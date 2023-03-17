Birinin size yalan söylediğini anlamanın 5 işareti! Eğer konuşurken bunu yapıyorsa…

KONUŞURKEN TAKILMA

Çok fazla bilgi verme, çok fazla ayrıntı verme ve kekemelik gibi davranışlar bir yalanın işareti olabilir. Terapist Jackie Martinez, bu davranışların yalan söylediğini gösterebildiğini belirtiyor. Çünkü biri yalan söylediğinde, söylediklerine inandığınızdan emin olmak için veya saklamaya çalıştıkları her şeyi örtbas etmek için bunu fazlasıyla telafi etmek zorunda hissederler. Onları hazırlıksız yakalarsanız, bu tepki daha da olasıdır.