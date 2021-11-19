Hamilelikte diş bakımına dikkat!

Kadınların özel dönemleri olan ergenlik, menopoz,hamilelik gibi...dönemlerde vücutlarındaki cinsiyet hormonları seviyesinde bazı değişimler meydana gelir.Bu değişimler direk veya dolaylı olarak ağız ve diş sağlığını da etkileyebilir. Hamilelik planlanmadan önce diş hekimine giderek sorunlu diş ve diş etleriyle ilgili problemlerin tedavisi uygulanmalıdır. Ayrıca radyolojik tetkikleri yaptırarak sorun doğurabilecek dişler de tespit edilerek önceden önlemleri alınmalıdır. Hamilelik boyunca çoğu tedavi mecbur kalındığında yapılabilir ama röntgen, belli ilaçların kullanımı, ağır operasyonlar bu süreçte sakıncalı olabilir. ayrıca kişinin doktoruna danışmak şartıyla sadece 2. trimester da uygulamalar yapılabilir.

Hamilelik ve Diş Sağlığı

Hamilelik döneminde sanıldığının aksine ağızda yeni çürükler meydana gelmez. Yani her hamilelik bir diş kaybı demek değildir. Ağız ortamı hamilelik döneminde oluşan değişiklikler daha çok diş eti kaynaklı problemlere sebep olur. Hamilelik döneminde değişen hormon dengeleri sonucu diş etlerinde şişme, kanama, hafif-orta derecede enfeksiyon daha kolay ortaya çıkar. nadir durumlarda belli bölgelerde artan, küçük bir nohut boyutuna ulaşabilen diş eti şişkinlikleri de oluşabilir. Bulantı, koku ve tatlara karşı gelişen hassasiyetler vs sebebiyle ağız hijyenini de korumak zorlaşır. bu da diş eti enfeksiyonu için zemin hazırlayan bir durum.

Hamilelikte ideal ağız bakımı nasıl yapılmalıdır?

• Şayet planlanan bir hamilelik var ise daha önceden diş hekimine muayene olup olası risklerden kurtulmak hamilelik dönemini rahat geçirmenizi sağlar. Neden mi? Çünkü hamilelik döneminde alınan radyografiler her ne kadar alınan önlemlerle bebeğe zarar vermese de çok tercih etmediğimiz bir durum değildir.

• Günlük diş fırçalama düzenine daha çok dikkat edilmelidir. bulantı ve hassasiyetler sebebiyle fırçalama zorlaşabilir. bu durumda kısa süreli ama sık sık dişler fırçalanabilir. çocuk fırçası, elektrikli / pilli fırçalar gibi boyutları küçük olan formlar tercih edilebilir. macunların tadı ve köpüğü rahatsız edici oluyorsa macunsuz sadece suyla bile fırçalamak ağız hijyenine yardımcı olabilir.

Diş İpi kullanımı oldukça önem taşır. diş eti problemi riskinin arttığı hamilelik döneminde fırçanın ulaşamadığı diş aralarını da iyi temizlemek ayrıca önem kazanır. Dişlere veya diş etlerine oluşması olası herhangi bir rahatsızlık hissedildiğinde mutlaka diş hekimine başvurulmalıdır. Bir rahatsızlık büyüdükten sonra müdahale etmekle o rahatsızlığı başlangıcında durdurmak arasında çok büyük tedavi farklılıkları olacaktır.