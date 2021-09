Emzirme dönemindeki anneler dikkat! İşte doğru bildiğiniz 10 yanlış

Emzirme hakkında sıklıkla dolaşan ve emziren annelerin daha bilinçli kararlar vermesine yardımcı olabilecek bir dizi efsaneyi çürütmek istedik. Bununla birlikte, her bir vakayı her zaman ilk olarak doktorunuzla görüşmeniz önemlidir.

"Bebekler 3 saatte bir beslenmelidir." Yanlış: Besleme talep üzerine yapılmalıdır.

İlk haftalarda, ister gündüz ister gece, bebeği her istediğinde emzirmeniz önerilir ve bu her saat ila her 3 saatte bir olabilir. Bunun nedeni, yeni doğan bebeklerin mideleri küçük olduğu için sürekli aç olmaları ve anne sütünün kolay sindirilmesidir.

Ayrıca sık emzirme süt üretimine yardımcı olacaktır. Bebeğiniz büyüdükçe, daha düzenli ve öngörülebilir bir program geliştirecektir.

Emzirmek kolaydır çünkü doğaldır." Yanlış: Emzirmek zor olabilir ve öğrenilir.

Emzirmenin doğal bir süreç olduğu doğru olsa da, aynı zamanda geliştirilmesi gereken bir beceridir. Göğüste ağrı veya bebeğin beslenmeyi öğrenmesi gereken kısmında zayıf emme gibi bazı rahatsızlıklar olabileceğinden, bunu yapmak karmaşık olabilir.

Sağlıklı ve sakin emzirme için annenin farklı emzirme pozisyonlarını bilmesi gerekir. Bebek memeyi iyi tutmayı öğrenmeli ve gerekirse bir emzirme uzmanından yardım alınmalıdır.