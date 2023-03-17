Birinin size yalan söylediğini anlamanın 5 işareti! Eğer konuşurken bunu yapıyorsa…

Eğer doğru izleri takip edebilirseniz, karşınızdaki kişinin size yalan söyleyip söylemediğini kolaylıkla anlayabilirsiniz. Özellikle terapistler ve avukatların verdikleri ipuçlarıyla bir anda karşınızdaki kişiye karşı nasıl bir önlem almanız gerektiğini keşfedebilirsiniz. İşte yalan söyleyen birini anlamanın yöntemi…
KONUŞURKEN TAKILMA
Çok fazla bilgi verme, çok fazla ayrıntı verme ve kekemelik gibi davranışlar bir yalanın işareti olabilir. Terapist Jackie Martinez, bu davranışların yalan söylediğini gösterebildiğini belirtiyor. Çünkü biri yalan söylediğinde, söylediklerine inandığınızdan emin olmak için veya saklamaya çalıştıkları her şeyi örtbas etmek için bunu fazlasıyla telafi etmek zorunda hissederler. Onları hazırlıksız yakalarsanız, bu tepki daha da olasıdır.
KESİNTİLİ KONUŞMA
Dava avukatı olan Andrew Pickett'e göre, "ıııııı" gibi bekleme tepkileri veren bir konuşmaya sahip kişilerin, genellikle sözcüklerini düşünmesi için kendilerine tanıdıkları fırsattır. Pickett, "Birisi doğruyu söylediğinde, konuşması daha doğrudan ve spesifik olma eğilimindedir" diyor. Bunun nedeni, ne söylediklerini açıkça anlamaları ve bunu güvenle ifade edebilmeleridir.
YÜKSEK SESLE VE HIZLI BİR ANLATIM TARZI
Hızlı konuşmak yalan söylemenin kırmızı bir işaretidir. Martinez, "Yıllar boyunca bir terapist olarak, yalan söyleyenlerin çoğunun, size geri bildiriminizi kesmeniz veya onlara herhangi bir potansiyel hakkında soru sormanız için bir inç bile vermeden, hikayelerini mümkün olduğunca çabuk ve ikna edici bir şekilde anlatmalarını sağlamak için daha yüksek sesle konuştuklarını ve daha hızlı konuştuklarını fark ettim. Bu davranışlar; yalanlarını vurgulayan tutarsızlıklar" diyor.
TUTARSIZLIK
Avukat Gillian Gadsby, günün sonunda, birinin yalan söylediğine dair en büyük sözlü ipucu, hikayelerinin tutarlı olmamasıdır. Gadsby, "Çalışma alanımda, her şeyin doğru bir şekilde anlatıldığından ve hikayede boşluk olmadığından emin olmak için aynı soruyu her zaman birkaç farklı şekilde sorarım" diyor. Siz de böylece birinin yalan söylediğinden şüpheleniyorsanız, aynı yöntemi deneyebilirsiniz.