil ciltte oluşan sorunları yok etmede oldukça etkilidir. Aynı zamanda cilt tonunu eşitlemeye ve cildi yenilemeye yardımcı olan antioksidanlar açısından fazlasıyla zengindir. 1 yemek kaşığı balı ve az miktarda zencefil tozunu bir kabın içerisinde karıştırın. Sonra bu maskeyi cildinize uygulayın. 30-45 dakika kadar yüzünüzde bekletin. Son olarak ise yüzünüzü soğuk su ile temizleyin. Bu maskeyi haftada 1 kere uygulayabilirsiniz.
YULAF MASKESİ
Yulaf, cilt lekelerini yok etmeye yardımcı olabilir, kırışıklık görünümünü azaltabilir. Yulaf unu ve sütü bir kabın içerisinde iyice karıştırın. Bu karışımı sorunlu olan bölgeye doğru uygulayın. Ardından 20 dakika bekletip ılık su ile yüzünüzü güzelce temizleyin.
LİMON MASKESİ
Limon C vitamini ve kolajen üretimi açısından oldukça zengin bir üründür. Yapmanız gereken tek şey, yarım adet limon suyunu ve 1 çay bardağı yoğurdu iyice karıştırın. Maskeyi 20 dakika kadar yüzünüzde beklettikten sonra ılık su ile cildinizi güzelce temizleyin.
BİBERİYE MASKESİ
Biberiye, cildin yenilenmesine yardımcı olabilir ve kırışıklıkları ortadan kaldırabilir. 2-3 damla biberiye yağı ile 1 su bardağı gül suyunu bir kabın içerisinde karıştırın. Oluşan karışımı bir şişeye koyarak 2 gün süreyle bekletin. Ardından bu karışımı az miktarlarda alarak bir pamuk yardımıyla günde 2 kere yüzünüze uygulayın.
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