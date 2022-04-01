Hamilelik döneminde en çok hangi besinleri tüketmeliyiz?

Kalsiyum içeren besinler, bebeğin kemik sağlığı için çok önemlidir. Süt ve süt ürünleri bolca kalsiyum içermektedir. Anne yeterli kalsiyum almazsa bebek annenin depolarını kullanmaya başlayacaktır. Bu durum da annede kalsiyum eksikliği yaratabilir. Bu yüzden annenin beslenmesine süt ,yoğurt, kefir gibi besinler eklenmelidir. Bu besinlerin az yağlı olanlarını tercih etmek daha faydalı olacaktır.

TAHILLI ÜRÜNLER

Tahıllı ürünler, sindirim sistemimizin iyiliği için önemlidir. Lif içeren bu besinler annenin sindirim sistemini düzenleyecektir. Hamilelikte konstipasyon (kabızlık) çok görülen bir durumdur. Lifli besinler kabızlığın iyileştirilmesinde rol oynar.

YUMURTA

Yumurta, tam protein olarak adlandırdığımız kaliteli bir protein kaynağıdır. İçerdiği vitamin ve mineraller ile bebeğin sağlığına katkıda bulunmaktadır. İçerdiği omega-3 bebeğin beyin gelişimi için de önemidir. Yumurtayı iyi pişirilmiş şekilde annelerin beslenmesine eklenmelidir.

KURUBAKLAGİLLER

Kuru baklagiller bol miktarda bitkisel protein ve lif içerirler. Aynı zamanda içerdiği yüksek miktarda folat da hamileler için faydalıdır. Kuru baklagiller grubunda; fasulye, nohut, mercimek gibi besinleri sayabiliriz.

SOMON BALIĞI

Somon, etkili bir omega-3 kaynağıdır. Diğer balıklara göre daha az ağır metal içeren somon balığı bebeğin gelişimi için de çok faydalıdır.

YAĞSIZ ET

Ette bulunan protein annenin ve bebeğin kas sağlığı açısından önemlidir .Et önemli bir protein ve B vitamini kaynağıdır. Bebeğin kas yapısının sağlamlığında, vücudundaki enzimlerin doğru çalışmasında oldukça önemlidir. Kırmızı ette bulunan demir annede oluşabilecek demir eksikliği için de faydalıdır .Etin daha az yağlı olarak tüketilmesi gerekir. Aynı zamanda etin az pişmesi bakteriyel anlamda olumsuzluk yaratacağı için etin güzel pişirilmesi gerekir.

KOYU YAPRAKLI SEBZELER

Koyu yapraklı sebzeler A,C ve K vitamini,lif ve folik asit açısından oldukça zengindir. Folik asit hamileler için önemlidir. Bebeğin sinir sisteminin sağlıklı şekilde gelişmesi için folik asite ihtiyaç duyulmaktadır. İçerdiği vitaminler ile birlikte koyu yeşil sebzelerin tüketimi hamileler için önerilmektedir.

SU

Su, anne vücuduna alındığında direkt bebeği de etkilemektedir. Annenin tükettiği su bebeğin gelişimi için de faydalı olacaktır. Günde en az 2-3 L su tüketilmelidir.