Anne ve bebek ölümlerinin suçlusu! Mutlaka düzenli olarak ölçün...

Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Op. Dr. Soner Pul, 17 Mayıs Hipertansiyon Günü nedeniyle gebelik döneminde görülebilen yüksek tansiyonun etkileri hakkında bilgi verdi. "Gebelik öncesi tansiyon problemi olmasa bile, gebeyken tansiyona mutlaka baktırmak, her hastane kontrolünde düzenli ölçümler yaptırmak önem taşıyor" diyen Pul, hamileliğin birçok kadında normal bir şekilde seyretse de bazen tehlikeli olabilen heyecanlı bir yolculuk olduğunu ifade etti.

Türkiye'de her üç yetişkinden birinde görülen yüksek tansiyonun kalp sorunları, beyin kanaması ve inme gibi sorunlara yol açabildiğini söyleyen Op. Dr. Soner Pul, "Gebelik sürecinde rutin kontrollerde hekimler tansiyonu yükselebilecek anne adaylarını tespit eder ve birtakım önlemler almaya çalışırlar. Hareketsiz yaşam tarzı olanlar, obezler ve hızlı kilo alanlar, diyabet (şeker hastalığı), gebelik şekeri olanlar, sinir ve stresli yaşamı olanlar riskli hastalardır" diye konuştu.

Normal bir tansiyonun 120 mmHg ve 80 mmHg olması gerektiğine değinen Op. Dr. Soner Pul, şöyle devam etti:

"Gebelikte tansiyonlar genelde bu değerden daha düşük olup 90/60 mmHg'ya kadar düşebilir. Gebelikte düşük tansiyon annede halsizlik, göz kararmaları, çarpıntı gibi şikayetlere sebep olabilir, tansiyon ne kadar düşükse belirtiler artar. Bu düşük tansiyon bol sıvı alımı ve besin düzenlenmesiyle kolaylıkla kontrol altına alınabilir, çoğu zaman bebek için de endişelenmeye gerek olmaz. Fakat 120/80 mmHg üzerinde olan tansiyon değerleri yüksek tansiyon değerleridir ve annede ve bebekte ciddi sıkıntılar yaratabilmektedir. Muhakkak takip edilmeli, uygun tedavi başlanmalıdır. Annenin 20. haftadan önce veya gebelik öncesi tansiyonu yüksekse ''kronik hipertansiyon'' denilmektedir. Eğer annenin tansiyonu 20. haftadan sonra yükselmeye başlarsa "preeklampsi", halk arasında ''gebelik zehirlenmesi'' deriz. Her iki durum da önemlidir ve ciddiye alınmalıdır."

Op. Dr. Soner Pul, anne karnındaki bebeğin büyümesi için gerekli olan besin ve oksijen plasenta yolu ile anneden bebeğe geçtiğini kaydetti.