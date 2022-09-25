Bir psikologdan insan tanıma rehberi: Birinin narsistin en zayıf olduğu an...

İnsanlar "narsist" kelimesini kinci ve kendine hizmet eden bir kişiyi tanımlamak için kullanabilirler, ancak derinlerde, gerçek narsistler son derece düşük özgüven ve utançla mücadele ederler.
Bir psikolog ve "Narsisizmi Yeniden Düşünmek" kitabının yazarı Craig Malkin, Insider'a verdiği demeçte, bir narsistin köklü ve sıklıkla gizlenmiş öz eleştirileri onların bir kırılma noktasına gelmesine neden olduğunda, narsisistik çöküş denen bir şey yaşadıklarını anlattı.
Malkin'e göre, narsisistik çöküşü gözlemleyen biri için, bu ruh halinde olan biriyle yaşayan kişi için "yumurta kabuğu üzerinde yürümek" gibi gelebilir.
Narsisizm, geniş bir yelpazede kendisini gösterir. Herkes bu tür bir çöküşü bir dereceye kadar deneyimler, örneğin bir iş teklifi reddedildiğinde veya gerçekten hoşlandığı biriyle randevusu olduğunda. Ancak en uç formu olan narsisistik kişilik bozukluğuna sahip insanlar, bir çöküşün parçası olarak zayıflatıcı kaygı, depresyon yaşarlar.
Malkin'e göre, narsistin türüne bağlı olarak her çöküş farklı olarak ortaya çıkabilir. Ancak türü ne olursa olsun bir narsist için bu his "aynıdır".
ÇÖKÜŞ, İÇE DÖNÜK NARSİSTLERDE DAHA BELİRGİNDİR
Medyada sıklıkla gördüğümüzün aksine, tüm narsistler kendi önemlerini bariz şekillerde ortaya koyan, her ortamda dikkatleri üzerine çeken kişi değildir. Örneğin; gizli narsistler, birileri veya belirli bir durum ona meydan okuyana kadar duygularını içsel olarak gizlerler.
Bu nedenle bu narsist tipi "içe dönük" olarak adlandırır. Bir partide, içe dönük bir narsist köşede tek başına oturabilir ve kimsenin onlara hak ettiklerine inandıkları ilgiyi göstermediğini düşünebilir.
Malkin'e göre; bu tip narsistler, kendilerini kötü hissettiklerinde, çevrelerindeki kişileri adeta "diken üstünde" hissettirmek için çabalarlar. Aniden saklamaya çalıştıkları kötü bir tavırla karşılaşabilir veya bunun üstünü kapatmak için gözyaşlarına boğulduğu anlara maruz kalabilirsiniz. Ama neden böyle hissettiklerini size anlatmak yerine genellikle korkutucu tavırlar sergileyebilirler.
Malkin, içe dönük narsistlerin yaşadığı bu çöküş anlarında, her zaman onların acılarına ve ıstıraplarına katılmanızı, onlara hak vermeniz gerektiğini hissettirdiklerini belirtiyor. Üstelik bu şekilde davranmadığınızda sizi "başarısız" veya "kötü" hissettirebilirler.
Bir çöküş sırasında, içe dönük bir narsist, onları belirli bir eylem veya kelimelerle incittiğinizi söyleyebilir, ancak neden onları incittiğini veya nasıl üstesinden gelineceğini açıklamaz.
"DIŞA DÖNÜK NARSİSTLERDE ÇÖKÜŞ OLASILIĞI DAHA DÜŞÜK"
Tüm bu yaşananların aksine, dışa dönük narsistlerin, kendi hayatlarını kolaylaştırıcılar etrafında tasarlama eğiliminde oldukları için çökme olasılıkları daha düşüktür. Malkin, çekici, başarılı ve sevilen liderler olarak görünen narsistlerde, bir çöküşün olasılığınının daha düşük olduğunu, ancak aynı derecede zayıflatıcı olduğunu söyledi.
Malkin, dikkat çeken narsistleri; "dışadönük" narsistler olarak tanımlıyor. Çünkü onlar istisnailiklerini sorumluluk alarak ve başkalarını kazanarak dışa vururlar. Insider'ın daha önce bildirdiğine göre, dışa dönük veya büyüklenmeci narsistler, olumsuz niteliklerini veya başkalarının onlardan hoşlanmamasına neden olabilecek bilgileri gizlemek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklardır .
Sonuç olarak, nadiren sorgulanacakları veya küçümsenecekleri liderlik pozisyonları benimserler ve bu nedenle çöküş ihtimalini önlemeye dönük kararlar alırlar.
Bununla birlikte, Malkin, bu tip narsistlerin bir çöküş yaşadıklarında, Greenberg'e göre, yataktan çıkmalarını bile engelleyen endişe ve depresyonla sonuçlanabileceğini belirtti.