Sezaryen sonrası ortaya çıkan bu rahatsızlığa dikkat! Hamilelik ihtimalini düşürüyor



Her sezaryen yöntemi ile doğum yapan kadında böyle bir şikayetin görülmediğinin altını çizen Dr. Tahaoğlu, "Eğer bu hastalık kadınlarda bir probleme yol açıyorsa, biz o zaman tedavi yollarına bakıyoruz. İstmosel hastalığı kadınlarda en sık adet sonrası lekelenme şeklinde kanamalara, yani 5-6 gün normal adeti sürdükten sonra sezaryen geçirip yaklaşık bir hafta boyunca lekeli adetlerin de devam etmesi şeklinde problemlere yol açabilir. İkinci probleminde baktığımızda, çocuk isteyenlerde zorlanmaya neden olabilir. Üçüncü problem ise kronik pelvik ağrılardır. Bunun yanında kadınlar sürekli akıntı ve leke şeklindeki kanamalara bütün ay boyunca devam edebilir. Eğer bu problemlerden biri varsa, hastalarımıza ya medical ya da cerrahi yönden çözüm bulmaya çalışıyoruz" dedi.



"HASTAMIZIN BU DÖNEMDE BAŞARISIZ BİR TÜP BEBEK DENEMESİ VARDI, TEDAVİYLE DOĞAL YOLDAN GEBE KALDI"

Hastalarından birinin sadece bir kez sezaryen doğum yaptıktan sonra tekrar gebe kalmak isteyip başarısız olduğunu belirten Dr.Tahaoğlu, hastasının bu dönem içerisinde tüp bebek girişiminde de olumsuz sonuç verdiğini söyledi. Dr. Tahaoğlu, "Hastalarımdan Hülya Hanım üzerinden baktığımızda, kendisi sadece bir kez sezaryen olmuştu. Bunun üzerine gebe kalmak isteyip kalamamış ve en fazla şikayete neden olan lekelenmeleri oluyordu. Hülya Hanımın sorununu değerlendirdikten sonra geniş bir sezaryen skar defekti saptadık. Yaptığımız ölçülerde bu istmosel probleminin laparoskopiye daha uygun olduk. Bazı hastalarımıza bunun yanı sıra histeroskopik düzeltmeler de yapabiliyoruz. İstmosel defektinin büyüklüğüne bağlı olarak Hülya Hanım'da daha zor ameliyat olan laparoskopi kararı vererek hastamıza bunu anlatarak beraber karar verip ameliyatını planladık. Ameliyat gerçekleştikten sonra hastamızı kendiliğinden gebe kalmasına bıraktık. Daha sonra tüplerine bakıp tüplerinin de sağlam olduğunu gördük ve hastamız çok şükür kendiliğinden gebe kaldı. Bu zaman atladıktan sonra hastamızın doğumunu tekrar sezaryen yaparak gerçekleştirdik. Hastamızın bu konuda en önemli özelliği, bu dönemde başarısız bir tüp bebek girişimi de bulunmaktaydı" ifadelerinde bulundu.