Op. Dr. Timur Uğurlu uyardı! "Oranı binde dört: Anne adaylarının dikkatli olması gereken o önemli etken..."

Bu nedenle doğum öncesi kontrolleri ve testleri takip etmek özellikle önemlidir. Gebelik haftasına göre gebenin karnının daha büyük olması, bulantı ve kusmanın şiddetli olması ikiz gebeliklerde sıklıkla görülen durumlardır. Fakat çoğul gebeliğin kesin tanısı ultrasonla bebeklerin görülmesiyle konulur. İkiz gebelikler çoğunlukla diğer gebeliklere benzer ancak dolaşımdaki hormon düzeyleri daha fazla olur ve ekstra kilo alımı bazı komplikasyon risklerini de beraberinde getirebilir. İkiz gebelik riskli bir durum olabilmektedir. Tek gebeliğe göre doğum daha erken haftalarda gerçekleşir.

İkiz gebeliklerde tek hamilelikte ortalama 10 kilogram alınması gerekirken bu rakam 20 kilolara kadar çıkar. Ayrıca çatlaklar, şişkinlik, varisli damarlar ve hemoroidler de yaygın görülür. Anne adaylarının vücutlarındaki bu değişiklikler psikolojik olarak da olumsuz etkilenmeye yol açabilir. İkiz gebeliklerde tek gebeliğe göre düşük riski daha fazladır. Doğumsal bozukluklar ve gelişme geriliği daha sık karşılaşılan durumlardır. Gebeliğe bağlı hipertansiyon riski artabilir. İkiz gebeliği olan kadınların; gestasyonel diyabet ( gebelik diyabeti), preeklampsi ( gebelik zehirlenmesi), erken doğum ve kanama gibi durumlarla karşılaşma oranı daha yüksektir" ifadelerini kullandı.