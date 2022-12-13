Hamilelikte krampları önlemek için öneriler

Kramp bir doku spazmıdır. Kramp oluştuğu zaman doku kasılır bu kasılma ile ani ve şiddetli ağrı oluşur.Özellikle hamilelerde bu kramplar çoğunlukla gece uyku sırasında baldır adalelerinde meydana gelir.Kas yorgunlukları,incinme,adale zorlanması ya da fazla yüklenme adale kramplarına sebep olabilmektedir.

HAMİLELİK KRAMPI NEDEN OLUR?

Hamilelikte kramp, kalsiyum ve magnezyum eksikliği nedeniyle meydana gelir. Hamilelikte, anne karnındaki fetüs sürekli büyür.Bu büyüme ile beraber enerji,vitamin ve mineral ihtiyacı da artar.Bu sebeple hamilelerin fetüsün bu ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için bazı minerallerin takviyesinden faydalanmaları lazımdır.Magnezyumda bu önemli mirallerden birisidir.Magnezyum takviyesi gereklidir çünkü eksik olması durumunda kramplar meydana gelmeye başlar.Bunun dışında büyüyen rahmin, dolaşım sistemindeki toplardamar sisteminde oluşturduğu baskı ile buna bağlı ortaya çıkan dolaşım sistemi sorunları da kramplara sebep olabilmektedir.Hamilelikte çoğunlukla gece oluşan bu kramplar uyku düzenine de zarar verebilir.Kramp şikayetleri olan hamilelerin Kadın Doğum Uzmanına başvurmaları ve gerekli olan ilaçlara başlamaları gerekir.

Doç.Dr.Meryem Kürek Eken sözlerine şöyle devam etti;

Hamilelikte yaşanan kramplara karşı öneriler;