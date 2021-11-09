Hamile kalamamanızın asıl sebebi yaşamınız olabilir!

Yale Tıp Okulu'ndaki araştırmacılar, 18 ila 40 yaşları arasındaki 1000 Amerikalı kadınla yaptığı ankette, birçok kadının doğurganlıklarını etkileyen faktörlerin farkında olmadığını buldular .İşte, araştırmaya göre birçok kadının doğurganlık hakkında bilmedikleri ve bebek sahibi olma ihtimalini lehinize koymak için neler yapabileceğiniz.
FOLİK ASİT ÖNEMLİDİR
Kadınların yarısı hamilelikten önce folik asit takviyesi almaları gerektiğini bilmiyor.
Üreme çağındaki kadınların yüzde 50'si spina bifida gibi nöral tüp kusurlarını önlemek için folik asitli multivitamin almaları gerektiğinin farkında değil. Folik asit, omurganın kapanmasına yardımcı olmak gibi sağlıklı hücreler oluşturmaya yardımcı olan bir B vitaminidir; yumurta kalitenizi bile artırabilir.
Gebe kalmaya çalışırken, hamilelik sırasında folik asit ihtiyaçlarınızı karşılayan günlük bir doğum öncesi vitamini almanız gerekebilir. Vitamin vücudunuzda çok uzun süre kalmaz, bu nedenle her gün almanız önemlidir. Bu nedenle bebek sahibi olmadan önce doktorunuza başvurmanız hayati bir önem taşır.
OBEZİTE YUMURTLAMAYI ETKİLEYEBİLİR.
Kadınların yüzde 25'inden fazlası obezitenin gebe kalma yeteneklerini etkileyebileceğini bilmiyor.
Pennsylvania Üniversitesi Doğum ve Jinekoloji yardımcı doçenti Sara Pentlicky, "Aşırı kilo, tiroid hastalığı, prediyabet, diyabet ve polikistik over sendromu gibi yumurtlamayı etkileyebilecek diğer sağlık sorunlarıyla ilişkili olabilir" diyor. 35 günden uzun süren döngüler gibi anormal veya düzensiz dönemleriniz varsa, her ay yumurtlamıyor olabilirsiniz, bu da hamile kalma olasılığınızı azaltır.
İyi haber: Fazla kilonuz varsa, vücut ağırlığınızın yüzde beş ila 10'unu kaybetmek, hamile kalma şansınızı artırabilir.
SİGARA İÇMEK YASAKTIR
Kadınların yüzde yirmi beşi, sigara içmenin gebe kalmaya neden olan sonuçlarından habersiz.
Sigara, fallop tüplerinizdeki tıkanma riskini artırır ve yumurtalarınıza zarar verir. Aynı zamanda düşük, doğum kusurları ve düşük doğum ağırlıklı bebek riskinizi artırır. Alışkanlığı bırakmak için hamile kalana kadar beklemeyin, çünkü bırakma süreci vücudunuz ve potansiyel olarak gelişmekte olan bebeğiniz için stresli olabilir.
YAŞLANDIKÇA HAMİLE KALMAK DAHA ZORDUR.
Kadınların beşte biri, yaşlanmanın hamile kalma olasılıklarını etkilediğinin farkında değil.
Her geçen yıl gebe kalmak daha zor. 30 yaşında, her döngüde yüzde 20 hamile kalma şansınız var ve olasılık, 40 yaşına geldiğinizde döngü başına yüzde 5'e düşüyor.
Ayrıca yaşlandıkça daha büyük bir düşük ve doğum kusurları riski bulunuyor. Dr. Pentlicky, "35 yaşın üzerindeyseniz, altı aylık denemeden sonra hamile kalmadıysanız doktorunuza görünün" diyor. Doktorunuz tıkalı bir tüp gibi sorunları tanımlayabilir ve tedavi edebilir.