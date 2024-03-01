5. gün embriyosu annelik şansını artırıyor!

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, embriyo detoksundan bahsederek, gebelikte 5'inci gün embriyosunun önemine dikkat çekti. Detoksta kullanılan sıvıların bebeğin anne rahmine tutunma şansını artırdığını belirten Öner, solüsyonların daha sağlıklı gebelik getirdiğini belirtti. Prof. Dr. Öner, "Embriyo detoksdan bahsedecek olursak, yumurtayla sperm döllendikten sonra amacımız her zaman gebelik getirecek embriyo olan 5'inci gün embriyosuna gitmek. 5'inci gün embriyosunun diğer embriyolardan farkı, bebek ve bebeğin tutunacağı hücreler oluşmuş oluyor. Bazen hastalarımızda yumurtayla sperm döllendikten sonra embriyosu 5'inci güne gitmiyor. Bu hastalara özel bir solüsyon üretilmiş. Bu solüsyonun içinde embriyonun ürettiği toksinleri yani zararlı maddeleri uzaklaştıracak, embriyonun 5'inci güne gitmesini sağlayacak özellikte solüsyonlar üretildi. Bu solüsyonlarla embriyolar 5'inci güne gitme şansı artış gösterdi. 5'inci güne gitmesi iki açıdan çok önemli. İlk olarak daha sağlıklı embriyo oluşmuş oluyor" diye konuştu.

'5'İNCİ GÜNE ÇIKAMAYAN EMBRİYOLAR, YÜZDE 90 GEBELİK GETİRMİYOR'

Prof. Dr. Öner, "İkincisi ise genetik yapısı daha normale yakın embriyo oluşmuş oluyor. 5'inci güne çıkamayan embriyolar genetiksel anlamda sıkıntılı olan embriyolardır. Bunlar yüzde 90 ihtimalle gebelik getirmiyor. O yüzden 5'inci gün embriyosuna gitmemizin ve bu solüsyonları kullanmamızın amacı daha sağlıklı ve gebelik şansı en yüksek embriyoyu elde etmek. Bu solüsyonun en son günkü içeriğinde de bebeğin tutunmasını sağlayan 'GMCSF' dediğimiz, normalde anne rahminde bazen bulunmayan özellikli bir bebeği sıvı var. Buda anne rahmine bebeğin tutma şansını artırıyor. Bebeğin oradaki tutunma hücrelerinin sayısını artırmış oluyor. Böylelikle gebelik şansını arttırmış oluruz" ifadelerini kullandı.

'YAPAY ZEKA BİZE GEBELİK GETİRME ŞANSI EN YÜKSEK EMBRİYOYU SÖYLÜYOR'

Kliniklerindeki başarı oranına değinen Prof. Dr. Öner, şöyle konuştu: "Gerçekten 5'inci güne, yani gebelik getirecek embriyoya gitme şansı çok artış gösterdi. Yani 2 kattan daha fazla artış gösterdi. Zaten biz merkez olarak gebelik getirecek 5'inci gün embriyosu olmazsa transfer etmiyoruz ve transferi iptal edip hastamızın transfer ücretini geri iade ediyoruz. Ama amacımız burada hastamızın ücretini geri iade etmek değil, gebe bırakabilmek. Gebe bırakabilmemiz içinde güzel bir embriyosu olması gerekiyor. Merkezde yapay zeka kullanıyoruz. Gebelik getirme şansı en yüksek embriyoyu yapay zeka bize söylüyor. Eğer bu teknolojileri kullanamazsak yapay zeka düşük oran veriyor transfer yapamıyor. O yüzden hem daha yüksek oranda gebelik elde edebilmek, hem de çiftlerin bizden beklediği ilk seferde gebeliği yakalayabilmek için embriyo detoks kullanıyoruz."