Emzirme dönemindeki anneler dikkat! İşte doğru bildiğiniz 10 yanlış

Annenin emzirmeyi erken bırakmasına veya onu daha da zorlaştıran yanlış uygulamalara girmesine neden olabilecek birçok inanç bulunuyor. Ancak emzirme, bebeğin sağlığına birçok fayda sağlayan ve annesiyle olan bağını güçlendiren hayati bir öneme sahip süreçtir. Hatta anne sütü ilk 6 ay ve 2 yaşına kadar tamamlayıcı besinlerle birlikte özel bir besin olarak önerilmektedir. Bu nedenle, emzirmekle ilgili bazı yanlış inançlardan kurtulmak çok önemli.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 15.09.2021 12:07

Emzirme hakkında sıklıkla dolaşan ve emziren annelerin daha bilinçli kararlar vermesine yardımcı olabilecek bir dizi efsaneyi çürütmek istedik. Bununla birlikte, her bir vakayı her zaman ilk olarak doktorunuzla görüşmeniz önemlidir.

"Bebekler 3 saatte bir beslenmelidir." Yanlış: Besleme talep üzerine yapılmalıdır.

İlk haftalarda, ister gündüz ister gece, bebeği her istediğinde emzirmeniz önerilir ve bu her saat ila her 3 saatte bir olabilir. Bunun nedeni, yeni doğan bebeklerin mideleri küçük olduğu için sürekli aç olmaları ve anne sütünün kolay sindirilmesidir. Ayrıca sık emzirme süt üretimine yardımcı olacaktır. Bebeğiniz büyüdükçe, daha düzenli ve öngörülebilir bir program geliştirecektir. Emzirmek kolaydır çünkü doğaldır." Yanlış: Emzirmek zor olabilir ve öğrenilir. Emzirmenin doğal bir süreç olduğu doğru olsa da, aynı zamanda geliştirilmesi gereken bir beceridir. Göğüste ağrı veya bebeğin beslenmeyi öğrenmesi gereken kısmında zayıf emme gibi bazı rahatsızlıklar olabileceğinden, bunu yapmak karmaşık olabilir. Sağlıklı ve sakin emzirme için annenin farklı emzirme pozisyonlarını bilmesi gerekir. Bebek memeyi iyi tutmayı öğrenmeli ve gerekirse bir emzirme uzmanından yardım alınmalıdır.

"Göğüslerin dolması için beslemeler arasında beklemeniz gerekiyor." Yanlış: Ne kadar çok emme olursa o kadar çok süt üretilir.

Anne sütü üretmenin en iyi yolu düzenli olarak emzirmektir. Göğüsler bebeğin emmesine tepki olarak süt üretir ve bebek ne kadar çok emerse anne o kadar fazla süt üretir. Ayrıca her emzirmede memelerin boşaltılması da (yenidoğan beslenirken) üretimin artmasına yardımcı olacaktır. "Süt üretmek için süt içmek zorundasın." Yanlış: Süt üretmek için sağlıklı beslenmelisiniz. Vücudun süt üretmesi için ihtiyaç duyduğu enerjiye ve besin maddelerine sahip olmak için annenin normalden biraz daha fazla yemesi gerekebilir. Yağsız süt gibi ürünlerden oluşan çeşitli ve protein açısından zengin bir diyetten gelen günde 330 ila 400 ek kaloriye ihtiyacınız olabilir. "Emzirme sadece 6 aya kadar yapılmalıdır." Yanlış: Anne ve bebek istediği sürece emzirme yapılabilir. Yukarıda belirtildiği gibi, 6 aya kadar sadece anne sütü ile beslenmesi ve tamamlayıcı beslenmeyi ekledikten sonra 2 yıl veya daha fazla süreye kadar tavsiye edilir. Uzmanlara göre anne sütü 2 yaşından sonra bile hem anne hem de çocuk için fayda sağlamaya devam ediyor ve bu sürecin ne zaman sonlandırılacağına kendileri karar veriyor.

"Tekrar hamile kalırsan bebeği sütten kes." Duruma göre değişir: Hamilelik sağlıklıysa emzirme anneyi veya bebeği etkilemez. Çocuğunu emziren bir anne tekrar hamile kaldığında ve yeni bebek doğduktan sonra her ikisini de emzirebilmesi için emzirmeyi kesmemeye karar verdiğinde, tandem emzirme olarak bilinen şey ortaya çıkar. Bu, mevcut bilimsel kanıtlara göre hamileliğin, fetüsün veya çocuğun gelişimini etkileme olasılığının çok düşük olduğu bir gerçektir. "Emzirirken hamile kalamazsınız." Şuna bağlıdır: LAM yöntemi vardır, ancak yalnızca 6 aya kadar ve belirli durumlarda çalışır. Bir kadın sadece emzirdiğinde, doğal olarak yumurtlamayı durdurur ve yumurtlamadığında hamile kalamaz. Bu yöntem laktasyonel amenore yöntemi (LAM) olarak bilinir ve doğru yapılırsa neredeyse bir hormonal kontraseptif kadar etkili olabilir. Ancak bebek anne sütü dışında bir şeyle besleniyorsa veya göğüs pompası kullanılıyorsa bu yöntemin hamileliği engellemeyeceği unutulmamalıdır. Ayrıca, sadece bebeğin hayatının ilk 6 ayı boyunca veya adet dönemi dönene kadar doğum kontrolü olarak kullanılabilir.

"Bir anne korktuğunda ya da sinirlendiğinde emziremez." Yanlış: Güçlü bir duygudan sonra süt üretimi devam edebilir. Vücut, stres veya korku gibi güçlü duygulara maruz kaldığında, adrenalin, noradrenalin ve kortizol gibi doğal bir hayatta kalma refleksi olarak, süt üretimini engelleyebilecek ancak anlık olarak hormonlar üretir. Anne bebeği tekrar memeye koyar koymaz süt yeniden üretilmeye başlar. "Bir anne hastaysa emzirmemelidir." Yanlış: Anne sütü bebeği hastalıklardan koruyabilir. Hafif hastalık ve enfeksiyonlarda, annede semptomlar ortaya çıkana kadar bebek zaten hastalığa maruz kalmış olacaktır, bu nedenle anne sütü yoluyla ekstra koruma sağlamak için emzirmeye devam edilmesi önerilir. Bununla birlikte, güvenli olmayan sayıda ilaç vardır, bu nedenle her zaman birinci basamak doktorunuza danışmanız en iyisidir.