Hamilelikte uyku ihtiyacı neden artar?

Hamilelik sırasında uykunuzun farklı görünmesinin birçok nedeni vardır. Bazı potansiyel nedenler şunlardır:
Hormonal değişiklikler: İlk üç aylık dönemde kan basıncınız ve kan şekeri seviyeleriniz düşer ve potansiyel olarak yorgunluk hissine yol açar. Bu dönemde artan progesteron seviyeleri de daha fazla uyku istemenize neden olabilir.
Huzursuz bacak sendromu: Birçok hamile kadın bacaklarını hareket ettirme ihtiyacından dolayı bazı tatsız geceler yaşar. Artan östrojen seviyeleri veya folik asit ve demir eksikliği ile tetiklenebilir. Bu yüzden gündüz uyku ihtiyacı daha da artabilir.
Gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRH): Yemek borunuzun altındaki kaslı bir halka, yemeğin midenize girmesine izin vermek için açılır. GÖRH'li kadınlarda bu halka gevşek kalır ve yiyecek ve sıvının boğaza geri dönmesine neden olur. Mide bölgesindeki ekstra basınç halkanın düzgün kapanmasını engelleyebileceğinden hamilelik GÖRH'ye yol açabilir.
Stres: Özellikle birinci ve üçüncü trimesterlerda kendinizi yatakta çok zaman geçirirken ama iyi uyuyamıyorken bulabilirsiniz. Uykusuzluğun bir nedeni hamilelikle ilgili ağrılardır. Doğum yapma ve bir çocuğa bakma konusunda artan stres ve endişe seviyeleri, normal uyku saatinizden çok daha uzun süre uyanık kalmanıza da neden olabilir.
Uyku apnesi: Uyurken nefesiniz kısıtlıysa hemen doktorunuzla konuşun. Bazı kadınların hamilelik sırasında, potansiyel olarak hormonal ve fizyolojik değişikliklere bağlı olarak uyku apnesi geliştirebilir. Hamilelikten sonra çözülebilse de, çeşitli diğer sağlık sorunlarıyla bağlantılı olabilir, bu nedenle bunu kontrol ettirmek önemlidir.
Sık idrara çıkma: Üçüncü üç aylık dönemde, kendinizi tuvaleti kullanmak için gece birkaç kez uyanırken bulabilirsiniz. Bu da gün içinde uyku ihtiyacının artmasına yol açabilir.
Hamilelik sırasında uykuyu iyileştirmek için ne yapabilirsiniz?
Hamilelik yastığı kullanmayı düşünün: Normalde sırt üstü uyuyan biriyseniz veya doğru hissettiren bir pozisyona giremiyorsanız, bir hamilelik yastığı uyurken kendinizi desteklenmiş ve rahat hissetmenize yardımcı olabilir.
Altta yatan sorunları ele alın: Doğum yapmak konusunda stresli veya endişeli hissediyor musunuz? Aklınızda sizi uyanık tutan başka bir şey var mı? Zihninizi yarıştıran herhangi bir sorunu ele almak, daha iyi bir gece uykusu çekmenize yardımcı olabilir.
Günlük egzersiz yapın: Egzersizin potansiyel faydalarından biri iyileştirilmiş uykudur. Ayrıca, düzenli egzersiz, gündüz aktivitelerinizi tamamlamanız için size daha fazla enerji verebilir ve bebeğinizi doğumdan önce yapacağınız iş için vücudunuzun güçlü kalmasına yardımcı olabilir.
Masaj yaptırın: Dokunmak çok rahatlatıcı ve uyumak için faydalı olabilir. Ayrıca hamilelikle ilişkili bazı ağrı ve sızıları hafifletebilir ve ruh halinizi iyileştirebilir.
Düzenli uyku alışkanlıkları oluşturun: Uyku rutinleri (öngörülebilir davranış kalıplarından sonra belirli saatlerde uyumak), kaliteli bir uyku gecesi için ruh halinin ayarlanmasına yardımcı olabilir.
Geceleri kaliteli bir uyku çekmediğinizi veya gün içinde kendinizi aşırı yorgun hissettiğinizi fark ederseniz, mümkün olduğunda kestirmenizde bir sakınca yoktur. Sadece çok uzun olmadığından ve gece uyku rutininizi bozmadığından emin olmaya çalışın.