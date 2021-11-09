Hamile kalamamanızın asıl sebebi yaşamınız olabilir!

Yale Tıp Okulu'ndaki araştırmacılar, 18 ila 40 yaşları arasındaki 1000 Amerikalı kadınla yaptığı ankette, birçok kadının doğurganlıklarını etkileyen faktörlerin farkında olmadığını buldular .İşte, araştırmaya göre birçok kadının doğurganlık hakkında bilmedikleri ve bebek sahibi olma ihtimalini lehinize koymak için neler yapabileceğiniz.

FOLİK ASİT ÖNEMLİDİR

Kadınların yarısı hamilelikten önce folik asit takviyesi almaları gerektiğini bilmiyor.

Üreme çağındaki kadınların yüzde 50'si spina bifida gibi nöral tüp kusurlarını önlemek için folik asitli multivitamin almaları gerektiğinin farkında değil. Folik asit, omurganın kapanmasına yardımcı olmak gibi sağlıklı hücreler oluşturmaya yardımcı olan bir B vitaminidir; yumurta kalitenizi bile artırabilir.

Gebe kalmaya çalışırken, hamilelik sırasında folik asit ihtiyaçlarınızı karşılayan günlük bir doğum öncesi vitamini almanız gerekebilir. Vitamin vücudunuzda çok uzun süre kalmaz, bu nedenle her gün almanız önemlidir. Bu nedenle bebek sahibi olmadan önce doktorunuza başvurmanız hayati bir önem taşır.