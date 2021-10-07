Anne adaylarının endişeli sorusu: Hamileyken bal yemek güvenli mi?

Neyse ki, bu tatlı yiyecek, siz ve doğmamış bebeğiniz için genellikle güvenlidir. Fakat dikkat edilmesi gereken birkaç adım bulunur. Bu nedenle bebek beklerken beslenmenize dikkat ederken bal tüketimini doğru yapmak oldukça önemli. İşte hamileyken bal yemekle ilgili tüm merak ettikleriniz.
HAMİLELİKTE BAL YEMEK
Eski zamanlardan beri bal, lezzetli bir yiyecek olarak ve bazı rahatsızlıklar için evde çare olarak kullanılıyor. Hamilelikten önce, hamilelik sırasında ve sonrasında, bu doğal tatlandırıcıyı ister çayın içine dökün ister bir dilim tereyağı üzerine gezdirin.
Bazı insanların balın güvenliğini sorgulamasının nedeni, bazen Clostridium botulinum adı verilen bakteri sporları içermesidir. Bu bakteri, bağırsağınızda hızla büyüyebilir ve kollarda, bacaklarda, karın bölgesinde ve solunum sisteminde zayıflığa ve felce neden olabilen nadir fakat ciddi bir hastalık olan botulizme yol açan nörotoksinler üretebilir.
Ancak, bu çoğu çocuk ve yetişkin için bir endişe değildir. Kansas Eyalet Üniversitesi'nde beslenme profesörü olan Sandy Procter, "1 yaşın üzerindeki çocuklar ve hamile kadınlar da dahil olmak üzere sağlıklı yetişkinler, balı güvenle tüketebilir, çünkü bağışıklık sistemleri balın içerebileceği herhangi bir bakteriye karşı koruma sağlar" diyor.
*Her hamilelik farklıdır. Hamileyken bal yemekle ilgili herhangi bir sorunuz varsa, durumunuz hakkında bir sağlık uzmanına danışın.
BEBEK İÇİN GÜVENLİ Mİ?
Bal, karnınızdaki bebek için de güvenlidir. Araştırmacılar, hamile kişilerin botulizme yakalandığı izole vakalarda bile, bebeklerinin bu durumla doğduğuna dair hiçbir kanıt bulamadılar. Bekleyen ebeveynlerin botulizmi de hamilelik sorunları veya doğum kusurlarıyla bağlantılı değildi.
Sisteminizdeki bir şeyin fetüsünüze zarar vermesi için plasentadan girmesi gerekir. Botulinum toksini yüksek moleküler ağırlığa sahiptir, bu da plasentanızdan geçip bebeğinize ulaşma ihtimalini ortadan kaldırır. Bu, botulizm sporlu bal yeseniz bile bebeğinizin korunması gerektiği anlamına gelir.
Bununla birlikte, bebeğiniz doğduğunda ve artık rahminizde korunmadığında, en azından kısa bir süre için bu bakterilere karşı savunmasız hale gelir. Dr. Procter, "Bal, gelişmemiş bağışıklık sistemleri nedeniyle küçük bebekler için bir endişe kaynağıdır, bazen balda bulunan botulizm sporlarıyla savaşamazlar" diyor. Çiğ balı bebeğinizin ilk doğum gününe kadar erişemeyeceği bir yerde saklayın.
BALIN HAMİLELİKTE FAYDALARI
Genel olarak bal, özellikle vitamin veya mineral açısından zengin bir besin kaynağı olarak kabul edilmez. Ancak yine de bazı olası sağlık yararları olduğu düşünülmektedir.
Doğurganlık: Wyoming'de bir uzman olan Andrea Chisholm, balın gebelik öncesi kullanımının hamile kalma yeteneğinizi geliştirmeye yardımcı olabileceğine dair bazı düşünceler olduğunu söylüyor.
Solunum sağlığı: Bazı araştırmalar bal yemenin astıma yardımcı olabileceğini, öksürükleri tedavi edebileceğini ve boğaz ağrısını yatıştırabileceğini bulmuştur.
Antioksidan koruma: Bal, özellikle koyu renkli çeşitleri, vücudumuzdaki sağlıklı hücrelere zarar veren moleküllerle savaşarak sağlığı artırabilecek antioksidanlar içerir.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Neredeyse her zaman, hamileyken balın tadını çıkarmakta özgürsünüz. Ancak birkaç önlemi takip etmek en iyisidir:
Gastrointestinal anormallikleriniz varsa doktorunuzla konuşun.
Bağırsak veya mide ameliyatı geçirmiş veya Crohn hastalığı olan kişiler, bağırsak yollarındaki günlük bakterileri işlemekte zorlanabilirler. Bal, bakteri sporları içerebileceğinden, bu rahatsızlıklara sahipseniz doktorunuza bal tüketiminizi sormanız önemlidir.
Ağır antibiyotik alıyorsanız alımı sınırlayın.
Ağır hizmet tipi antibiyotikler, normalde bakteri sporları ile savaşan bağırsaklarınızdaki "iyi" bakterileri yok edebilir. Bir antibiyotik alıyorsanız veya bırakıyorsanız, diyetinizde balı geçici olarak sınırlamanın iyi bir fikir olup olmadığını öğrenmek için doktorunuza danışın.
Gestasyonel diyabetiniz varsa dikkatli olun.
Dr. Chisolm, gebelik diyabeti ile komplike olan gebeliklerde, bal da dahil olmak üzere ilave tatlandırıcıları en aza indirmek en iyisidir, çünkü kan şekeri seviyenizi yükseltebilir diyerek dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıyor. Yine de Chisolm, hastaları için ara sıra balı sofra şekerine tercih ettiğini belirtiyor. Ayrıca bal biraz daha düşük glisemik indekse ve ek vitaminlere, antioksidan özelliklere sahiptir, bu da onu tatlandırıcınız olarak daha iyi bir seçim haline getirir diyor.
Bebek doğduktan sonra balı bebeğinizden uzak tutun.
Bebeğinizin bağışıklık sistemi için birçok soru işaretine sahip olması ve botulizmle savaşabilme ihtimalleri az olduğu için en azından 1 yaşına kadar bebekleri baldan uzak tutmak en akıllıca fikir gibi görünüyor.