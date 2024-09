Hamile kalma şansını katbekat artıran yöntem!

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, yaptığı yazılı açıklamada, polikistik over sendromunun, kadın hayatının her evresinde sorunlara yol açabilen, tüm sağlığı yakından ilgilendiren bir tür endokrin bozukluk olduğunu belirtti. Polikistik over sendromunun sadece üremeyle ilgili problemlere neden olmadığına, birtakım sağlık risklerini de beraberinde getirdiğine dikkati çeken Buyru, bu sendromun genç kızlıkta kilo almayla ilgili problemlerin ortaya çıkmasına yol açtığını kaydetti.