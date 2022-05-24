Yüzünüzde yok gibi görünecek! Porselen gibi bir cilt için fondöten sürerken bu tekniği uygularsanız...

Birçok fırça, sünger veya çeşitli makyaj uygulama araçlarını biriktirmek en iyi makyaj sonucunu elde etmenizin bir yöntemi değil. Önemli olan, hangi adımda hangi aracın kullanılacağı konusunda bilgiye sahip olmak. Bu nedenle uygulama esnasında kullandığınız araç ile mükemmel makyaja ulaşabilirsin. Fırça kaçınılmaz mı? Uzmanlar bunun cevabını veriyor.
CİLDE EN YAKIN SONUCU ALMAK İÇİN…
Uzmanlar, makyaj uygulaması sırasında parmak kullanımının oldukça önemli olduğunu belirtiyor. Parmakların makyaj adımlarının vazgeçilmezlerinden olduğunu söylenmesinin nedeni; parmakların sıcaklığı ürünün ciltte erimesini sağlayarak cildinizdeki en doğal bitişi sağlayabilmesidir. Ayrıca karıştırma için en iyi araçlardan biri.
Makyaj sanatçısı Diane da Silva, nemlendirici, göz kremi veya baz uygulama esnasında parmakların sıcaklığıyla cilde uygulanmasının en iyi performansı ortaya koyacağını gösteriyor. Fırça gibi araçları, profesyonel işler için kullanırken, günlük kişisel rutini için sadece parmaklarını kullandığını dile getiren Silva, genellikle gözlerine, yanaklarına ve dudaklarına farkı düzeylerde aynı rengi kullandığını söylüyor. Üstelik parmaklarınızı kullanmak, çok daha kısa vakit alıyor.
Parmakları makyajı uygularken kullanmak, aynı zamanda iyice yıkandığı sürece kullanılan fırça, sünger gibi araçlardan çok daha temiz olabilir. Dermatolog Loretta Ciraldo, fırçalar veya süngerler üzerinde büyüyen maya, mantar ve bakteri gibi mikropların yayılma olasılığının çok daha fazla olduğunu, bu nedenle sıklıkla parmaklarını kullandığını belirtiyor.
MAKYAJ FIRÇALARI NE ZAMAN KULLANILMALI?
Uzmanlar, cildinizde daha fazla örtücülük veya gözlerde daha fazla ayrıntı isteyenlerin, ek ürün kullanmak ve renk katmak için fırçalarınızı kullanabilirsiniz. Doğru fırçalarla istediğiniz görünümü elde etmek için birçok kısa yol bulunuyor. Bu sayede kusursuz görünüme de kavuşabilirsiniz.
Hem parmaklarınızı hem fırçaları bir arada kullanmak ise eşsiz bir sonuç sağlayabilir. Sebastien Tardif, makyaj uygulama esnasında göz çevresinde fırçayla ürünleri uygulamasının ardından parmaklarının sıcaklığıyla karıştırıp harmanlama işleminin yapılmasının en iyi sonucu verdiğini dile getiriyor.
Makyaj uzmanı Ashley Rebecca ise, hem makyaj araçlarını hem de parmakları kullandığını dile getiriyor. Örneğin; öncelikle makyajı fırça ile yapıp sonra yumuşatmak için parmaklarını kullanarak dağıttığını söylüyor. Her iki yöntemin birlikte kullanımı, Rebecca'ya göre, en iyi sonuçların bir kombinasyonunu sunuyor.