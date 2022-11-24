Uzmanı açıkladı: Hamilelik belirtisi dişlerinizden anlaşılıyor! Çok şaşıracaksınız: Eğer ağzınızda...

Diş hekiminizin hamile olup olmadığınıza dair bir fikri olabileceğine dair önemli veriler elde edebileceğini söyleyen Singh, bunun sadece mide bulantısıyla değil aynı zamanda diş etlerinizdei değişimle anlayabileceğini belirtiyor.

"Bunu biliyor muydunuz?" başlığıyla bu soruyu soran Singh, Mayıs 2021'de yayınladığı videonun ardından yüzbinlerce izleme ve binlerce yorum aldı. Yorumlarda birçok insan, hamilelikte yaşadıkları diş eti kanamalarının ortak bir belirti olduğunu söylerken aynı zamanda ufak bir dokunuşun bile yoğun kanamaya neden olduğunu belirttiler.

Singh, hamilelik diş eti iltihabına sahip olabileceğinizi gösteren semptomları ise; hassaslaşma, kanama olarak sıraladı. Kanamaya oldukça eğilimli bir diş etine sahip olmanızın nedeni aslında hamilelik olabilir.

"KADINLARIN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE GÖRÜLÜYOR"

Uzmanlar, hamile kadınların yaklaşık %60 ila %75'inin diş eti iltihabı sorunu yaşadığını tahmin ediyor. Tedavi edilmemesi durumunda ise; ciddi bir reaksiyona dönüşebilir ve dişler olması gerekenden daha gevşek hale gelebilir.

Tüm bunların yanı sıra; diş kaybına yol açan ve ciddi bir diş eti enfeksiyonu olan "periodontitis", net olarak bağlantısı hala keşfedilmese de "zorlu ve riskli gebelik" ile ilişkilendirilmiştir. Singh, özellikle bu noktada; bazı araştırmaların periodontitis sorunu yaşayan hamile kadınların, düşük doğum ağırlıklı ve erken doğmuş bebek riskiyle daha fazla karşı karşıya olduğunu belirtti.