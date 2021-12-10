Bu davranışlara dikkat! Hayatınızı mahveden ilişki türleri

İlişki koçu Marilyn Devonish, “İşaretler, bir şeylerin doğru olmadığına dair duygusal, psikolojik veya fiziksel bir uyarı olabilir. Şiddet içeren davranışlar dışında bazı davranışlar, olumsuz davranış kalıplarıdır."

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 10.12.2021 10:21 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 10:23

Üstelik çoğumuzun her zamankinden daha fazla çevrimiçi buluşması, bir partnerin toksik özelliklerinin daha uzun süre gizlendiği anlamına gelebilir. İlişki uzmanı Rhian Kivits , "Çevrimiçi flört, bu tip işaretleri kaçırmamızı kesinlikle kolaylaştırdı" diyor. Yalnızca bir dış görünüş oluşturmak daha kolay olmakla kalmaz, aynı zamanda buluşmadan çok uzun süre önce mesajlaşmak, gerçekte kim olduğunu bilmeden önce birine duygusal olarak bağlanmanıza neden olabilir. İlişkilerdeki kötü davranışlar yeni bir şey olmasa da Marilyn, pandemi sırasında flört eksikliğinin erken uyarı işaretlerinin kaybolmasına da katkıda bulunabileceği konusunda uyarıyor. "Birçoğu, flört etme konusunda pratik yapmıyor ve insan bağlantısına aç kalıyor, bu yüzden daha hassas olabilir" diyor. Peki, dikkatli olmanız gereken ilişki işaretleri nelerdir? Uzmanlar her şeyi açıklıyor.

LOVEBOMBİNG (AŞK BOMBARDIMANI) Yeni bir ilişkinin sağlıklı balayı evresi ile karıştırmayın, bu, bir partnerin sizi aşırı zaman, dikkat veya hediyelerle şımarttığı bir manipülasyon taktiğidir. Sizi bir ilişkiye alıştırmak, sizi fazlasıyla pohpohlamak ve çok çabuk "tek kişi" olduğunuza inandırmak demektir. Rhian, "Genellikle aşk bombacıları bağlantının yoğunluğunu sürdüremez" diyor. Davranışlarının ortaya çıkardığı ilk heyecanı ve tutkuyu arıyor olabilirler. Ama gerçekte, duygusal olarak ulaşılmazdırlar ve bu heyecan etkisini yitirdiğinde sizden geri çekilmeleri muhtemeldir. Sizi terk edilmiş, kafanız karışmış ve hayal kırıklığına uğramış hissetmenize neden olur. Güveniniz ve benlik saygınız üzerinde yıkıcı bir etkisi olabilir. NE YAPILMALI: Geri çekilin ve oyun oynamayın. İlişkiyi keşfetmeye ilgi duyuyorsanız, gerçek, otantik bir bağlantı aradığınızı ve zamanla birbirinizi tanımak için yavaşlamak istediğinizi onlara bildirin. Bir aşk bombacısı bu koşullar altında bir ilişki sürdürmek için motive olmayacak ve büyük olasılıkla kaybolacaktır" diye açıklıyor Rhian. Gerçek olamayacak kadar iyi görünüyorsa, muhtemelen…

BREADCRUMBİNG (EKMEK KIRINTISI BIRAKMA) Bu, bir partnerin, gerçekten yatırım yapmadan veya ilişkiyi ilerletmeden, yalnızca ilginizi çekmek için minimum düzeyde yaptığı hareketlerdir. Rhian, "Bu, ilişkiden kaçınan veya bağlılıktan çekinen birinin olduğunun bir işaretidir" diyor. Diğer potansiyel ilişki bağlantılarını keşfederken gerçekten ne istediklerinden veya sizi 'buzda' tutmaktan emin olmayabilirler. NE YAPILMALI: İlk olarak, yeterince uzun süre dayanırsanız, değişecekleri veya sonunda taahhüt edecekleri fikrinden vazgeçin. Bir kişinin ilişkiye yeterince ilgi göstermediğini fark ettiğinizde, bunun sizinle değil, onlarla ilgili olduğunu unutmayın. Rhian , "Onları çevrenizden uzaklaştırmak için sert davranmayın, çünkü bu muhtemelen hüsranla sonuçlanabilir ve kendinizi gelecekle ilgili verdiği vaatler nedeniyle ilişkiyi biraz daha sürdürmeye karar vererken fark edebilirsiniz" diyor. Bir ilişkide tutarlılığa ihtiyacınız olduğunu onlara bildirin. Eğer aynı şekilde devam etmiyorsa, ilişkiyi bitirmenin zamanı demektir.

SECRETİVE (GİZLENME) Şimdi, siz ve sevgiliniz birbirinize hayatınızın her detayını anlatmalısınız demiyoruz ama aranızda kesinlikle bir açıklık ve güven unsuru olmalı. Bu nedenle, bir partner hayatının ayrıntıları hakkında çok belirsizse veya ona doğrudan sorular sorduğunuzda mazeret üretiyor veya bir konudan kaçıyorsa, o zaman dikkatli olmanız gerekir. Rhian, "Bu karakter, popüler kültür tarafından genellikle gizemli bir adam olarak yüceltildi ve bu nedenle onu hemen bir tehdit olarak görmüyoruz" diyor. Ancak ilişkinizi kamuoyuna açıklamak konusunda isteksizlerse veya geçmişleri veya mevcut durumları hakkında şeffaf olmayı reddediyorlarsa, bu onların güvenilir olmayabileceklerinin bir işaretidir. NE YAPILMALI: Bunları öğrenirken belirsiz açıklamalara ve mazeretlere razı olmadığınızdan emin olun, ayrıca kesin sınırlar koyun. Rhian, "Sağlıklı ilişkiler dürüstlük üzerine kuruludur ve hepimiz zorluklarla karşı karşıya kalsak ve geçmişte hatalar yapmış olsak da, sır saklamak ve beyaz yalanlar söylemek manipülatiftir" diyor. Bilginin sizden saklandığını düşünüyorsanız, ilerlemeden önce daha fazlasını bilmeniz gerektiğini onlara bildirin. Sizinle gerçekten bir ilişki kurmak istiyorlarsa, bilmeniz gerekenleri size söyleme riskini alacaklardır.

BAĞLANMA SORUNLARI Sürekli özür diliyorlar mı veya onların sizi terk etmeyeceği, yeterince iyi olduklarını düşündüğünüz konusunda sürekli bir güvenceye mi ihtiyacınız var? O zaman muhtemelen bir "bağ sorunu" vardır. Hepimizin erken yaşam deneyimlerimizle şekillenen bağlanma stilleri var ve eşiniz kendini güvensiz hissederek büyüdüyse, sizinle aynı tarzda iletişim kuruyor olabilir. Sonuç? Zamanınızın çoğunu onların moralini ve benlik algısını yükseltmek için harcayacaksınız ve bu sizi bitkin ve kapana kısılmış hissettirecek. NE YAPILMALI: Yavaşlayın ve düşünmek için kendinize izin verin. Rhian, "Tatmin etmeyen veya stresli iletişim kalıpları fark ederseniz, neler olabileceğini anlamak için zaman ayırın" diyor. Sürekli olarak diğer kişiyi kurtarıyormuş gibi hissediyorsanız, ayrılma zamanı gelmiştir. Unutmayın, iyi iletişim sağlıklı ve mutlu bir ilişkinin temelidir.