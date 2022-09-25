Bir psikologdan insan tanıma rehberi: Birinin narsistin en zayıf olduğu an...

Narsisistik çöküş, narsistik kişilik bozukluğu olan bir kişinin başarısızlık, aşağılanma veya gizlice kırılgan benlik saygısına başka bir darbe aldığında meydana gelir. Narsistin türüne bağlı olarak, çöküş farklı görünebilir ve daha sık meydana gelebilir. Bu çöküşü herkes yaşayabilir, ancak teşhis konmuş narsistler için zayıflatıcı depresyona yol açar.

Giriş Tarihi: 25.09.2022 11:03 PAYLAŞ ABONE OL

İnsanlar "narsist" kelimesini kinci ve kendine hizmet eden bir kişiyi tanımlamak için kullanabilirler, ancak derinlerde, gerçek narsistler son derece düşük özgüven ve utançla mücadele ederler. Bir psikolog ve "Narsisizmi Yeniden Düşünmek" kitabının yazarı Craig Malkin, Insider'a verdiği demeçte, bir narsistin köklü ve sıklıkla gizlenmiş öz eleştirileri onların bir kırılma noktasına gelmesine neden olduğunda, narsisistik çöküş denen bir şey yaşadıklarını anlattı.

Malkin'e göre, narsisistik çöküşü gözlemleyen biri için, bu ruh halinde olan biriyle yaşayan kişi için "yumurta kabuğu üzerinde yürümek" gibi gelebilir. Narsisizm, geniş bir yelpazede kendisini gösterir. Herkes bu tür bir çöküşü bir dereceye kadar deneyimler, örneğin bir iş teklifi reddedildiğinde veya gerçekten hoşlandığı biriyle randevusu olduğunda. Ancak en uç formu olan narsisistik kişilik bozukluğuna sahip insanlar, bir çöküşün parçası olarak zayıflatıcı kaygı, depresyon yaşarlar. Malkin'e göre, narsistin türüne bağlı olarak her çöküş farklı olarak ortaya çıkabilir. Ancak türü ne olursa olsun bir narsist için bu his "aynıdır".