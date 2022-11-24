Uzmanı açıkladı: Hamilelik belirtisi dişlerinizden anlaşılıyor! Çok şaşıracaksınız: Eğer ağzınızda...

Diş hekiminizin hamile olup olmadığınıza dair bir fikri olabileceğine dair önemli veriler elde edebileceğini söyleyen Singh, bunun sadece mide bulantısıyla değil aynı zamanda diş etlerinizdei değişimle anlayabileceğini belirtiyor.
Uzmanlara göre; hamilelik süresince oluşan diş eti iltihabı, hormonal değişikliklerle ortaya çıkıyor. Hormonların dalgalanması, diş etlerini, diş eti çizgisi boyunca birikebilen ve diş eti iltihabına yol açabilen plak oluşumuna karşı duyarlı hale getirebilir.
"BELİRTİLERİ HASSASLIK VE YOĞUN KANAMA"
Singh, hamilelik diş eti iltihabına sahip olabileceğinizi gösteren semptomları ise; hassaslaşma, kanama olarak sıraladı. Kanamaya oldukça eğilimli bir diş etine sahip olmanızın nedeni aslında hamilelik olabilir.
"Bunu biliyor muydunuz?" başlığıyla bu soruyu soran Singh, Mayıs 2021'de yayınladığı videonun ardından yüzbinlerce izleme ve binlerce yorum aldı. Yorumlarda birçok insan, hamilelikte yaşadıkları diş eti kanamalarının ortak bir belirti olduğunu söylerken aynı zamanda ufak bir dokunuşun bile yoğun kanamaya neden olduğunu belirttiler.
"KADINLARIN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE GÖRÜLÜYOR"
Uzmanlar, hamile kadınların yaklaşık %60 ila %75'inin diş eti iltihabı sorunu yaşadığını tahmin ediyor. Tedavi edilmemesi durumunda ise; ciddi bir reaksiyona dönüşebilir ve dişler olması gerekenden daha gevşek hale gelebilir.
Tüm bunların yanı sıra; diş kaybına yol açan ve ciddi bir diş eti enfeksiyonu olan "periodontitis", net olarak bağlantısı hala keşfedilmese de "zorlu ve riskli gebelik" ile ilişkilendirilmiştir. Singh, özellikle bu noktada; bazı araştırmaların periodontitis sorunu yaşayan hamile kadınların, düşük doğum ağırlıklı ve erken doğmuş bebek riskiyle daha fazla karşı karşıya olduğunu belirtti.
"PROSTAGLANDİN HORMONUYLA İLİŞKİLİ OLABİLİR"
Bilim insanları ise bunun nedeninin periodontitisin vücudunuzda dolaşan prostaglandin miktarını artırabilmesi olduğunu düşünüyor. Prostaglandinler doğum sürecinde ve vücuda doğum yapma zamanının söylenmesinde kilit bir rol oynar.
Singh, hamile olan veya hamile kalmayı düşünen kişilere, diş eti iltihabını veya periodontitisi ' iyi kontrollü ve iyi yönetilen' tutma konusunda diş hekimleriyle konuşmalarını tavsiye ediyor.