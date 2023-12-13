Plasenta Nedir? Hamilelikte Plasenta Ne Zaman Oluşur, Kaçıncı Haftada Gelişmeye Başlar?

Plasenta, insan üreme sisteminin önemli bir parçasıdır ve gebelik sürecinde hayati bir rol oynar. Embriyonik gelişimde kilit bir rol üstlenen bu doku, anne ile fetus arasında birçok hayati işlevleri yerine getirir. Plasenta nedir, hamilelikte plasenta ne zaman oluşur ve kaçıncı haftada gelişmeye başlar şeklindeki sorular plasentanın işlevselliğini kanıtlar niteliktedir.

Plasenta Nedir?

Plasenta, insanların ve diğer memelilerin gebelikleri sırasında gelişen bir dokudur. Gebelik sırasında plasenta, embriyo veya fetüs ile annenin rahmi arasında bir bağlantı görevi görür. Plasenta, fetüsün beslenmesi, oksijen alışverişi, atık maddelerin uzaklaştırılması ve hormonal dengenin sağlanması gibi önemli fonksiyonları yerine getirir.

Hamilelikte Plasenta Ne Zaman Oluşur, Kaçıncı Haftada Gelişmeye Başlar?

Plasenta, genellikle gebeliğin erken aşamalarında oluşmaya başlar. Fertilizasyondan sonra, embriyo rahime yerleşir ve plasenta oluşmaya başlar. Plasentasyon süreci genellikle gebeliğin 4. ve 5. haftalarında başlar.

Gebeliğin ilk aşamalarında, embriyo annenin rahminde büyürken, plasenta hücreleri de endometrium (rahim iç zarı) ile etkileşime girerek plasentayı oluşturur. Yaklaşık olarak gebeliğin 10. haftasında, plasenta genellikle tam olarak oluşmuş ve büyümeye devam etmektedir. Plasenta, gebeliğin ilerleyen haftalarında gelişmeye devam eder ve bebeğin beslenmesi, oksijen alışverişi ve atık maddelerin uzaklaştırılması gibi önemli işlevleri yerine getirir.