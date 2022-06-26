Bildiğimiz gerçekler yıkılıyor mu? Uzmanlar anlattı: "En fazla 5 kişiyle yakın ilişkiniz olabilir!"

İngiliz antropolog Robin Dunbar, 1993 yılındaki bir çalışmasında, insanların yaklaşık 150'den fazla anlamlı ilişkisinin olamayacağını teorileştirdi ve bu ölçü 'Dunbar'ın Sayısı' olarak tarihe geçti. Tabii o yıllardan bu zamana köprünün altından çok sular aktı, sosyal medya isimli bir çılgınlık insanları ele geçirdi, takipçi sayıları, etkileşimler insanları iletişimden kusturacak hale getirdi.



Zaten tam da bu nedenle Stockholm Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, geçenlerde bu sayıyı sorgulayan bir makale yayınladı ve insanların 'çaba' gösterirlerse çok daha fazla arkadaşı olabileceğini buldu. Çaba! Sanırım artık çaba göstermek de gerekmiyor. "Arkadaşımın arkadaşı benim arkadaşımdır" devrinden, "Arkadaşımın arkadaşının tanıdığı, hatta o tanıdığın ortaokul öğretmeni de benim arkadaşımdır" boyutuna ulaştık bile.

Eskilerin bir lafı vardı: Dıdının dıdısı... İşte tam o noktadayız, hayatımızda 'dıdının dıdısı' yüzlerce insan var! Dr. Dunbar, 1993'teki araştırmasında anlamlı ilişkileri, yeterince iyi tanıdığınız, bir havalimanı dinlenme salonunda karşılaştığınızda garip hissetmeden selamlayabileceğiniz kişiler olarak tanımlamıştı. Bu sayının tipik olarak 100 ile 250 arasında değişmekte olup, ortalama 150 civarında olduğunu ortaya koymuştu. Hatta, "Doğumda, bu sayı bir ve ya ikide başlar. Arkadaşlıklar ergenliğin sonlarında ve 20'li yaşların başında zirveye ulaşır" diyerek duruma kronolojik bir boyut da katmıştı. Dr. Dunbar, "30'lu yaşlarına gelindiğinde, insanlar yaklaşık 150 bağlantıya sahip olma eğilimindedir ve bu sayı, insanlar 60'ların sonlarına ve 70'lerin başlarına ulaşana kadar sabit kalır. Bir süre sonra düşmeye başlar. Yeterince uzun yaşarsan, bir ya da ikiye geri döner" diyordu.

Tabii ki Dr. Dunbar'ın, teorisini onlarca yıl önce, internetin ilk günlerinde ve sosyal medya sitelerinin insanların iletişim şeklini değiştirmesinden çok önce ortaya koyduğu bir gerçek... O yüzden yeni araştırmacıları bu sayıya şiddetle karşı çıkıyor, çabayla çoğaltılabilir diyor.