Hamilelik dönemindeki diş ve diş eti problemleri önlenebilir mi?

Hamilelik sırasındaki hormonal değişiklikler, diş etlerini plaklara karşı daha savunmasız hale getirerek iltihaplanma ve kanamaya neden olabilir. Buna hamilelik diş eti iltihabı veya diş eti hastalığı da denir.

HAMİLELİKTE DİŞ VE DİŞ ETLERİNİ SAĞLIKLI TUTMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?

Hamileyken dişlerinizi ve diş etlerinizi temiz ve sağlıklı tutmanız çok önemlidir. Diş eti problemlerini önlemenin veya bunlarla baş etmenin en iyi yolu, iyi bir ağız hijyeni uygulamaktır. Diş eti problemlerini önlemek için diş hekimi randevunuzu ihmal etmemeniz, aynı zamanda evde de diş hijyenine önem göstermeniz gerekmektedir.

DİŞ VE DİŞ ETLERİNE NASIL BAKMAK GEREKİR?

Florürlü bir diş macunu ile günde iki kez 2 dakika boyunca dişlerinizi dikkatlice temizleyin. Diş hekiminizden size plağı çıkarmak için iyi bir fırçalama yöntemi göstermesini isteyin. Plak oluşumunu önlemeye yardımcı olacak dişlerinizin arasındaki küçük yiyecek parçalarını çıkarmak için günde bir kez diş ipi kullanın. Dişlerinizi yumuşak kıllara sahip küçük başlı bir diş fırçasıyla fırçalayın. Şekerli içecekler (gazlı içecekler veya tatlı çay gibi) ve şekerli yiyecekleri çok sık tüketmekten kaçının. Öğün aralarında karnınız acıkıyorsa sebze, taze meyve ya da sade yoğurt gibi yiyeceklerle atıştırın, şekerli ve asitli yiyeceklerden uzak durun. Alkol içeren gargaralardan kaçının. Sabah bulantınız varsa (mide bulantısı ve kusma), her istifra sonrası ağzınızı sade su ile çalkalayın. Bu, kusmuğunuzdaki asidin dişlerinize zarar vermesini önlemeye yardımcı olacaktır.

HAMİLELİKTE KAÇINILMASI GEREKEN DİŞ TEDAVİLERİ NELERDİR?

Dişçiye gittiğinizde, hamile olduğunuzu bildiklerinden emin olun.

Yeni veya değiştirilen dolguların bebeğiniz doğana kadar ertelenmesi gerekip gerekmediğini diş hekiminizle görüşün.

Diş röntgenine ihtiyacınız varsa, çoğu diş röntgeni karın veya pelvik bölgeyi etkilemese de, diş hekiminiz genellikle bebeğiniz doğana kadar bekleyecektir.