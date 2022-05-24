Yüzünüzde yok gibi görünecek! Porselen gibi bir cilt için fondöten sürerken bu tekniği uygularsanız...

Birçok fırça, sünger veya çeşitli makyaj uygulama araçlarını biriktirmek en iyi makyaj sonucunu elde etmenizin bir yöntemi değil. Önemli olan, hangi adımda hangi aracın kullanılacağı konusunda bilgiye sahip olmak. Bu nedenle uygulama esnasında kullandığınız araç ile mükemmel makyaja ulaşabilirsin. Fırça kaçınılmaz mı? Uzmanlar bunun cevabını veriyor.

Uzmanlar, makyaj uygulaması sırasında parmak kullanımının oldukça önemli olduğunu belirtiyor. Parmakların makyaj adımlarının vazgeçilmezlerinden olduğunu söylenmesinin nedeni; parmakların sıcaklığı ürünün ciltte erimesini sağlayarak cildinizdeki en doğal bitişi sağlayabilmesidir. Ayrıca karıştırma için en iyi araçlardan biri.

Makyaj sanatçısı Diane da Silva, nemlendirici, göz kremi veya baz uygulama esnasında parmakların sıcaklığıyla cilde uygulanmasının en iyi performansı ortaya koyacağını gösteriyor. Fırça gibi araçları, profesyonel işler için kullanırken, günlük kişisel rutini için sadece parmaklarını kullandığını dile getiren Silva, genellikle gözlerine, yanaklarına ve dudaklarına farkı düzeylerde aynı rengi kullandığını söylüyor. Üstelik parmaklarınızı kullanmak, çok daha kısa vakit alıyor.

Parmakları makyajı uygularken kullanmak, aynı zamanda iyice yıkandığı sürece kullanılan fırça, sünger gibi araçlardan çok daha temiz olabilir. Dermatolog Loretta Ciraldo, fırçalar veya süngerler üzerinde büyüyen maya, mantar ve bakteri gibi mikropların yayılma olasılığının çok daha fazla olduğunu, bu nedenle sıklıkla parmaklarını kullandığını belirtiyor.