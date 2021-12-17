Kışın gebeler nelere dikkat etmelidir?

Kadınlar her zaman kendilerine iyi bakmalı ama hamilelik sırasında daha da iyi bakmalıdır. Kış mevsimi, hamile kadınlar için dehidrasyon, düşme ve grip mevsimi gibi yeni bir dizi güvenlik endişesini beraberinde getirir.

HAMİLELİK SIRASINDA HİDRASYON

Kadınların hamile olduklarında ortalama bir insandan daha fazla suya ihtiyacı olduğu zaten biliniyor. Yüksek sıcaklıkların susuzluğu tetikleyerek size su içmeyi hatırlattığı yaz aylarında bol sıvı içmeyi hatırlamak daha kolay olabilir. Bununla birlikte, kışın vücudunuza yeterince sıvı almak için daha fazla çaba göstermeniz gerekir. Bu nedenle günde 8 - 12 bardak (2-3 litre) sıvı tüketmeli, kafein alımından kaçınmalı ve meyve ve sebze alımınızı artırmalısınız.

KIŞIN KAYIP DÜŞME

Kış mevsimi beraberinde kar ve buz getirebilir. Hamilelik, ağırlık merkezinizi, dengenizi ve ağırlık dağılımınızı değiştirir. Bu nedenle, hamile kadınlar için düşme riski artar. Genel olarak, düşmeniz durumunda bebek rahimde iyi korunur. Yeterince uzaktaysanız, bebeğinizin tekmelerini zaten hissediyorsanız, düştükten sonra tekmeleri hissetmeye devam etmek yeterli güvence olacaktır.

İyi ve sağlam bir çift ayakkabı seçin. Topuklu botlardan kaçının. Karlı veya buzlu günlerde evden çalışın veya (mümkünse) seyahat etmekten kaçının.

Düşme yaşarsanız, aşağıdaki durumlarda hemen sağlık uzmanınızı ziyaret edin:

İlk üç aylık döneminizde yüksekten düşmek,

Karnın üzerine düşmek,

Düştükten sonra bebeğin hareket ettiğini hissetmeme (3. trimester),

Amniyotik sıvı sızıntısı veya vajinal kanama,

Herhangi bir yerde şiddetli ağrı. (düşme sonrası)

SOĞUK ALGINLIĞI VE GRİP MEVSİMİ

Hamileyken, bağışıklık sisteminiz zaten baskılanır, grip ve soğuk algınlığı virüslerine karşı daha duyarlı hale gelinir. Hastalanırsanız soğuk algınlığından kurtulmanız da daha uzun sürebilir.

Bu nedenle grip aşısı olabilirsiniz. Hamile kadınların 2. veya 3. trimesterde grip aşısı olmaları önerilir.

Dinlenme, hidrasyon, beslenme ve vitaminler önemlidir. Kişisel bakım yılın bu döneminde çok önemlidir. Bol bol dinlenin, susuz kalmayın, doğum öncesi vitamininizi alın ve dengeli, besleyici yemekler ve atıştırmalıklar yiyin.

Ellerinizi iyi yıkamak, viral hastalıklara yakalanmaktan kaçınmanın en iyi yollarından biridir. Özellikle evinizde okul çağındaki çocuklarınız varsa, el dezenfektanı kullanmak da yararlıdır.

Hasta olan insanlardan kaçının. Başkalarının hasta olabileceği sosyal toplantılardan kaçınmak kabalık değildir. Hasta olduklarında başkalarından evinize gelmemelerini istemek de kabalık değildir. Bu, kendinizi önlenebilir maruziyetten korumak için büyük önem taşımaktadır.