Hamilelikte aşırı kilo almamak için 10 öneri

Hamilelik esnasında hiç kilo alınmaması mümkün değildir. Fakat almamız gereken kilonun da normali üzerinde olmaması gerekir. Sağlıklı bir hamilelikte kişinin boyuna göre değişim olsa da gebelik öncesi normal kilonuzdaysanız ortalama olarak 10-17 kilo arasında kilo alımı normal sayılabilir. Kilo alımı ilk 3 ayda az daha sonraki 6 ayda daha fazladır (ortalama ayda 2 kilo gibi). Bebeğin gelişimi iyi olduğu sürece, annede de tansiyon yükselmesi, kan şekeri yüksekliği, idrardan albümin atılımı olmuyorsa kilo artışının biraz fazla veya biraz az olması da çok önemli değildir. Fakat hamilelik boyunca kilo alımını etkileyen en önemli faktör annenin beslenmesi değil annenin hamilelik öncesi durumudur.

Hamilelikte diyet yapmak veya az yiyerek kilonuzu korumak sizinle aynı bedeni paylaşan bebeğinize zarar verecektir diyen Dr.Fevzi Özgönül,'Eğer hamile kaldığınızda zaten normal olmanız gereken kilonuzda değilseniz hatta normalin 10 kilo üzerinde kilo almak istemiyorsanız şu 10 öneriye uyduğunuzda aşırı kilo alımını engelleyebilirsiniz.' dedi.