Hamilelikte uyku ihtiyacı neden artar?

Hamilelik sırasında uykunuzun farklı görünmesinin birçok nedeni vardır. Bazı potansiyel nedenler şunlardır:

Hormonal değişiklikler: İlk üç aylık dönemde kan basıncınız ve kan şekeri seviyeleriniz düşer ve potansiyel olarak yorgunluk hissine yol açar. Bu dönemde artan progesteron seviyeleri de daha fazla uyku istemenize neden olabilir.

Huzursuz bacak sendromu: Birçok hamile kadın bacaklarını hareket ettirme ihtiyacından dolayı bazı tatsız geceler yaşar. Artan östrojen seviyeleri veya folik asit ve demir eksikliği ile tetiklenebilir. Bu yüzden gündüz uyku ihtiyacı daha da artabilir.

Gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRH): Yemek borunuzun altındaki kaslı bir halka, yemeğin midenize girmesine izin vermek için açılır. GÖRH'li kadınlarda bu halka gevşek kalır ve yiyecek ve sıvının boğaza geri dönmesine neden olur. Mide bölgesindeki ekstra basınç halkanın düzgün kapanmasını engelleyebileceğinden hamilelik GÖRH'ye yol açabilir.

Stres: Özellikle birinci ve üçüncü trimesterlerda kendinizi yatakta çok zaman geçirirken ama iyi uyuyamıyorken bulabilirsiniz. Uykusuzluğun bir nedeni hamilelikle ilgili ağrılardır. Doğum yapma ve bir çocuğa bakma konusunda artan stres ve endişe seviyeleri, normal uyku saatinizden çok daha uzun süre uyanık kalmanıza da neden olabilir.

Uyku apnesi: Uyurken nefesiniz kısıtlıysa hemen doktorunuzla konuşun. Bazı kadınların hamilelik sırasında, potansiyel olarak hormonal ve fizyolojik değişikliklere bağlı olarak uyku apnesi geliştirebilir. Hamilelikten sonra çözülebilse de, çeşitli diğer sağlık sorunlarıyla bağlantılı olabilir, bu nedenle bunu kontrol ettirmek önemlidir.

Sık idrara çıkma: Üçüncü üç aylık dönemde, kendinizi tuvaleti kullanmak için gece birkaç kez uyanırken bulabilirsiniz. Bu da gün içinde uyku ihtiyacının artmasına yol açabilir.