Evlilikleri bitiriyor, sosyal hayattan koparıyor! Basit sandığınız bu alışkanlık uyuşturucu kadar tehlikeli

ALTI TÜRÜ VAR!

Teknoloji bağımlılığını teşhis etmek için henüz resmi olarak kabul edilmiş kriterler bulunmamakla birlikte, yaygın olarak görülen 6 türü olduğunu söyleyebiliriz.

1. Akıllı Telefon Bağımlılığı: Diğer bağımlılık türleri gibi, telefon bağımlılığı da beynin zevk merkezlerinin telefon kullanımını ödüllendirmesi nedeniyle oluşur ve kişi cihazı farklı medya türleri aracılığıyla kendine sürekli duyusal girdi sağlamak için kullanır. Bazı durumlarda, cihaz mevcut olmadığında bağımlı kişilerde anksiyete ortaya çıkabilir ve sonuç olarak, cihazın varlığı bile bir rahatlık veya güvenlik duygusu verir. Telefon bağımlılığı, kullanıcıların günlük yaşamlarını olumsuz yönde etkilemekle kalmaz, depresyon, kaygı gibi sorunlara neden olabilir.

2. Sosyal Medya Bağımlılığı: Sosyal medyanın bir bağımlılık haline gelmesinin nedeni üç temel alanda yatmaktadır: sosyal etkileşimler ve ilişkiler; olumlu tepkiler ve teşvik; bilgi edinme. Tüm bu alanlar başlı başına birer ödül olarak görülebilir ve hepsi sosyal medya platformlarında bulunur, bu da sosyal medyayı, özellikle de bağımlılık için güçlü bir motivasyon kaynağı haline getirir. Sosyal medya akışlarının sonsuz şekilde kaydırılması, sürekli yenilenen beslemeler veya TikTok veya YouTube videolarını aşırı derecede izlemek de yalnızlıktan kurtulmanın, can sıkıntısıyla baş etmenin ve diğer psikolojik boşlukları doldurmanın bir yolu olarak hizmet eder. Ayrıca, selfie'ler yayınlamak, filtreler kullanmak ve benliğin veya başkalarının fiziksel görünümüne aşırı odaklanma gibi davranışlarının ileri düzey sosyal medya bağımlılarında vücut dismorfi bozukluğu veya plastik cerrahi bağımlılığı gibi bozukluklara dönüşebileceğini belirtmek de önemlidir.

3. Oyun Bağımlılığı: Oyun oynamak her zamankinden daha popüler hale geldi ve yalnızca konsollarda ve bilgisayarlarda değil, aynı zamanda telefonda da oynanabiliyor. Oyun oynamayı bağımlılık yapan şeyler, oyundaki ödüller, gizli özellikler ve görevlerle ilişkilidir. Örneğin, kişi bir seviyeyi her tamamladığında, birini yendiğinde, bir rakibi öldürdüğünde veya yeni bir oyuncu veya seviyenin kilidini açtığında, beyninde dopamin takviyesi alır ve bu da oyun kaynaklı zevkle sonuçlanır. Oyun, kumarla birleştirilebilir ve hem oyun hem de kumar bağımlılığına yol açabilir.

4. Çevrimiçi Kumar Bağımlılığı: Kumar bağımlılığı başlı başına bir ruhsal bozukluk tanı kategorisidir. Madde ve alkol bağımlılıkları da dahil olmak üzere tüm çeşitli bağımlılık biçimleri arasında kumar bağımlılığı en yüksek intihar oranlarına sahiptir. Bu nedenle, sorunlar ortaya çıkar çıkmaz sorunu çözmek zorunludur.

5. Sanal Seks ve Pornografi Bağımlılığı: Porno bağımlılığı, obsesif ve zorlayıcı porno izlemeyi içerir. Hiperseksüel cinsel davranışlar ve pornoya duygusal bağımlılık şeklinde gelişir. Çoğu zaman porno bağımlılığı, kişinin cinsel yaşamının daha az tatmin edici hale gelmesine ve gerçek cinsel ilişkiye daha az ilgi duymasına neden olur. Bu nedenle de ilişkilerinin bozulmasına neden olur. Kişinin gerçek dünyada cinsel, romantik veya yakın ilişkiler kurma becerisine zarar verebilir.

6. Çevrimiçi Alışveriş Bağımlılığı: Çevrimiçi alışveriş sadece satın alma ile ilgili değil, aynı zamanda satın almadan önce göz atma heyecanıyla da ilgilidir. Çevrimiçi alışveriş bağımlılıkları, genellikle zevk almanın ve iyi hissetmenin geçici bir yolu ve olumsuz duygulardan ve can sıkıntısından kaçınmanın bir yolu olarak hizmet eder.