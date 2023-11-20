Hamilelikte oluşan bu durum hem anneyi hem bebeği etkiliyor! O belirtilere dikkat...

Tiroid hastalığının hem anneyi hem de bebeği etkiyebildiğinin altını çizen Dr. Esra, "Özellikle altta yatan bir tiroid hastalığı olanların ya da ailesinde tiroid hastalığı hikâyesi olanların gebelik planlarken ve / veya gebe olduğunuzu öğrendiğinde en kısa zamanda gerekli incelemeler için hekime başvurması gerekir" şeklinde konuştu.



"Hamilelikte guatr belirtileri önemsenmeli"

Dr. Esra, "Hamilelik esnasında oluşan guatr belirtilerini; sinirlilik, ellerde titreme, terleme, çarpıntı, kabızlık, konsantrasyon sorunları, uykusuzluk, soğuk ve sıcağa hassasiyet, kas krampları şeklinde sıralayabiliriz" ifadelerini kullandı.



Tiroid'e karşı hem annenin hem de bebeğin sağlığı açısından yakın takip gerekir

Dr. Esra, "Tiroid bezinin az ya da çok çalışmasına bağlı olarak ortaya çıkabilen hastalıklar gebelik dönemi için ayrı bir önem taşıyor. Özellikle daha önce tiroid hastalığı nedeniyle tedavi edilen kişiler, guatr hastalığı olanlar ya da tiroid hastalığı olan bebeği olan kadınların daha dikkatli olması gerekiyor. Bunun yanında bir otoimmün bozukluğu olanlar, ailesinde Graves hastalığı veya Hashimoto gibi otoimmün tiroid hastaligi öyküsü bulunanlar, Tip 1 diyabet hastalığı olan kadınlar, yüksek doz boyun radyasyonu veya hipertiroidizm tedavisi görenler gebeliği sırasında tiroid rahatsızlığı için diğer kadınlara göre daha yüksek risk altındadır. Bu durumda gebelik planlarken ve/ veya gebe olduğunu öğrendiğinde en kısa süre gerekli incelemeler için hekime başvurmalıdır" dedi.



Tiroid hormonları bebeğin beyin gelişimi açısından çok önemlidir

Annede tedavi edilmeyen şiddetli hipotiroidi, bebekte beyin gelişiminin bozulmasına neden olabileceğini belirten Dahiliye Uzmanı Dr. Esra, "Hipotiroidi hemen fark edilmez ve tedavi edilmezse çocukta ciddi gelişimsel anormalliklere neden olabilir. Doğumdan sonra hemen tanı konulursa bütün bu olumsuzlukların önüne geçilebilir. Artık her yeni doğan bebekten kan örneği alınarak tiroid hormonlarına bakılmaktadır. Gerekirse tiroid hormonu verilerek kalıcı sorunlar büyük ölçüde önlenebilir" diye konuştu.