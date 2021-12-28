Hamileyseniz bu besinlerden uzak durun

ABUR CUBUR ATIŞTIRMALIKLAR

Hamilelikte hem anne karnında bebeğin sağlıklı gelişimi hem de annenin sağlığı, annenin tükettiği yiyecek ve içeceklerle direkt olarak ilişkilidir. Kalorisi yüksek, işlenmiş, besin değeri düşük gıdaların tüketimi annenin bebek gelişimi için ihtiyacı olan demir, protein ve folik asit gibi pek çok besin ögesinin yetersiz alınmasına neden olabilir. Bu sebeple ilk olarak listeden çıkarılması ve terk edilmesi gereken grup abur cubur dediğimiz gruptur.

PASTÖRİZE EDİLMEMİŞ İÇECEK GRUPLARI

Pastörize edilmemiş içecekler Salmonella, E. Coli ve listeria gibi bakterileri içerebilir. Bu bakteriyel enfeksiyonların hepsi bebeğin hayatını tehdit eder. Enfeksiyon riskini yok etmek için süt, peynir, süt ürünleri ve bazı meyve sularının pastorize olarak tüketilmesi tavsiye edilir.

KAFEİN

Hamilelikte yüksek kafein alımı fetal gelişimin yavaşlamasına ve doğacak bebeğin kilosunun düşük olmasına neden olabilir. Ayrıca kafein çabuk emilerek plasentaya ve fetuse geçtigi için hamilelikte kafein alımı 200 mg ile sınırlandırılmalıdır. Bu da ortalama 2 fincan kahveye denk gelmektedir.

ÇİĞ YUMURTA, AZ PİŞMİŞ YA DA ÇİĞ ET VE ÇİĞ BALIKLAR

Besinlerin çiğ olarak tüketilmeleri bakteriyel enfeksiyon riskini arttırdığı için tercih etmemek faydalı olacaktır. Bu enfeksiyonlar sonucunda mide bulantısı, kusma, ateş, mide krampları ve rahim kasılmaları yaşanabilir. Erken doğum ya da ölü doğuma da sebep olabilir.Bunların yanı sıra bazı enfeksiyonlar bebekte kalıcı nörolojik hasarlara sebep olduğu için iyi pişmiş ve pastorize beslenmeye dikkat etmek önemlidir.

YÜKSEK CİVA İÇEREN BALIKLAR

Civa oldukça zehirli bir elementtir ve özellikle kirli denizlerde yüksek oranda bulunmaktadır. Yüksek oranda civa alınımı böbrekler, bağışıklık sistemi ve sinir sistemi için toksik etkiye neden olmaktadır. Özellikle okyanusta kılıçbalığı, köpekbalığı ve ton balıklarında civa oranı yüksektir. Her balıkta civa oranı yüksek değildir ve hamilelikte balıkla beslenme önemlidir ama tüketilecek balık iyi araştırılıp karar verilmelidir.