Evliliğin en büyük simgesi! Evlilerin alyans takma oranı şaşırtıyor

Dünya evine girmek isteyenlerin isteme, söz, nişan ile başlayıp düğün ile noktalanan zorlu süreci artık farklı beklentilerle kendini gösteriyor. Araştırma şirketi Areda Survey 'in Türkiye genelini temsil eden 26 ilde cinsiyet, yaş, eğitim ve SES (Sosyo-Ekonomik Statü) grupları dikkate alınarak yaptığı, bin 100 kişinin katılımıyla gerçekleşen Değişen Evlilik Alışkanlıkları'nı masaya yatıran araştırmasının ikinci bölümünde de dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı.

Araştırmanın detaylarını paylaşan Yusuf Akın, "'Evli çiftler alyans takmalı mıdır?' sorusunu sorduk. Bu soruya evet diyenlerin oranı 65.2 olarak gerçekleşti. Evli çiftler bu soruya yüzde 63.8 oranında evet alyans takılmalıdır derken, henüz evlilik arifesinde olan çiftlerde bu oranın yüzde 88 olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Evlilik öncesinde alyans takma ile alakalı tavır çok daha şiddetli ve sert oluyor ama evlendikten sonraki süreçte görünen o ki alyansla alakalı görüşler biraz daha değişiyor" değerlendirmesinde bulundu.

YÜZDE 68 EVLİLİK TEKLİFİNİ ERKEK YAPSIN İSTİYOR

Akın, "Evlilik teklifini erkek etmelidir sorusuna evet erkek etmelidir diyen kadınların yüzde 68.4 oranında katıldığını fakat bu oranın erkeklerde yüzde 60.2'ye geldiğini görüyoruz. Yüzde 64.4 oranıyla genel olarak bir katılım söz konusu. Evli çiftler sözlü ve nişanlılara göre bu önermeyi daha çok destekliyor" ifadelerini kullandı.

YÜZDE 44 TEKTAŞ İSTİYOR

Kadınlar ve erkekler arasındaki en yüksek farkındalığın tektaş yüzükte yaşandığını belirten Akın, "Evlilik teklifinde tektaş gereklidir sorusuna destek yüzde 44.4 oldu. Kadınlar yüzde 52.4 oranında evet tektaş gereklidir derken, erkeklerde ise bu oran yüzde 36 olarak görülüyor" dedi.