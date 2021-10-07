Anne adaylarının endişeli sorusu: Hamileyken bal yemek güvenli mi?

Neyse ki, bu tatlı yiyecek, siz ve doğmamış bebeğiniz için genellikle güvenlidir. Fakat dikkat edilmesi gereken birkaç adım bulunur. Bu nedenle bebek beklerken beslenmenize dikkat ederken bal tüketimini doğru yapmak oldukça önemli. İşte hamileyken bal yemekle ilgili tüm merak ettikleriniz.

HAMİLELİKTE BAL YEMEK

Eski zamanlardan beri bal, lezzetli bir yiyecek olarak ve bazı rahatsızlıklar için evde çare olarak kullanılıyor. Hamilelikten önce, hamilelik sırasında ve sonrasında, bu doğal tatlandırıcıyı ister çayın içine dökün ister bir dilim tereyağı üzerine gezdirin.

Bazı insanların balın güvenliğini sorgulamasının nedeni, bazen Clostridium botulinum adı verilen bakteri sporları içermesidir. Bu bakteri, bağırsağınızda hızla büyüyebilir ve kollarda, bacaklarda, karın bölgesinde ve solunum sisteminde zayıflığa ve felce neden olabilen nadir fakat ciddi bir hastalık olan botulizme yol açan nörotoksinler üretebilir.

Ancak, bu çoğu çocuk ve yetişkin için bir endişe değildir. Kansas Eyalet Üniversitesi'nde beslenme profesörü olan Sandy Procter, "1 yaşın üzerindeki çocuklar ve hamile kadınlar da dahil olmak üzere sağlıklı yetişkinler, balı güvenle tüketebilir, çünkü bağışıklık sistemleri balın içerebileceği herhangi bir bakteriye karşı koruma sağlar" diyor.

*Her hamilelik farklıdır. Hamileyken bal yemekle ilgili herhangi bir sorunuz varsa, durumunuz hakkında bir sağlık uzmanına danışın.