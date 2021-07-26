Hamilelikte tarama testleri ihmal edilmemeli!

Fetal büyümeyi kontrol etmek, doğum tarihinizi tahmin etmek ve bebekte herhangi bir yapısal anormallik olup olmadığını araştırmak için hamileliğinizin farklı zamanlarında ultrasonografi yaptırabilirsiniz.

İkinci trimester doğum öncesi tarama, çoklu belirteçler olarak adlandırılan birkaç kan testini içerebilir. Bu belirteçler, belirli genetik koşullara veya doğum kusurlarına sahip bir bebeğe sahip olma riski hakkında bilgi sağlar.

İlk trimester taraması, fetal ultrason ve anne kan testinin bir kombinasyonudur. Bu tarama süreci, fetüsün belirli doğum kusurlarına sahip olma riskini belirlemeye yardımcı olabilir.

Hamilelikte en sık uygulanan taramalar arasında genetik tarama , ilk üç aylık dönem, ikinci üç aylık dönem, ultrason, amniyosentez , koryon villus örneklemesi, fetal izleme, glikoz ve B grubu strep kültürü yer alır.

Doktorunuz hamileliğiniz sırasında çeşitli taramalar, testler ve görüntüleme teknikleri önerebilir. Bu testler bebeğinizin sağlığı hakkında bilgi sağlamak için tasarlanmıştır ve çocuğunuzun doğum öncesi bakımını ve gelişimini optimize etmenize yardımcı olmaktadır.

HAMİLELİK TARAMA TESTLERİNİN ÖNEMİ

Birçok genetik anormallik doğumdan önce teşhis edilebilir. Doktorunuz, sizin veya eşinizin ailesinde genetik bozukluk öyküsü varsa, hamilelik sırasında genetik test önerebilir. Genetik anormalliği olan bir fetüsünüz veya bebeğiniz varsa, genetik tarama yaptırmayı da seçebilirsiniz.

Doğumdan önce teşhis edilebilen genetik bozukluklara örnek olarak kistik fibrozis, kas distrofisi, hemofili A, polikistik böbrek hastalığı, orak hücre hastalığı ve talasemi verilebilir.

Doğum öncesi tarama testleri hamileler için önemli bir bilgi kaynağı olabilir. Bu testlerin çoğu rutin olsa da, bazıları çok daha kişisel bir karar olabilir.