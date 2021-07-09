Gebelik maskesi hastalığı esmer ciltlerde daha sık görülüyor

Şahbaz, gebelik maskesinin, hamilelerde görülen renk koyulaşmasının aşırılaşmış hali olduğunu, melazma ve kloazma olarak da bilindiğini anlattı.

Bu hastalığın hamilelerin yaklaşık yüzde 50'sinde görüldüğünü kaydeden Şahbaz, esmer ciltlerde daha yaygın olduğunu aktardı.

Östrojen ve progesteron seviyelerindeki artışın, melanin üretimini uyarmasıyla bu rahatsızlığın ortaya çıktığını belirten Şahbaz, şu açıklamalarda bulundu:

"Genellikle, hamileliğin ikinci döneminde görülmeye başlar. Lekeler, yüzün her iki tarafında da genellikle simetriktir. Bu yüzden 'gebelik maskesi' olarak tanımlanmıştır. Melazma, tamamen iyi huyludur. Sağlık için herhangi bir tehlike oluşturmaz. Melazmadan etkilenen tek grup hamileler değildir. Melazma, hormonlarla ilgili olduğu için, doğum kontrol hapları, implant, RİA gibi hormon bazlı tedaviler de gebelik maskesi görünümüne sebep olabilir. Hamilelik maskesi doğumdan sonra, 6 aydan fazla devam ederse, bunu azaltmak için uygulanabilecek yöntemler mevcut. Bu durumda, dermatolog konsültasyonu önerilir."