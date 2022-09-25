Bebeğin beyin gelişimindeki en önemli etken! Hamilelikten önce mutlaka tüketin...

Folik asidin DNA yapısındaki nükleik asitlerin yapımında ve kan hücrelerinin yapımı ve çoğalmasında etkili olduğunu belirten Prof. Dr. Selahattin Kumru, bebeğin vücudunda ilk gelişen sistemlerden birinin sinir sistemi olduğunu ve folik asidin özellikle beyin omurilik sisteminin gelişiminde önemli bir rol oynadığını vurguladı. Hamilelik döneminde folik asitten yetersiz beslenen gebelerin bebeklerinde sinir tüp bozukluğu (nöral tüp defekti) hastalığı olan spina bifida görülmesinin daha yüksek olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kumru, "Spina bifida, beyin ve omuriliği oluşturacak olan tüpün embriyonunun gelişimi sırasında düzgün kapanamaması sonucu meydana gelir" dedi.

Kumru konuşmasına şöyle devam etti: "Nöral tüpün düzgün kapanamaması, yani nöral tüp defektleri durumunda defektin (omuriliğin açık bölgesi) olduğu bölgeden başlamak üzere sinir iletilerinde sorunlar gelişmekte, bu bebekler doğduktan sonra yürüme, koşma, idrar ve gaita kontrolü gibi durumlarda yetersizlikler yaşamakta, ayrıca beyin omurilik sıvısının dolaşımında ortaya çıkan sorunlar nedeniyle kafa içlerinde sıvı birikmekte (hidrosefali) ve bu durum da doğduktan sonra ilave cerrahi işlemleri zorunlu hale getirmektedir. Embriyonun nöral tüpünün kapanması hamileliğin ilk dönemlerinde gerçekleşir. Yapılan araştırmalar artık bunların tamamının olmasa da önemli bir kısmının önlenmesinin mümkün olduğunu göstermektedir." "GEBE KALDIKTAN SONRA KULLANMAK BAZI GECİKMELERE SEBEP OLABİLİR" Folik asit kullanımına gebe kalmadan 2-3 ay önce başlanılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Kumru, "Gebeliğin ilk 12 haftası boyunca sürdürülmelidir. Günlük 400 mikrogram (0.4 mg) folik asit alımı yeterlidir. Gebelikten 3 ay önce kullanılmayla başlanılırsa ve gebeliğin 12. haftasına kadar aynı şekilde devam edilirse beyin omurilik sistemindeki açıklıkları yüzde 50 oranında azalttığı ortaya konulmuştur. Gebe kaldıktan sonra kullanımının bu hastalıkların önlenmesi noktasında gecikmelere sebep olabilir" dedi.





"MUTLAKA FOLİK ASİT KULLANMALARINI TAVSİYE EDİYORUZ"

Anne adaylarına seslenerek bu konuda dikkat etmeleri gerektiğini ve özellikle planlı gebeliklerde önden kullanımının yararlarına değinen Prof. Dr. Selahattin Kumru, "Folik asit kullanımının ilk 4 haftada bebeğimizin beyin ve omurilik gelişimi tamamlandığı için bu süreçte yeterli düzeydeki folik asit kullanımı beyin ve omurilik gelişimindeki birtakım kusurları, anomalileri engellemektedir. O yüzden gebelik planlayan anne adaylarına da mutlaka folik asit kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Gebelik oluştuğu takdirde de yine ilk 12 hafta içinde folik asit kullanımına devam ediyoruz" dedi.



Prof. Dr. Kumru, folik asit takviyesi ile beyin omurilik defektlerinin azaltılmasının mümkün olduğunun anlaşılmasından sonra dünyadaki ülkelerin sulara ve günlük tüketilen gıdalara folik asit eklenerek ilaca gerek kalmadan günlük beslenme sırasında folik asit takviyesinin de gerçekleştirilmesi üzerinde çalışıldığını belirterek, bu amaçla önce Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da unlu mamullere folik asit takviyesi gerçekleştirildiğini, sonradan bunun su ve pirinç gibi gıdalara folik asit eklenmesi ile yaygınlaştırıldığını ve günümüzde dünyada 50'den fazla ülkede günlük tüketilen gıdalara folik asit takviyesi yapıldığını söyledi.