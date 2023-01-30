Gebelikte bitki çayı tüketimine dikkat

Op. Dr. Yılmaz Genco, gebeliğin anne adayları için dikkat ve önem arz eden bir süreç olduğunu belirterek, "Hamileyken kadınlar kendileri ve bebeklerinin sağlığı için yeme içmelerine her zamankinden daha fazla özen gösterirler. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Yılmaz Genco gebelikte içilmesi gereken bitki çayları ve içilmemesi gereken bitki çayları hakkında bilgiler verdi. Gebeliğinizde içeceğiniz bitki çayları sizin için gerçekten faydalıdır, ancak bazı türlerinin erken doğum ve düşük riskini artırdığı da unutulmamalıdır" dedi.

GEBELİKTE BİTKİ ÇAYI TÜKETİMİ

Genco, gebelik döneminde faydalı olan bitki çaylarını günde iki fincana kadar tüketilebileceğini belirterek, bitkilerin ve faydaları konusunda ise şu bilgileri verdi:

"Gebelikte ıhlamur, bağışıklık sisteminizi güçlendirerek, grip ve soğuk algınlığına karşı sizi korur. Ihlamurun ödem çözücü etkisi olduğundan, böbreklerinizi yormadan vücudunuzda biriken ödemi indirir. Papatya çayı, sindiriminizi kolaylaştırarak, sizi ruhsal açıdan rahatlatır. Sakinleştirici etkisi bulunur. Uykusuzluk probleminiz varsa, papatya çayı iyi gelecektir. Rezene çayı, bağırsaklarınızda gaz oluşmasını engelleyip, sizi rahatlatır ve sindiriminize yardımcı olur. İştahsızlık probleminize iyi gelir. Ayrıca emzirme döneminizde de süt veriminiz artırır. Zencefil çayı, bulantılarınızı önler, şişkinlik hissinizi azaltır, hazımsızlığı düzeltir. Kuşburnu çayı, C vitamini açısından oldukça zengin bir bitkidir. Hastalıklarınızda vücudunuzdaki genel direnci sağlar. Ayrıca ödem söktürücü özelliği bulunmaktadır. Yeşil çay, yeşil çayda ki kafein, siyah çaya oranla daha az olduğundan tercih sebebiniz olmalıdır. Kan dolaşımınızı düzenleyici, soğuk algınlığına karşı koruyucudur."

GEBELİKTE TÜKETİLMEMESİ GEREKEN BİTKİ ÇAYLARI

Yılmaz Genco, gebelikte tüketilmemesi gereken bitki çayları ile ilgili ise, "Adaçayı, bu dönemde rahim kaslarınızı uyarıcı ektisi bulunduğundan, gebeliğinizin son dönemlerinde adaçayı tüketmemelisiniz. Keten tohumu, Omega3 açısından zengin olmasına rağmen kanama riskinizi artırır. Bu nedenle gebeliğiniz boyunca tüketmemeye özen gösterin. Ahududu, C vitamini ve organik asitleri içeren birçok hastalığa iyi gelir, ancak doğum kasılmalarınızı başlatıcı etkisi bulunduğundan gebeliğinizin son dönemlerinde tüketmemelisiniz. Sinameki çayı kuvvetli müshil görevi görür, bağırsaklarınızdaki vitamin, mineral emiliminizi azalttığından gebeliğiniz süresince tüketmeyiniz. Fesleğen, biberiye, yaban mersini, sarı kantaron, melisa yaprağı, aloevera, karahindiba gibi bitki çaylarını da, hamilelik döneminizde içmeniz erken doğum, kana ve düşük riskinizi artırır. Bu nedenle tüketmenizi önermiyoruz" diye konuştu.