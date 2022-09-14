Hamileliğin ilk üç ayında dikkat! Bu besin düşük riskine neden oluyor...

Op. Dr. Öznur Akın, "35 yaş üstü ya da 17 yaş altı gebelik, fazla kilolu ya da aşırı zayıf olmak, daha önceki gebeliklerin ölü doğum ve anomali ile sonlanması, daha önceki gebeliklerde erken doğum olması, gebelik zehirlenmesi, çok sayıda doğum ve sezaryen yapmış olmak, akraba evliliği gibi sayılabilir. Başlangıçta bu özellikleri olan gebeler riskli gebelik olarak nitelendirebiliriz. Bunların dışında gebelik sürecinde eklenen durumlar vardır. Bunlar da; ikiz gebelikler, Preeklmapsi dediğimiz gebeliğe bağlı tansiyon yüksekliği, Gebelik şekeri, Gebelik kolestazı gibi özellikli gebelikleri de Riskli gebelikler kategorisinde değerlendirmekteyiz" dedi.

Bazı yiyeceklerin tüketilmesinin hamilelik süresince düşük riskine neden olabildiğine vurgu yapan Op. Dr. Öznur Akın, dikkatli tüketilmesi gereken besinleri şöyle sıralıyor;

HAMİLELİKTE DİKKATLİ TÜKETİLMESİ GEREKEN BESİNLER

Bitki çayları

"Düşüğe neden olan bitkilerin başında ada çayı geliyor. Özellikle hamileliğin ilk 3 ayında ada çayının düşük riski oluşturduğu biliniyor. Adaçayında bulunan thujone isimli maddenin özellikle tansiyon riski olan hamilelerde plasentanın erken ayrılması yani düşüğe neden olabiliyor."

"Adaçayı dışında kantaron, biberiye, ısırgan otu gibi bitkilerden de uzak durulmasının faydası var."

Ananas

"Düşüğe neden olan meyvelerden biridir. Ananasın içerisinde bulunan bromelain isimli madde, rahim ağzında yumuşamaya ve rahimde kasılmalara neden olarak düşüğe sebep olabilir."

Maydanoz

"Maydanoz bu konuda biraz yanlış anlaşılmış bir sebze. Evet, maydanozun içerdiği apiol ve beta bisabolene isimli maddelerin düşüğe neden olma ihtimali söz konusu. Bu yüzden düşüğe sebep olan yiyecekler denince akla ilk maydanoz geliyor. Bu yüzden özellikle ilk 3 ayda tüketilmesi biraz sakıncalı. Ancak yemeklerin içerisindeki bir miktar maydanozun düşüğe neden olmaz. Maydanozun tüketimini abartmadığın sürece bir sakıncası yoktur."

Kafein

"Hamilelikte sık kafein tüketmek düşüğe ya da düşük doğum ağırlıklı bebeğe neden olabilir. Her ihtimale karşı kafein tüketiminin sınırlandırılması daha iyi olacaktır. Kafein tüketimi günlük 200-300 mg geçmeyecek şekilde tüketmek mümkündür."

Cıva içeren balıklar

"Düşüğe neden olan yiyecekler arasında yoğun cıva içeren dip balıkları da var. Uskumru, kılıç balığı, ton balığı gibi dip balıkları yoğun miktarlarda cıva içerdikleri için hem düşüğe hem de bebeğin sinir ve beyin gelişimini olumsuz etkileme ihtimali var. Bu yüzden daha güvenli balıkları tüketerek hem besin maddelerinden faydalanabilir hem de düşük riskinden uzak durabilirsiniz."

Şekerli gıdalar

"Bütün şekerli gıdaların hamilelikte fazla tüketilmesi, birçok farklı soruna neden olabilir. Özellikle işlenmiş şekerli gıdalar, jelibonlar, şekerler ve bu gibi gıdaların sık sık tüketilmesi hem farklı hamilelik sorunlarına hem de düşüğe neden olabilir."

Karaciğer

"Gebelikte düşüğe neden olan yiyeceklerden bir diğeri de karaciğer. Düşüğe neden olma sebebi ise yoğun miktarda A vitamini içermesi. Bu yüzden fazla karaciğer tüketimi düşük ve sinir sistemi sorunlarına neden olabiliyor. "