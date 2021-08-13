Hamilelikte folik asit değerleri oldukça önemli!

Folik asit almak özellikle hamilelik öncesi ve sırasında hayati önem taşır. Gelişmekte olan bir bebeğin uygun organ gelişimi için önemlidir. Araştırmalar, hamile kalmadan önce folik asit almanın spina bifida, ensefalosel (nadiren) ve anensefali gibi ciddi nöral tüp kusurları dahil doğum kusurlarını önlemeye yardımcı olabileceğini gösteriyor.

HAMİLELİKTE FOLİK ASİT ALMANIN SAĞLIĞA FAYDALARI NELERDİR?

Normalde, nöral tüp, gebe kaldıktan 28 gün sonra omuriliğe ve beyne dönüşür. Nöral tüp düzgün kapanmazsa nöral tüp defektleri oluşur. Anensefali, beynin düzgün gelişmediği bir durumdur. Anensefali ile doğan bebekler yaşayamazlar. Spina bifida veya ensefalosel ile doğan bebekler birden fazla ameliyat, felç ve uzun süreli sakatlık ile karşı karşıya kalabilir. Annede folik asit takviyesi, doğuştan kalp kusurları riskini önemli ölçüde azaltır. Araştırmalara göre, doğuştan kalp kusurları, kalp veya kan damarları doğumdan önce normal şekilde büyümediğinde ortaya çıkar. Kalbin iç duvarlarını, kalp kapakçıklarını veya kalbin atardamarlarını ve damarlarını etkileyebilirler. Araştırmalar ayrıca erken gebelikte folik asit takviyesinin yarık dudak ve yarık damak önlemeye yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Bu doğum kusurları, hamileliğin ilk 6 ila 10 haftasında ağız ve dudak kısımları düzgün bir şekilde birleşmezse oluşur. Durumu düzeltmek için genellikle bir veya daha fazla ameliyat gerekir.

NE KADAR FOLİK ASİDE İHTİYACINIZ VAR?

Tüm hamile kadınlar günde en az 600 mikrogram (mcg) folik asit almalıdır. Doğum öncesi vitaminlerin çoğu bu miktarda folik asit içerir. Hamile olduğunuzu öğrendikten sonra folik asit almak yeterince erken olmayabilir. Birçok kadın, gebe kaldıktan sonra 6 hafta veya daha fazla süreye kadar hamile olduklarını fark etmez. Nöral tüp defektleri, hamileliğin ilk ayında, genellikle hamile olduğunuzu anlamadan önce ortaya çıkar. Nöral tüp kusurlarını önlemek için vücudunuzda yeterli folik asit bulunduğundan emin olmak için hamile kalmayı planlayan veya doğurganlık çağındaki kadınların günde 400 mcg folik asit alması önerilir. Halihazırda nöral tüp defekti olan bir çocuğunuz varsa, bir sonraki hamileliğinize kadar geçen aylarda ve hamileliğinizin ilk birkaç ayında daha yüksek dozlarda folik aside ihtiyacınız olabilir. Uzman bir doktor size doğru doz konusunda tavsiyede bulunabilir.

GIDALARDAN YETERİNCE FOLİK ASİT ALINABİLİR Mİ?

Doğal folat, yapraklı yeşillikler, pancar ve brokoli dahil olmak üzere birçok gıdada bulunur. Yine de, yediğiniz her şeydeki folat ve folik asit miktarını takip etmedikçe tam olarak ne kadar aldığınızı bilmek zor olabilir. Sadece yiyeceklerden yeterli folik asit alacağınızın garantisi yoktur, bu nedenle takviye önemlidir.