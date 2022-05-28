Gebelikte nelere dikkat etmeliyiz?

*Gebelikte vitamin kullanılması gerekli midir?

Özellikle ilk üç ay içerisinde folik Asit bulantı kusma ve iştahsızlıktan dolayı kullanılması önerilmektedir daha sonraki aylarda beslenme durumuna takviye edici vitaminler kullanılabilir.

*Beslenmede özellikte neye dikkat edilmelidir?

Alınacak gıdaların daha çok protein vitamin ve sıvı ağırlıklı olması önermekteyim.

-Günlük üç ana öğün her öğün arasında da iki ara öğün alınması önemlidir

-Alınacak gıdaların tamamen organik hormonsuz ve doğal olması önemlidir fabrikasyon yapay gıdalardan uzak kalınmalıdır.

*Fiziksel aktivite nasıl olmalıdır?

Gebelerde düşünülenin aksine tamamen hareketsiz bir yaşantı tercih edilmemelidir. Kişi aktif bir yaşantı tercih etmelidir. Kasıkları zorlamayan egzersizler ve hareketler yapılmasında büyük fayda vardır özellikle yürüyüş yapılmalıdır.

*Gebelerde saç boyası uygun mudur?

Özellikle üçüncü ay geçtikten sonra doğal boyalar kullanılarak saç boyamada sakınca yoktur.

*Gebelerde yüzme sporu yapılabilir mi?

Yüzme yapılmasında sakınca yoktur fakat çok yorucu nefes nefese kalıcı ve riskli hareketlerden kaçınılarak yüzme yapılmalıdır.

*Gebelikte seyahat nasıl olmalıdır?

Gebelikte çıkılacak seyahatlerde erken doğum ve düşük riskini arttırmaz, rahatlıkla seyahat ve tatil yapılabilir. Ancak uzun yolculuklarda sık mola ve istirahat vererek daha rahat bir seyahat geçirmesi sağlanabilir.

*Kahve içmek gebelerde riskli midir

Çekirdek kahveler gebelerde kullanılabilir fazla miktarda olmadığı sürece ama içinde kimyasalların katıldığı aromatik kahveler önerilmemektedir.